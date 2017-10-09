В Кировском парке появится новая детская площадка

Как сообщил заместитель​ мэра столицы Коми Сергей Воронин, заказанные в Кирове конструкции должны привезти через две недели. О том, как идет благоустройство города, Сергей Воронин рассказал на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном реализации госпрограммы «Современная городская среда».

В рамках этой программы в Сыктывкаре привели в порядок и облагородили Мичуринский парк, ряд дворовых территорий, продолжаются работы на Покровском бульваре.

Вместе с тем Сергей Воронин указал на ряд проблем, связанных с реализацией программы. В частности, проведение конкурса на работы по благоустройству занимает до 40 дней, а конкурсы зачастую приходится проводить неоднократно. Подрядчики не хотят браться за малые объемы работ во дворах, предпочитая работать на улицах и трассах. И, наконец, ту самую детскую площадку пришлось ждать три месяца – из-за реализации программы благоустройства по всей стране на такие объекты ажиотажный спрос.

На реализацию программы в целом по Республике Коми направлено 257 145 000 рублей. Освоено 76 338 000 рублей, сообщила представитель Контрольно-счетной палаты региона.

Анна ПОТЕХИНА