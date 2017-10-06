«Не ниже бронзы»

Болельщики пожелали «Строителю» успехов в суперлиге

В минувший четверг состоялась встреча руководства хоккейного клуба «Строитель» с болельщиками и представителями СМИ. Менеджеры рассказали об итогах межсезонной подготовки, министр спорта Коми Николай Бережной сообщил, что вопрос бюджета команды на сезон-2017/18 решен, титульным спонсором хоккеистов стало АО «Монди СЛПК».

Николай Бережной напомнил присутствующим о стратегии развития русского хоккея в Коми, которую приняли в 2016 году. Часто, отметил он, подобные документы уходят по сукно, но в этом случае все пункты стратегии выполняются четко. За полтора года «Строитель» удалось вывести из высшей лиги в суперлигу, провести в Сыктывкаре суперкубок России и первенство мира среди юниоров.

Тогда помимо высоких оценок специалисты высказали и ряд замечаний, в частности по поводу качества льда. После этого приобрели новую ледозаливочную машину, и она уже с нового сезона будет задействована на стадионе. Работа по реализации стратегии продолжается, а ее венцом станет чемпионат мира по бенди-2021, который должен будет пройти в столице Коми. К этому событию на запасном поле центрального стадиона планируют построить большую крытую арену. Сотрудники регионального министерства сейчас находятся в столице России и консультируются с московскими специалистами по вопросам строительства.

Обращаясь к руководству «Строителя», министр отметил, что на сезон-2017/18 клуб будет обеспечен финансированием. Он попросил директора команды Константина Агафонова продемонстрировать новые комплекты домашней и гостевой формы, на которых красуются логотипы лесопромышленного гиганта – АО «Монди СЛПК».

– Мы не волшебники и не можем все решить по мановению палочки. Жить команда будет скромно и экономно, – предупредил Николай Бережной, дав понять, что финансирование есть, но не на уровне лучших футбольных клубов страны. – Не хочется говорить, что команда в новом сезоне должна закрепиться в суперлиге, это и так понятно и даже не обсуждается. Хотим, чтобы играли достойно.

Кроме того, Николай Бережной настоятельно рекомендовал руководству клуба активизировать работу с болельщиками и обеспечить им полный комфорт на трибунах. Директор команды Константин Агафонов заверил, что в грядущем сезоне болельщикам предоставят достойную развлекательную программу, а на протяжении всех матчей будут работать точки продажи атрибутики и общепита. Что касается стоимости билетов и возможной реализации абонементов, то пока этот вопрос прорабатывается, и, вероятно, первое время вход на трибуны будет бесплатным или во всяком случае не дороже ста рублей.

Главный тренер «Строителя» Павел Франц сказал, что доволен созданными условиями для подготовки команды к сезону. Результаты выступления команды на прошедшем в сентябре розыгрыше финала Кубка России по бенди, где «Строитель» потерпел ряд поражений от корифеев суперлиги, он тем не менее оценил на «удовлетворительно». По итогам проведенных матчей тренер отметил необходимость усиления команды, по его словам, нужны еще два крепких хоккеиста для игры в центральной зоне.

Один из болельщиков в свою очередь пожелал занять команде в чемпионате суперлиги место «не ниже бронзы», а также напомнил, что когда «Строитель» покидал суперлигу, то последняя игра была с «Боровичами», и это был семисотый матч команды в элитном дивизионе хоккея с мячом. Он отметил символичность в том, что спустя восемь лет клуб возвращается в элиту и начинает отсчет новой сотни. Первый матч «Строителя» в чемпионате суперлиги состоится на республиканском стадионе 4 ноября, соперником клуба из Коми станет новосибирский «Сибсельмаш». 13 октября в актовом зале администрации Сыктывкара пройдет празднование 70-летнего юбилея клуба. Торжественное мероприятие начнется в 17.00 (вход свободный).

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА