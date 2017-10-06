Многогранная экономика

Важнейшая из государственных программ открыла бюджетные слушания в Госсовете Коми

В Госсовете Коми стартовали традиционные бюджетные слушания, предваряющие принятие главного финансового документа республики. В октябре-ноябре депутатскому корпусу предстоит провести 15 рабочих совещаний по рассмотрению проекта закона о республиканском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в ходе которых подробно будут проанализированы все государственные программы региона. Этот большой цикл мероприятий планируется завершить 16 ноября заседанием межведомственной согласительной комиссии.

Ответственная пора

Открывая первое из череды слушаний, спикер парламента Надежда Дорофеева подчеркнула, что у депутатов наступает ответственный период:

– Им предстоит глубоко разобраться в каждой из государственных программ и подготовиться к принятию главного финансового документа республики. Предстоит сократить дефицит бюджета и принять меры по снижению государственного долга. Мы продолжим работу с правительством и будем настаивать на актуализации стратегии развития Республики Коми. Не случайно цикл мероприятий мы начинаем с первой госпрограммы «Развитие экономики», потому что именно она является основополагающей при принятии бюджета и именно она определяет цели и направления развития экономики региона. В этом депутатов поддерживает и глава Коми Сергей Гапликов. На одной из недавних встреч с депутатами он подчеркнул, что в условиях непростой финансовой ситуации, обязывающей проводить бюджетные ограничения, необходимо и очень важно сохранить ранее принятые социальные обязательства. Это одна из наших главных задач.

Как напомнила Надежда Дорофеева, 2 октября вместе с председателем бюджетного комитета Степаном Чураковым она принимала участие в парламентских слушаниях о проекте закона о федеральном бюджете на 2018 и плановые 2019-2020 годы в Совете Федерации. Выступая перед сенаторами, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что особенностью нового бюджета является жесткая фиксация расходов. В этой связи сенаторы призвали работать с регионами точечно, дифференцированно и выстраивать новую систему межбюджетных отношений с учетом условий, которые бы стимулировали экономический рост регионов.

– Как это будет делать Республика Коми, мы и хотим услышать от министерства экономики региона, – подвела к главной теме заседания спикер парламента.

Прогнозы федерального уровня

Но прежде чем участники заседания перешли непосредственно к слушаниям, председатель профильного комитата Степан Чураков, председательствовавший на совещании, предоставил слово депутату Госдумы от Коми Ивану Медведеву, который рассказал о самых свежих данных и тенденциях в экономике страны. Цифры, озвученные думцем, выглядели вполне оптимистично.

– 29 сентября правительство России внесло проект федерального бюджета на 2018 год в Госдуму. В этом году мы выходим на рост около двух процентов ВВП, причем впервые за долгое время он отмечен ростом производительности труда. Ожидается снижение инфляции на 3,2 процента, – сообщил Иван Медведев.

По его словам, в федеральном бюджете на следующий год в полном объеме заложены средства на выполнение майских указов президента. То есть правительство отреагировало на ситуацию с долгами регионов, которые были вынуждены брать кредиты, чтобы отчитаться о выполнении майских указов. Общий долг субъектов Федерации составляет 40 триллионов рублей, из них 40 миллиардов – долговые обязательства Республики Коми. В 2018 году на выполнение майских указов регионы получат в два раза больше средств – 80 триллионов рублей. А коммерческие кредиты будут замещаться на государственные с более низкими процентами, чтобы сэкономленные таким образом средства можно было направить на погашение долгов по коммерческим займам.

Депутат Госдумы также привел предварительные параметры российского бюджета, согласно которым в следующем году дефицит казны должен уменьшиться почти в три раза, до 800 миллиардов рублей.

Очень большое внимание обращено на сельское хозяйство. В этом году собран рекордный урожай зерна – 126 миллионов тонн, так что выручка от его экспорта даже превысила доходы страны от продажи оружия, отметил думец.

На 21 процент будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – с 7800 до 9489 рублей. Пенсии проиндексируют на 3,7 процента, а социальные пенсии – на 4,1 процента, причем индексация последних произойдет не с 1 февраля, как обычно, а уже с 1 января.

Стратегия минэка

Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики» – настолько объемный документ, что его суть раскрывали три докладчика. Основной доклад представила министр экономики Марина Анисимова, а ее содокладчиками выступили первый замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Александр Гибеж, курирующий подпрограммы «Инвестиционный климат в Республике Коми» и «Наука и инновации в Республике Коми», и замминистра сельского хозяйства Ольга Бабина, доложившая о мерах поддержки предпринимателей, доставляющих товары в труднодоступные малонаселенные поселения региона.

Как сообщила министр экономики, в 2017 году на исполнение мероприятий программы направлено 247,5 миллиона рублей. Десятая часть этой суммы – средства федерального бюджета. В числе приоритетов – развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата, реализация инвестиционного и научного потенциала республики.

Подробно Марина Анисимова рассказала о разработке новой Стратегии развития Республики Коми до 2035 года, где одним из ключевых подходов назвала создание условий для закрепления в регионе молодежи (образование, работа, доход, жилье, отдых и спорт). Другими не менее важными стратегическими приоритетами являются опережающее развитие территорий и зон с преференциями для инвесторов, транспортное развитие, вариативные формы занятости сельского населения, возрождение былых производств.

Говоря о потребностях экономики в квалифицированных кадрах, Марина Анисимова отметила, что больше всего республика нуждается в работниках со средним специальным образованием. По прогнозам минэка, в ближайшей перспективе необходимо будет подготовить 18,5 тысячи таких специалистов, а общая потребность в кадрах предприятий и учреждений Коми составит около 29 тысяч человек.

На поддержку малого и среднего предпринимательства в этом году было выделено более 100 миллионов федеральных средств и 57,9 миллиона рублей из республиканской казны. Однако это не повлекло ни увеличения численности малых предпринимателей (их стало даже меньше), ни роста новых производств и продукции, за что депутаты раскритиковали минэк, когда на слушаниях пришел черед вопросов и ответов.

Оценка КСП

Но первую стрелу критики в адрес министерства экономики направила руководитель контрольно-счетной палаты региона Елена Филимонова, сообщившая, что, поскольку на подпрограмму «Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми» выделяется 35 процентов общего объема средств госпрограммы, КСП проанализировала эффективность их использования.

– Большинство ключевых показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства в республике, снизилось, – констатировала Елена Филимонова. – Согласно статистическим данным, за 2013-2016 годы количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса сократилось на 2938 единиц, или на восемь процентов. Лишь 61 процент от общего числа зарегистрированных предприятий и 65 процентов индивидуальных предпринимателей фактически осуществляют свою деятельность. В 2016 году по отношению к 2013 году оборот средних предприятий уменьшился на 21,1 процента, малых – на 2,4 процента. При этом в целом по России оборот малых предприятий за последние четыре года увеличился на 57 процентов, по Северо-Западному округу – на 90 процентов.

Как отметила председатель палаты, численность работников в сфере малого и среднего бизнеса сокращается, так же как и отчисления таких предприятий в бюджет региона:

– За 2013-2016 годы на реализацию подпрограммы из республиканского бюджета направлено почти 500 миллионов рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – более 310 миллионов. При этом ежегодной проблемой при реализации госпрограммы является наличие переходящих остатков федеральных средств, величина которых достигла 42 миллионов на

1 января 2015 года.

Больше половины всех этих средств направляется в муниципалитеты на софинансирование муниципальных программ поддержки предпринимательства, но не все города и районы участвуют в этих конкурсах, да и эффект от таких мер поддержки чуть ли не нулевой.

Марина Анисимова подчеркнула, что некорректно сопоставлять Республику Коми и, например, такие крупные и выгодно расположенные субъекты СЗФО, как Калининград и Ленинградская область, на развитие которых к тому же выделяется значительно больше средств.

Кроме этого, по ее словам, возникают сложности по привлечению получателей федеральных средств на развитие моногородов республики, включенных в список территорий опережающего развития. Так, первый конкурс на строительство объектов инфраструктуры тепличного комплекса в Емве минэк Коми провел сразу же, как только было подписано соответствующее соглашение с правительством России, но он не состоялся. Пришлось проводить следующий, потом еще, и так шесть раз, поскольку, как объяснила Марина Анисимова, потенциальных получателей субсидий не нашлось. Чтобы не допустить отзыва федеральных средств, минэк провел переговоры с минэкономразвития страны, и федеральное министерство разрешило переправить деньги в другой муниципалитет – пять миллионов рублей получила Инта. Последний конкурс состоялся 18 сентября, все соглашения уже подписаны, и моногорода республики скоро получат оборудование для возводимых объектов.

Депутатские вопросы

Участвовавшие в слушаниях депутаты по-разному оценили сказанное министром экономики. Игорю Шиманскому в целом разработанная минэком стратегия понравилась. Но он предложил проработать вопрос с создаваемыми в республике гарантийным фондом и микрокредитной компанией – увеличить их уставный капитал, чтобы предприниматели могли на развитие бизнеса получать без залога до миллиона рублей, а не 200 тысяч. Другое предложение депутата – вкладываться в образование тех, кто хочет стать предпринимателями, а для этого было бы полезно изучить опыт Удмуртии.

Председатель комитета по бюджету Степан Чураков заявил, что тема конкуренции – это основа развития малого и среднего предпринимательства, поэтому необходимо ее раскрыть более полно. Вопрос развития конкурентной среды и работу минэка с муниципалитетами он предложил вынести на согласительную комиссию. Именно ей предстоит принять окончательное решение по итогам всех бюджетных слушаний.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми