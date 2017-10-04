Коми намерена увеличить парк автобусов на газе

Правительство республики прорабатывает возможность приобретения в лизинг 20 автобусов на газомоторном топливе. Этот вопрос планируется обсудить с Государственной транспортной лизинговой компанией на полях международного форума по энергоэффективности «Российская энергетическая неделя», который проходит в эти дни в Москве и Санкт-Петербурге.

О подготовке к участию в форуме главе республики Сергею Гапликову доложил заместитель председателя правительства – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николай Герасимов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Сергей Гапликов провел во вторник еженедельное рабочее совещание с кабинетом министров, на котором обсуждалась повестка текущей недели. Николай Герасимов, в частности, доложил о работе федеральных минфина и минэнерго по разработке дорожной карты по выделению средств из резервного фонда правительства России на стабилизацию социально-экономической ситуации, сложившейся в АО «Интауголь»: погашение задолженности по заработной плате и социальным обязательствам, проведение необходимых мероприятий по запуску лавы №843 и возобновлению добычных работ.

Зампред правительства – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев доложил о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, а также о завершении работ по реконструкции участка Малая Пера – Ираёль межрегиональной автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Торжественная церемония открытия участка состоялась в тот же день (подробности читайте на 3 стр.).

На совещании обсуждались также итоги рабочей поездки главы региона в Ухтинский и Усинский районы: встреча с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, ввод в эксплуатацию «Восточно-Ламбейшорского» месторождения, а также подготовка протокола к соглашению о сотрудничестве между правительством Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год.

Роман СЕМЕНОВ