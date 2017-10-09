Добрая осень

В Год добрых дел, объявленный главой Коми, чаще всего жители республики, желающие сделать что-то хорошее, устраивают субботник или помогают пожилым людям.

7 октября субботник провели воркутинцы, навели порядок в ранее благоустроенных дворах в четырех районах города. В столице Коми группа граждан, собравшихся под девизом «Не будь равнодушным» уже в шестой раз провела акцию «Чистый Сыктывкар». Для своих акций горожане выбирают самые «трудные» места: районы теплотрасс, массового отдыха или просто не самые «благополучные» уголки города. С начала осени собрали 500 литров мусора в парке за педколледжем, через несколько дней – более четырех тысяч литров мусора в районе Парковой, прибрались на территории стадиона возле 38 школы, потом в зеленой зоне возле КСЦ «Ренова», у конькобежного стадиона за корпусом Сыктывкарского госуниверситета. А буквально на днях провели субботник у запасного стадиона.

В Удорском районе специалисты отделения социальной помощи семье и детям совместно с волонтерами объединения «Волна» навестили пожилых супругов в селе Кослан. Помогли по хозяйству, развлекли беседой, подарили самодельную шкатулку. Для ребят из «Волны» такой визит далеко не первый, они активно помогали сельским пенсионерам по хозяйству во время летних каникул.

В Усинском районе работники отделения социального обслуживания на дому устроили акцию «День урожая» – помогали копать картошку пожилым людям и инвалидам. В Вуктыле в детской художественной школе устроили творческий мастер-класс для дедушек и бабушек, а в Центре социальной защиты населения Княжпогостского района для пожилых решили организовать занятия, на которых будут объяснять, как не попасться на удочку мошенников.

В Ухте педагоги и студенты медицинского колледжа учили представителей старшего поколения «понимать свое здоровье» – открыв осенний сезон «Школы функциональной грамотности», на занятиях которой учат пожилых людей самодиагностике распространенных заболеваний и их профилактике, дают практические советы. Первое занятие посвятили ОРВИ, учили правильно чихать (в сгиб локтя) и советовали налегать на красный болгарский перец, в котором много витамина С. В Ухте же при поддержке местного нефтеперерабатывающего завода была обновлена Яблоневая аллея на Пионергорском проезде. На аллее посадили 23 молодые яблоньки. В этом же микрорайоне благодаря нефтяникам появилась новая детская площадка.

В Прилузском районе идет акция помощи матерям-одиночкам, им помогают приобретать одежду для несовершеннолетних детей. В Сыктывкаре организована акция «Малышу во благо», в которой приглашают принять участие всех горожан и различные организации. Это доброе дело подразумевает сбор детской одежды, питания, предметов личной гигиены, которые передадут нуждающимся в этом беременным женщинам и семьям, где есть дети в возрасте до года. Проводит акцию Центр социальной помощи семье и детям города, который, кроме того, организовал сбор канцтоваров для школьников Луганской и Донецкой областей. Подобную акцию устроил и Центр социальной защиты населения Прилузского района.

Подготовила Анна ПОТЕХИНА

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