Рывок Игоря Гончарова

Воркутинец совершил забег длиною почти в сутки

53-летний воркутинец Игорь Гончаров пробежал 144 километра за 18 часов 13 минут. Этот рывок спортсмен совершил в прошлую субботу, а компанию ему составил его друг Сергей Зинченко, который сопровождал легкоатлета на велосипеде и фиксировал происходящее на видеокамеру.

Игорь Гончаров – один из главных идеологов бегового движения в Воркуте. Своим примером он вдохновил на занятия легкой атлетикой, например, Марию Нагуманову, которая за три года, начав с простых вечерних пробежек, достигла внушительных результатов, регулярно участвует в крупнейших марафонах России и Европы, занимая высокие места. На марафоне в Москве в 2016 году девушка выполнила норматив кандидата в мастера спорта по легкой атлетике под его руководством.

Девятнадцать лет Игорь Гончаров посвятил работе в МВД, трудился инспектором по делам несовершеннолетних и летом этого года вышел на пенсию в чине майора. Однако трудовую деятельность не закончил и продолжил работать, правда, уже немного в другой сфере: педагогом-организатором в воркутинской гимназии №2.

Воркутинец занимается бегом уже сорок лет. По его словам, в юности бегал сначала на средние дистанции, потом перешел на кроссы от трех до двенадцати километров. Затем заинтересовался марафонами, лучший результат – сорок два километра 195 метров за 2 часа 27 минут и 55 секунд. Сорокадвухкилометровый забег – это стандартная марафонская дисциплина, а все, что больше этого, называется супер- или ультрамарафоном. До забега 30 сентября Игорь Гончаров неоднократно пробегал в Воркуте «шахтерское кольцо» (шахтерские поселки вокруг города) длиной 56 километров, а также преодолел в 1995 году супермарафон в Москве. Тогда за 8 часов 7 минут спортсмен пробежал стокилометровую дистанцию и занял двадцать второе место. Но, как уточнил легкоатлет, московский забег проходил по шоссе, а в Воркуте он бежал по пересеченной местности.

– Это трейл (на английский манер бег по «пересеченке» называется трейлраннингом – авт.), и это мой первый подобный опыт. На супермарафоне в Москве был бег на результат, и было важно время, а тут не столько важно время, сколько преодоленное расстояние, – сказал он.

Как раз неудовлетворительный результат на прошлогоднем марафоне в Москве подтолкнул воркутинца на ультрамарафон:

– Планировал «выйти из трех часов», но пробежал 42 километра 195 метров за три часа три минуты.

По плану бегун в сопровождении Сергея Зинченко, ехавшего на велосипеде, должен был достичь заброшенного поселка Хальмер-Ю и вернуться обратно, но в связи с начавшимися там учениями (поселок используется как военный полигон под условным названием «Пембой») путь туда оказался закрыт, поэтому выбрали альтернативную дистанцию:

– Вышли из Воркуты на газпромовскую технологическую дорогу и двинулись по ней в сторону компрессорной станции, расстояние в принципе соответствовало тому, которое выбрали сперва. Стартовали в ночь, потому что на свежую голову и со свежими силами преодолеть ночной отрезок пути легче, чем если бы это происходило после длительного дневного пробега.

Кроме того, изначально воркутинский энтузиаст не планировал пробежать всю дистанцию, а хотел периодически переходить на шаг, но, стартовав, решил отказаться от первоначального плана.

– Завелся, появился спортивный азарт, – рассказал собеседник издания.

Рассказывая о подготовке, Игорь Гончаров отметил, что особенно никак не тренировался, а соблюдал стандартный двигательный режим, который предполагает в среднем преодоление восьмидесяти километров за неделю.

– Сейчас конец сезона, и я проводил обыкновенные тренировки для поддержания формы. Непосредственно перед тем, как уже задумал выйти на суточный забег, провел две длительные тренировки: пробежал сорок и пятьдесят километров.

Делясь опытом, Игорь Гончаров сказал, что желающим совершить подобные забеги, важно тщательно подойти к выбору одежды, тем более если речь идет о Воркуте, где погодные условия часто и быстро меняются:

– Нужна удобная обувь, которая не будет натирать, естественно, одежда должна соответствовать погоде. Берите с собой второй комплект одежды, на случай если погода изменится.

Восемьдесят процентов успеха, по словам ультрамарафонца, зависит от питания. На дистанции он подкреплялся такими проверенными вещами, как протеиновые батончики с гуараной, изотоник, приготовленный по собственному рецепту (чай с медом, солью и лимоном), финики, грецкие орехи, куриные бедрышки.

– Плюс, чтобы взбодриться, брали колу и на экстренный случай энергетический напиток. Из еды были и небольшие бутерброды из черного хлеба и сала. Они проверены мною неоднократно, особенно хорошо они идут в холодную погоду, когда организм не может принимать уже ни финики, ни орехи. Выявился недостаток протеиновых батончиков: при температуре ниже нуля градусов они застывают, и их невозможно есть, – рассказал трейлраннер.

Кроме того, где-то после семидесяти километров пути сопровождающий Сергей Зинченко приготовил сублимированный альпинистский суп на портативной газовой плите. Однако еда альпинистов показалась Игорю Гончарову слишком острой, и он обошелся тем, что брал с собой.

В ходе забега Сергей Зинченко вел видеосъемку, периодически приближаясь к супермарафонцу и интересуясь его ощущениями. Без приключений не обошлось: через двадцать километров пути у сопровождающего сломался велосипед.

– Пока он исправлял поломку, я убежал на пятнадцать километров, и было немного тревожно, думал, догонит или нет. Потом он все-таки догнал. Нам пришлось преодолевать три четверти маршрута в темноте, были проблемы с фонарями, есть в этом и плюсы: далеко не видно, это гипнотизирует и создает иллюзию более быстрого темпа. Преодолевая маршрут ночью, особо ни о чем не думал, контролировал технику, следил за ощущениями, также следил за тем, чтобы своевременно получать питание. За этим надо было строго следить, потому что создавалась иллюзия того, что тебе ничего не нужно и ты двигаешься уже как машина, тогда приходилось Сергею напоминать, что нужно поесть. На обратном пути стала промерзать вода, и пользоваться ею мы не могли, остальные напитки стали холодными за исключением чая, который был в термосе, но пить на ходу его нельзя, приходилось делать остановки, – рассказал легкоатлет.

К утру выпал снег, стало сыро, одежда спортсмена промерзала, набрала влаги, и к концу маршрута он стал мерзнуть. Бежать было все тяжелее.

– Со 136 на 137 километр почувствовал, что наступает какой-то критический момент, когда вышли на шоссе с грунтовой дороги, я в очередной раз поел, и, видимо, организм уже перестал справляться. Та энергия, которую ожидал получить, не пришла, и получилось, что я бежал дальше голодным, подташнивало, пришлось сбавлять скорость, и организм в итоге бежать отказался. Я пришел к выводу, что такие пробеги нельзя совершать без особой подготовки. Изначально планировали «бег – шаг», и так и надо было действовать. Второй момент: с питанием нужно разобраться и готовиться более тщательно, вода очень важна, поэтому нужно соответствующую тару готовить, чтобы она не замерзала. В целом остался собой доволен, но цель – Хальмер-Ю – не достигнута, поэтому планирую второй забег, – заключил собеседник издания.

Ярослав СЕВРУК

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