В Коми открылась первая концессионная дорога

Во вторник на автотрассе у поселка Ираель в Сосногорском районе было весьма многолюдно, здесь открывали после реконструкции участок дороги от Малой Перы. Тридцать четыре с половиной километра разбитой грунтовки, в которой нередко вязли и легковые машины, и грузовой автотранспорт, изменились до неузнаваемости, «одевшись» в современное асфальтобетонное полотно.

Впервые в Коми автодорога была реконструирована по концессионному соглашению, заключенному между правительством республики, дорожно-строительной компанией «Автобан», взявшейся за приведение этого участка в порядок, и АО «Газпромбанк», которое выдало кредит на проведение работ. Поскольку список организаций, министерств и ведомств, задействованных в этом проекте, был весьма внушительным, символическую красную ленту разрезали восемь человек, в числе которых были глава Коми Сергей Гапликов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов, генеральный директор ДСК «Автобан» Алексей Андреев, исполнительный директор Департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Алексей Шевченко.

На церемонии открытия участка собрались и те, кто здесь трудились: дорожные рабочие, машинисты дорожной техники, повара из столовой вахтового поселка. Пришли и местные жители – от школьников до самых старших жителей Ираеля. Хоть официально дорогу запустили только сейчас, движение на ней не перекрывалось, сделали сначала одну асфальтовую полосу, потом другую. Так что явные перемены к лучшему ираельцы начали замечать уже пару месяцев назад, когда намного проще стало ездить в Сосногорск, Ухту и Сыктывкар, и товары в местные магазины стали заво-зить чаще, чем раньше.

– Сюда мы пришли в январе этого года, – рассказал начальник участка ООО «СУ 926» Андрей Романов. – Сначала подготовили полосу отвода, вырубили лес, кустарник, завезли щебень и другие материалы. А в конце мая, когда прошла распутица, начали менять дорожную одежду. И за девять месяцев закончили весь объем работ. Лето на севере короткое, приходилось работать в две смены, иногда работы вообще не прерывались сутками, люди уезжали с объекта только тогда, когда на их место заступали сменщики.

Стараясь успеть сделать все, пока погода благоволит, на участок привлекли максимум рабочих, в пиковые моменты их численность достигала трехсот человек, а дорожно-строительной техники – 60 единиц. Наняли местных жителей, в период летних каникул брали студентов.

Весной и в начале лета дорога была еще в таком состоянии, что по ней постоянно ходили грейдеры и дежурила тяжелая техника, чтобы вытаскивать из глиняной жижи застрявшие легковушки. Водители, общавшиеся с дорожными рабочими, не верили их словам, что к концу лета участок будет полностью заасфальтирован. А позже уже не верили своим глазам. Как рассказал один из дорожников, ему однажды даже позвонил знакомый, возвращавшийся по этой трассе с севера Коми, – решил, что свернул куда-то не туда и заблудился, потому что дорога, по которой он проехал меньше месяца назад, уже успела измениться до неузнаваемости.

– Давно у меня не было таких ощущений и радости, и гордости, и эмоционального подъема, какие я ощутил, когда сегодня ехал по этой дороге, – заявил на церемонии открытия участка Сергей Гапликов. – Раньше от Ухты до Ираеля можно было ехать и шесть, и восемь часов, а сейчас полтора-два. Я видел, как строится этот участок, сам сюда не раз приезжал во время строительства, и хочу поблагодарить и гендиректора «Автобана», и всех, кто проектировал эту дорогу, кто здесь работал, за высокий уровень самоотдачи, технологий, качества.

Отвечая на вопрос журналиста «Республики» о перспективах применения в регионе концессионного метода строительства различных объектов, глава Коми отметил, что это действенный механизм, когда бюджетных средств не хватает. Особенно в условиях снижения процентной ставки по кредитам. Взять долгосрочный заем, построить то, что действительно нужно, а потом в течение нескольких лет отдавать средства – хороший метод привести в порядок социальную инфраструктуру.

– Есть большое количество объектов, которые можно так построить за короткое время: садики, школы, поликлиники, ФАПы – то, в чем нуждается наше население, – отметил руководитель региона. – Конечно, нужно хорошо просчитывать все параметры. Мы на это много времени потратили, но я думаю, что не зря.

– Партнерство с республикой нам понравилось безо всякого сомнения. Не в каждом регионе, где мы работаем, мы получили такую поддержку – нам помогали с местными материалами, субподрядчиками, помощь была и в разработке концессионного соглашения, выверке всех его пунктов. Была и серьезная поддержка Росавтодора, – говорит Алексей Андреев. – Для «Автобана» – это первый опыт работы по концессии. Здесь большую роль сыграло и правительство республики, и Газпромбанк, который являлся двигателем этого проекта.

По-своему уникальным стал опыт концессионного сотрудничества с Коми и для Газпромбанка.

– Это первая дорога, сделанная по концессии, проезд по которой не будет платным, – рассказал исполнительный директор Департамента проектного и структурного финансирования банка Алексей Шевченко. – Газпромбанк имеет достаточный опыт в этой области, можно вспомнить, например, строительство Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге – один из самых крупных концессионных проектов, реализованных на принципах государственно-частного партнерства, строительство других дорог в разных регионах России.

Алексей Шевченко отметил, что это первый в истории Газпромбанка проект, когда средства, выделенные на строительство дороги, полностью возмещаются из бюджета.

– В других подобных проектах существуют так называемые механизмы гарантирования минимального дохода для инвестора. Это значит, что часть средств он получит от сбора платы, а остальное ему компенсирует бюджет. И это вызывает определенные технические сложности. В этом плане проект, который мы реализуем в Коми, менее рискованный для банка, – пояснил он. – Но сейчас у нас появились подобные предложения и из других регионов, прорабатываем, например, ряд проектов Хабаровска.

Заместитель управляющего филиалом – директор Ухтинской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка Кирилл Ковалев рассказал, что по работе ему не раз приходилось ездить на машине в Печору и Усинск, преодолевая при этом разбитый участок между Ираелем и Малой Перой.

– Состояние этой дороги было весьма плачевным, а сейчас ее качество могут положительно оценить все водители, – считает Кирилл Ковалев. – Наш банк является одним из лидеров в области государственно-частного партнерства, поэтому, когда встал вопрос о строительстве и реконструкции участков на трассе от Сыктывкара до Нарьян-Мара, мы одни из первых предложили услуги по участию в этом проекте. Проект уникальный, подготовка к нему шла очень долго, и вот теперь реализован его первый этап – впереди строительство участка от Ираеля до Каджерома, это еще около 46 километров. Надеюсь, проект будет благополучно реализован, и через год мы встретимся уже в Каджероме.

Общая стоимость проекта, который сейчас реализуется в рамках концессионного соглашения, – 6,2 миллиарда рублей, в том числе – 4,9 миллиарда капитальных вложений. На участок реконструкции от Малой Перы до Ираеля выделено 1,3 миллиарда рублей, на участок до Каджерома, который уже начали строить, – 3,6 миллиарда. В рамках кредитной линии на четыре миллиарда рублей Газпромбанк предоставил уже 2,1 миллиарда.

Как сообщил Алексей Шевченко, реализуемый в Коми проект сплотил Газпромбанк с группой «Автобан» и вместе они уже работают еще над одним проектом – строительством третьего этапа Центральной кольцевой автодороги в Московской области.

– «Автобан» – подрядчик нам давно известный и надежный, который применяет самые современные технологии. Хорошо, что сейчас в России научились строить дороги, причем даже в таких непростых местах и в таких непростых условиях, – сказал Дмитрий Прончатов. – Поздравляю Коми с появлением на карте такого прекрасного объекта, который и в инженерном смысле замечательный, и сам по себе красивый. У людей теперь будет совершенно другое качество жизни. У России появляется новый механизм строительства дорог, и федеральные чиновники будут присматриваться к опыту Коми, чтобы применять его в других регионах.

Сергей Гапликов отметил экономическую и социальную важность реконструкции участка до Ираеля. Во-первых, львиная доля потраченных средств осталась в республике – здесь на них закупали стройматериалы, нанимали рабочих, подрядные организации, покупали ГСМ, деньги шли и на уплату налогов. Во-вторых, теперь заметно сокращаются сроки доставки грузов по этой дороге, быстрее будут доезжать до отдаленных населенных пунктов в экстренных случаях спасатели и врачи. Хорошая автомагистраль послужит и экономическому развитию придорожных сел и поселков.

Чтобы в северные города Коми – Усинск и Печору – можно было без проблем ездить круглый год и у Нарьян-Мара появилось надежное автосообщение с Республикой Коми и другими регионами, нужно сделать еще много. В рамках концессии будет построен участок до Каджерома – раньше в этом месте вообще стояла глухая тайга, и до сих пор машины добираются в те края по техническим лесным зимникам. Кроме того, остались еще 22 километра грунтовки на участке между поселками Вис и Малая Пера. Дорога там несколько лучше, чем та, что раньше была до Ираеля, но ее тоже нужно приводить в порядок. По словам Сергея Гапликова, сейчас ведется работа с федеральным центром, обсуждаются разные возможности реконструкции этого участка. Но начало большому делу – соединению севера республики и соседнего региона с большой землей – положено. И это – хорошее начало.

Анна Потехина

Фото автора и rkomi.ru