Уважаемые работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!

От лица депутатов Государственного Совета Республики Коми поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Вы посвятили свою жизнь непростому, но очень важному и уважаемому труду. Ежедневно вы производите качественную, полезную и вкусную продукцию, востребованную как в Республике Коми, так и за ее пределами.

В суровых климатических условиях нашего региона сельское хозяйство требует большого труда и внимания. Поэтому аграриев республики отличают любовь к своему делу и родной земле, трудолюбие и целеустремленность.

Особое значение агропромышленное производство имеет для сельской местности. Оно является неотъемлемой составляющей и гарантом развития села, обеспечивает районы рабочими местами, а жителей – стабильным заработком. Поддержка агропромышленного комплекса является одной из приоритетных задач для депутатов Государственного Совета Республики Коми.

С праздником вас, дорогие друзья! От всего сердца благодарим вас за самоотдачу и преданность профессии. Желаем высоких результатов и успехов в вашем созидательном труде! Крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми