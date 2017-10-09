Ледостав на реках Коми откладывается

Теплый октябрь выдался в Республике Коми, температура выше обычной на 2-4 градуса, сообщили ТАСС в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за этого ожидается, что реки на севере региона – Мезень, Печора, Ижма, Уса – покроются льдом на пять-семь, а то и на десять дней позже обычного. На большей территории республики на этой неделе температура ночью составит 1-6 градусов выше нуля, днем – до 8, а на юге даже до плюс 12, лишь в заполярной Воркуте ожидаются ночные заморозки до минус трех градусов, днем не выше плюс четырех, временами дожди со снегом.

– Циклон с ветреной погодой ушел, сегодня и на всей этой неделе прогнозируется спокойная, вполне благоприятная для середины октября погода, – сообщила ТАСС начальник отдела Центра по гидрометеорологии Ольга Козак.

Игорь ПЕТРОВ

Фото nurgush.org