Предложения педагогов обобщат эксперты

В Сыктывкаре подвели итоги третьего образовательного форума «Образование. Государство. Общество». По словам заместителя председателя правительства Коми – министра образования Натальи Михальченковой, форум является отчетной площадкой решения задач, поставленных президентом и правительством России перед отраслью образования.

Проходивший в течение трех дней на разных площадках столицы форум собрал более 1200 участников из муниципалитетов республики. На десяти дискуссионных площадках обсуждению подверглись проблемы духовно-нравственного воспитания, индивидуализации обучения и социализации детей с ограничениями в здоровье, дополнительного и дошкольного образования, образования в сфере культуры и искусства, консолидации ресурсов бизнеса в развитии региональной системы профессионального образования. Кроме того, в рамках форума прошли конференции «Лучшие практики поддержки школ с низкими результатами обучения и школ в неблагоприятных социальных условиях» и «Формирование семейных ценностей», был реализован республиканский проект «День молодого учителя».

В ходе конференции на тему семейных ценностей возникло предложение разработать в рамках школьных программ уроки подготовки к семейной жизни и возродить педагогический всеобуч для родителей. В обсуждении темы поддержки школ с низкими результатами образования приняли участие не только педагоги из Коми, но и из Самары, Красноярска, Алтайского края, а также их коллеги из техасского университета имени Сэма Хьюстона. Решения обеих конференций были оформлены в резолюции, которые опубликованы на портале «Открытое образование Республики Коми» для экспертного обсуждения.

Свои решения были приняты также на всех дискуссионных площадках, на расширенном заседании коллегии регионального министерства образования и науки и в ходе прямого диалога «Государство и общество – в интересах ребенка». Все они будут еще рассматриваться и обобщаться экспертным советом для дальнейшего оформления в нормативно-правовые акты.

В пленарном заседании приняла участие депутат Госдумы Ольга Савастьянова, ставшая в 2014 году одним из инициаторов проведения образовательного форума. Она является членом экспертной группы по подготовке предложений президенту страны по итогам форума «Качественное образование во имя страны». Ольга Савастьянова рассказала учителям, как были исполнены их наказы, данные ей в минувшем году, и какие законопроекты были приняты в сфере образования.

– Сейчас в разработке находится ряд очень важных законов по вопросам, которые вы поднимали на прошедшем форуме, – рассказала она. – В частности, один из законопроектов касается закрепления выпускников профессиональных учебных заведений. Конечно, прежнюю практику распределения уже не вернуть, но готовится проект закона, чтобы выпускник, направленный на целевое обучение, обязан был отработать в направившей его организации не менее трех лет.

Кроме того, на прошлогоднем форуме педагоги высказывали массу претензий по поводу буквально захлестнувшего их вала бумажной отчетности. Они жаловались на то, что огромное количество проверок не помогает в решении вопросов, а только создает новые препятствия. По словам Ольги Савастьяновой, сейчас готовятся законы контроля над надзорной деятельностью, в которых будет предусмотрено, чтобы основной задачей надзорных органов было упреждение проблем и профилактика.

– Законы, которые будут приниматься в Госдуме, мы обязательно, прежде чем выносить для обсуждения в первом чтении, обсудим вместе с вами, – пообещала парламентарий. – Потому что системные решения должны максимально отвечать общему видению.

Под занавес пленарного заседания министр образования отдельно поблагодарила те школы республики, которые вошли в число лучших российских школ. В частности в топ-500 школ России вошли сыктывкарская гимназия имени Пушкина и республиканский физико-математический лицей, а средняя школа села Усть-Кулом вошла в топ-300 сельских школ России. Кроме того, в число ста лучших российских школ по профильным направлениям вошли Ухтинский технический лицей имени Рассохина, республиканский физматлицей и гимназия имени Пушкина.

– Это результат большого труда команд профессионалов. И это говорит о том, что стоящие перед нами задачи нам по силам, – подытожила министр.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА