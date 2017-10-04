Монди СЛПК подвел итоги участия в экологической акции «Речная лента»

АО «Монди СЛПК» традиционно присоединилось к проведению республиканской экологической акции «Речная лента», которая проходила в регионе с 1 июня по 15 сентября. В ходе «Речной ленты» силами компании очищено 75 гектаров береговой зоны реки Вычегды, собрано 14 кубометров мусора и около 40 тонн металла.

– Наша компания ежегодно участвует в этой масштабной акции. В прошлом году Монди СЛПК получил кубок победителя акции «Речная лента», заняв первое место в Республике Коми. Я благодарен всем сотрудникам комбината, которые помогают очищать берега рек и тем самым активно поддерживают природоохранную политику компании и экологические мероприятия регионального масштаба, – сказал главный эколог Монди СЛПК Дмитрий Очеретенко.

«Речная лента» с участием Монди СЛПК в этом году прошла в три этапа. Первый из них стартовал 8 июня, когда сотрудники предприятия очистили 1,7 км береговой линии ручья Иван-Шор и собрали три кубометра мусора.

22 августа представители комбината привели в порядок береговую зону Вычегды в Эжвинском районе города Сыктывкара. С площади в один гектар было собрано два кубометра мусора.

9 сентября сотрудники Монди СЛПК собрали еще девять кубометров мусора с четырех гектаров берега Вычегды в районе местечка Нижний Чов.

В течение всего летнего сезона в акции также принимали участие работники службы речного транспорта Монди СЛПК. Они очистили 68 гектаров берега реки Вычегды, а также прилегающие территории водоохранных зон, собрав в итоге около 40 тонн металла.

Кроме того, 12 июля представители компании выпустили полмиллиона мальков ценных пород рыб – хариуса и сига – в реку Вымь около села Серегово Княжпогостского района и в реку Илыч (приток реки Печоры).