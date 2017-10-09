ОНФ готовит предложения для органов власти

Определена дата региональной конференции ОНФ: мероприятие состоится 8 ноября. Эта дата была озвучена на заседании регионального штаба ОНФ с участием члена Центрального штаба Народного фронта, депутата Госдумы Ольги Савастьяновой. Общественники рассмотрели ход выполнения общественных предложений, подвели промежуточные итоги реализации в Коми приоритетных проектов ОНФ.

В частности, как сообщила пресс-служба регионального исполкома ОНФ в Коми, общественники еще в 2016 году подняли проблему содержания в регионе газового оборудования и вентиляционных каналов в многоквартирных домах – коммуникации во многих домах находятся в ненадлежащем состоянии. Представители ОНФ в Коми вышли к региональным властям с общественным предложением о разработке и принятии в 2017 году конкретных мер по исправлению ситуации. В 2017 году на уровне правительства региона по данному вопросу прошло несколько совещаний с участием экспертов ОНФ. В итоге подписано распоряжение правительства региона о мерах по предупреждению аварий при использовании внутридомового газового оборудования. Общественники будут вести мониторинг его исполнения.

Активисты ОНФ в Коми отметили выполнение других общественных предложений в 2017 году – по вопросу прозрачности официальных сайтов и формирования единой отчетности для образовательных организаций. В итоге на уровне региональной власти приняты стандарты для официальных сайтов, в том числе рекомендованы к принятию муниципалитетами, утвержден единый реестр отчетности для всех типов образовательных организаций.

Координатор приоритетного проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин рассказал о том, что республика вошла в десятку регионов по работе органов власти с «Картой убитых дорог»: из десяти самых плохих дорог в 2017 году в Коми отремонтированы девять – семь капитально и две ямочно. На уровне правительства республики органам власти дано поручение работать с «Картой убитых дорог». На сайтах всех муниципалитетов размещены ссылки на проект ОНФ.

Такие же ссылки на официальных сайтах в регионе размещены на приоритетный проект ОНФ «Генеральная уборка»: из 173 отмеченных в республике объектов 59 ликвидировано, 98 находятся в работе.

Летом 2017 года в Коми был дан старт проекту «Народная оценка качества», в рамках которого проведены мониторинги и выявлены существенные недочеты в доступности медицинской помощи.

Ольга Савастьянова сообщила о работе в Госдуме представителей ОНФ по вопросу развития здравоохранения – республика вошла в приоритетные проекты по строительству новой инфекционной республиканской больницы в Сыктывкаре, старая давно в ветхом состоянии. Проблему лечения орфанных (редких) заболеваний подняла член регионального штаба Татьяна Козлова.

– Мы прорабатываем этот вопрос на федеральном уровне – самостоятельно ни один регион не сможет справиться с этой проблемой. Также системно отрабатываем вопросы не только в здравоохранении, но и во всех социальных сферах, в том числе в образовательной. Важно при принятии решений в той или иной отрасли опираться на мнение людей, учитывая наказы избирателей, – подчеркнула Ольга Савастьянова.

На региональной конференции ОНФ, назначенной на 8 ноября, общественники подведут окончательные итоги работы за текущий год, определят приоритетные задачи своей деятельности на 2018 год и сформируют новые общественные предложения для органов власти.

Светлана СОЛОВЬЕВА