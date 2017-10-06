В Сыктывкар приедет театр Бориса Покровского

24 и 25 октября в Сыктывкаре состоятся гастроли Московского государственного Камерного музыкального театра имени Бориса Покровского. На сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми будут показаны два спектакля: «Дон Жуан, или Наказанный развратник» и «Ревизор». Спектакли пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли» при участии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

Камерный музыкальный театр был создан в 1972 году оперным режиссером Борисом Покровским, бессменно руководившим коллективом вплоть до 2009 года. Вместе с ним у истоков создания театра стоял дирижер – народный артист СССР Геннадий Рождественский, ставший в 2012 году музыкальным руководителем театра.

Основу репертуара театра составляют лучшие сочинения современных композиторов, а также редко исполняемые в России шедевры зарубежных авторов. Но и ценители мировой классики найдут в афише свои любимые оперы. Действие многих спектаклей разворачивается не только на сцене, а охватывает все пространство зала, и каждый зритель может ощутить себя в центре событий.

24 октября зрители увидят одну из самых великих опер мирового репертуара – «Дон Жуана» Моцарта. Культовое творение о похождениях легендарного севильского обольстителя, которое не раз удостаивалось почетного титула «оперы опер», Борис Покровский поставил в своем театре в 1987 году – в год 200-летия создания Моцартом «Дон Жуана». Вот что говорил об опере сам Борис Покровский:

– Когда меня спрашивают, в чем разница между характерами героев оперы и современными людьми, я отвечаю: никакой. Ибо мы в этих образах непременно видим самих себя, наше общество, наше окружение. Мы видим вечные противоречия мира и проблемы человека, его развития, взаимоотношений – общественных и личных. Вот почему эта опера будет тогда интересна, когда зрители, которые придут к нам, войдут в эту жизнь, как будто они живут вместе с нами.

«Дон Жуан» Моцарта уже три десятилетия является жемчужиной репертуара театра. Ему рукоплескали зрители во всех уголках мира – от Японии до Южной Америки. Блестящие выступления артистов не оставили равнодушным ни одного слушателя. Исполнители главных партий – лауреаты и дипломанты престижных международных конкурсов. Так, партию легендарного Дон Жуана на сцене театра оперы и балета исполнит Роман Бобров – участник мастер-классов и международных фестивалей (Россия, Франция, Италия), дипломант международного конкурса 4th Claudia Taev Competition.

Со времени создания спектакля и по сей день за дирижерским пультом стоит народный артист России Владимир Агронский.

– Все внимание привлечено к осмыслению характеров героев и исполнительскому мастерству артистов. Скоро выясняется, что последнее безупречно. Зритель заворожен поразительной музыкой настолько же, насколько и быстрой сменой действия, отсутствием пауз и длиннот. Спектакль очень динамичен, но эта кажущаяся простота и естественность постановки, конечно, плод тщательной работы коллектива, слаженного, как часовой механизм. Мы нигде не чувствуем не только малейшей фальши, но и не видим швов, связывающих в единое целое эту атмосферу драмы и комедии, сельского праздника и могильного склепа, – говорит артист.

25 октября Камерный музыкальный театр покажет спектакль «Ревизор». Вековой опыт музыкального театра доказал, что Гоголь и опера – блестящий союз. «Ревизор» был написан специально для Камерного театра. Именно Покровскому пришла счастливая мысль поставить в своем театре оперу на сюжет «Ревизора», и он заказал ее сочинение композитору Владимиру Дашкевичу. В сотрудничестве с поэтом Юлием Кимом Дашкевич создал блестящую интерпретацию одноименной комедии Николая Гоголя, которая обрела сценическую жизнь в Камерном театре.

Владимир Дашкевич – композитор, который обладает даром создавать «любимые» мелодии. Широкую популярность ему принесла музыка к фильмам, среди которых «Бумбараш», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Собачье сердце», «Зимняя вишня» и многие другие. Он автор музыки более чем к 80 спектаклям, а в его творческом багаже присутствует большое количество симфонических и камерных произведений: девять симфоний, сонаты, струнные квартеты, вокальные циклы.

Внимательно изучив текст комедии, авторы сумели выйти за рамки хрестоматийного текста. «Ревизор» – гораздо больше, нежели забавный анекдот. Дашкевич сумел объединить в этой опере искрометную комедию, проникновенную лирику и философский взгляд на жизнь и ее законы.

Премьера «Ревизора» в Камерном музыкальном театре состоялась 21 декабря 2007 года. С первого дня постановки спектакля его дирижером является народный артист России Владимир Агронский. Борислав Молчанов, исполняющий партию Хлестакова, Ирина Алексеенко в роли Марии Антоновны, Герман Юкавский (Городничий) создали яркие и запоминающиеся публике образы.

Спектакль в постановке заслуженного деятеля искусств России, режиссера, а ныне художественного руководителя оперной труппы Ольги Ивановой, с успехом шел несколько сезонов, а 31 марта 2012 года был восстановлен в новой авторской редакции, получив высокую оценку со стороны музыкальных критиков. Напомним, что сыктывкарскому зрителю имя Ольги Ивановой хорошо известно по целому ряду постановок на сцене театра оперы и балета республики, в числе которых – мюзиклы и оперные спектакли «Мышеловка», «Волшебная флейта», «Покаяние», «Трубадур», «Фаворитка».

Подготовила Марина ЩЕРБИНИНА