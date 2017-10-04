Илье Первакову снизили наказание

26 сентября Верховный суд Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя Службы Республики Коми по тарифам Ильи Первакова.

Напомним, приговором Сыктывкарского городского суда от 1 июня Илья Перваков признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики Коми.

Как пояснили в прокуратуре региона, Перваков и его коллега, референт службы, с марта 2011 по август 2015 года получили в качестве взяток свыше 10,2 миллиона рублей от бывшего зампреда правительства Республики Коми Константина Ромаданова. Незаконное вознаграждение передавалось в виде денег, снегохода, а также путем исполнения за Первакова обязательств оплаты по договору купли-продажи квартиры. В обмен за вознаграждения руководитель и референт Службы по тарифам обеспечивали общее покровительство подконтрольным взяткодателю коммерческим организациям и принятие решений об установлении им максимально возможных цен (тарифов).

В ходе расследования Перваков полностью признал вину в содеянном и в ходе рассмотрения гражданского дела по иску региональной прокуратуры добровольно перечислил в доход федерального бюджета более 5,8 миллиона рублей преступного дохода. Прокурор Республики Коми заключил с Перваковым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении бывшего руководителя службы было выделено в отдельное производство.

Суд первой инстанции признал Первакова виновным в инкриминированных деяниях и назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10,2 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности на три года. При вынесении приговора в доход государства конфискованы полученные в качестве взятки снегоход и денежные средства в сумме 1,6 миллиона рублей. Арест, наложенный на принадлежащую Первакову квартиру стоимостью 12 миллионов рублей, был сохранен для обеспечения приговора суда в части штрафа и конфискации имущества.

По мнению государственного обвинения, при вынесении приговора суд не учел добровольное перечисление Перваковым в доход бюджета Российской Федерации 5,8 миллиона рублей и назначил ему чрезмерно суровое наказание. Прокуратура внесла апелляционное представление, с жалобой на строгость наказания обратилась и сторона защиты.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Коми согласилась с доводами апелляционного представления и жалоб и снизила размер наказания в виде лишения свободы до трех лет и шести месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото БНК