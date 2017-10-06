Глава Коми потребовал навести порядок в лекарственном обеспечении

Сергей Гапликов жестко раскритиковал руководство республиканского минздрава за неэффективную работу и объявил министру Дмитрию Березину выговор за перебои с поставками жизненно важных медикаментов для льготных категорий граждан.

Поводом для жесткого разговора стали обращения родителей, чьи дети не могут вовремя получить лекарственные препараты. Главу региона возмутил факт, что двое маленьких жителей остались без жизненно важных для них лекарств – «Элапраза» и «Траклир».

– Ситуация на определенном этапе вышла из-под контроля, лично вашего, как министра. Как руководитель ведомства, вы несете персональную ответственность за решение всех текущих вопросов. И то, что родители были вынуждены обратиться ко мне с просьбой решить эти острые и наболевшие вопросы, является вопиющим фактом. Чтобы этого больше не повторилось, я вам объявляю выговор, – заявил глава региона.

Дмитрий Березин доложил о ситуации и принятии экстренных мер по ее разрешению. В частности, министр заверил, что препарат «Элапраза» появится на складе ГУП «Аптеки Республики Коми» 9 октября. По второму случаю, пояснил министр, лекарственное средство закуплено вовремя, однако при выписке рецепта были допущены организационные недоработки. Во избежание подобных случаев с главврачом больницы проведена разъяснительная работа.

– Я провел служебную проверку, по итогам которой есть веские основания поставить вопрос о неполном служебном соответствии моего заместителя, курирующего направление лекарственного обеспечения и закупок. Я также не снимаю ответственности с себя, поскольку как руководитель ведомства не смог обеспечить надлежащий контроль за этим направлением. Буду ежедневно отслеживать ситуацию. Впредь такого больше не повторится, – заверил министр. – Кроме того, мы практически завершили работу по информатизации рецептов, провели апробацию специальной программы в тестовом режиме между Эжвинской городской поликлиникой и ГУП «Аптеки Республики Коми». Она себя полностью оправдала. Сейчас проводится сертификация данной программы, и мы ее до конца года обязательно установим, чтобы оперативно отслеживать в режиме онлайн остатки, выписку и своевременное формирование заявок.

Глава Коми потребовал немедленно навести порядок в сфере лекарственного обеспечения граждан и доложить обо всех принятых мерах, представив детальный анализ текущей ситуации.

– Жизнь человека – превыше всего. А особенно маленького человека, который крайне беззащитен. И люди уже сбились с ног, пытаясь решить эту проблему. Когда остается всего две таблетки, тут любой родитель забьет тревогу, а вы ссылаетесь на отсутствие каких-то формальных процедур. Выясните, кто был действительно виноват в этой ситуации. Разберитесь и доложите. А ваш заместитель, я вообще считаю, больше не имеет права заниматься этой деятельностью, тем более в должности замминистра. Если я хотя бы еще раз получу от граждан информацию, что что-то не закуплено вовремя, я приму другие меры, – резюмировал глава региона.

Всего в федеральном регистре по обеспечению пациентов с орфанными заболеваниями числится 147 жителей Республики Коми по 16 нозологиям. Из них сто пациентов нуждаются в обеспечении лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания. На начало августа 2017 года получено препаратов на сумму 89,4 миллиона рублей.

Пресс-служба главы Коми