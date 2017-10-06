Таблички против вандалов

Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1 приступило к монтажу новых антивандальных табличек с расписаниями движения общественного транспорта на остановочных пунктах столицы Коми.

Напомним, работы по замене прежних табличек велись с апреля этого года. Они были выполнены из пластика и имели увеличенный размер. Крепление располагалось сбоку от остановочного комплекса и на уровне глаз, что способствовало удобству просмотра информации.

Однако предприятие столкнулось с массовой порчей новых табличек хулиганами. Как отметил заместитель директора – начальник отдела эксплуатации САТП №1 Дмитрий Чепурнов, чтобы выполнить взятые на себя обязательства перед пассажирами, компания перейдет на композитный материал для изготовления табличек с расписанием.

– Композит выбран не случайно, он имеет антивандальные свойства: трехмиллиметровый слой пластика обрамлен с обеих сторон слоями алюминия, что обеспечивает необходимую жесткость. Использование композитного материала увеличивает стоимость производства таблички, но тем не менее это необходимый шаг для ее долговечного использования, – сказал Дмитрий Чепурнов.

До конца года таблички в новом исполнении появятся на всех городских остановочных комплексах, которых насчитывается 250.

Игорь ПЕТРОВ

Фото предоставлено САТП №1