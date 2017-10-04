Реализацию программы переселения из аварийных домов пришлось «подстегнуть»

Предварительные итоги реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, обсудили члены Общественной палаты республики на состоявшемся в четверг заседании круглого стола. В Коми есть муниципалитеты, которые успешно завершили программу, но во многих городах и районах ситуация сложилась непростая: антипримером стала Печора. Но в целом намеченные работы планируется завершить к 15 октября.

Открывая заседание, член Общественной палаты Коми Дарья Шучалина напомнила, что установленный срок выполнения программы – 1 сентября 2017 года – уже прошел, но был продлен, благодаря этому еще есть немного времени, чтобы выполнить оставшийся объем работ. Члены палаты с первого этапа реализации программы осуществляли над ней общественный контроль – от начала строительства дома до вручения ключей переселенцам. По мнению Дарьи Щучалиной, отставание Коми в реализации программы обусловлено действиями предыдущего руководства республики. Реализация программы началась в 2013 году, за первые два года выполнили всего пять процентов от запланированных работ. Осенью 2015 года работа резко активизировалась, и за два года был совершен настоящий рывок – на данный момент программа реализована почти на 90 процентов.

Начальник отдела по реализации программы переселения из аварийного жилого фонда минстроя Ирина Круглова сообщила, что в республике в рамках этой программы планировалось переселить 8,7 тысячи человек из 154 тысяч квадратных метров жилья. По данным на 27 сентября, уже расселено 6,8 тысячи человек из квартир площадью 127 тысяч квадратных метров.

Ирина Круглова пояснила, что программа реализовывалась в четыре этапа. Первый этап (2013-2014 годы) на всей территории Коми завершен. Во втором этапе (2014-2015 годы) участвовали одиннадцать муниципалитетов, в десяти из них работы завершены. Не выполнены работы только в Печоре – в этом виноват подрядчик.

Напомним, в 2014-2015 годах госконтракты на строительство семи многоквартирных домов в Печоре были заключены со строительной фирмой ООО «УрбанСтройГрупп», руководил которой Алексей Ракитянский. Общая стоимость работ по контрактам составляла 336 миллионов рублей, свыше 295 миллионов рублей Ракитянский получил авансом, а на строительство домов фактически потратил лишь 75,8 миллиона рублей. Оставшиеся 217 миллионов рублей он использовал на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств, в том числе 13 миллионов рублей легализовал путем их перечисления на собственные банковские счета по фиктивным основаниям. В отношении Алексей Ракитянского было возбуждено уголовное дело, суд уже вынес ему приговор: 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Осужденный в счет возмещения причиненного ущерба передал в муниципальную собственность Печоры недвижимое имущество ООО «УрбанСтройГрупп» стоимостью 200 миллионов рублей. Тем не менее реализация второго этапа программы была сорвана.

Новый подрядчик, определенный для выполнения госконтрактов, с работой тоже не справился. Сейчас на объектах работы проводит уже третий подрядчик – именно по срокам сдачи этих домов и возникает больше всего вопросов.

Работы на объектах, строительство которых начали на третьем и четвертом этапах, планируется завершить до 15 октября.

По словам Ирины Кругловой, на первых двух этапах администрации муниципалитетов, которым была доверена реализация программы, массово шли по пути строительства новых домов для переселенцев. При этом в ряде муниципалитетов не было ни строительных организаций, которые могли бы справиться с таким объемом работ, ни подходящих для строительства участков. Приходилось искать специалистов, доставлять стройматериалы, подводить коммуникации к участкам, что отнимало драгоценное время. На третьем и четвертом этапах некоторые муниципалитеты выбрали путь приобретения квартир у застройщиков и на вторичном рынке, пользуется популярностью и такая форма работы, как выплата жильцу аварийной квартиры выкупной стоимости жилья. В таких вариантах реализация программы пошла намного быстрее. Хотя и тут не обошлось без проблем: некоторые жильцы не согласны с оценкой их аварийной недвижимости и оспаривают суммы в суде.

Руководитель службы стройжилтехнадзора Коми Роман Шашев напомнил, что в 2016 году в Коми была создана специальная комиссия для выявления недочетов в домах для переселенцев. За прошедшее время в ней рассматривались недочеты 80 жилых домов. Сейчас в реестре проблемных домов находятся 17 объектов, в отношении которых поступили обращения 25 новоселов. По данным Романа Шашева, больше всего проблемных домов в Печоре (десять объектов), по три дома в Усинске и Ухте, один – в Сыктывдинском районе. Чаще всего новоселы жалуются на протечки кровли, расслоение штукатурки, попадание грунтовых вод в подвалы. Денег для исправления выявленных недочетов в местных бюджетах нет, требовать устранения недоработок от подрядчиков тоже сложно, поскольку многие из них уже признаны банкротами.

По мнению председателя Контрольно-счетной палаты Коми Елены Филимоновой, причина срыва сроков реализации программы не только в действиях недобросовестных подрядчиков, но и в бездействии и безответственном отношении руководителей администраций муниципалитетов. С этой оценкой согласились и члены Общественной палаты. Больше всего общественников возмутил щедрый аванс, выданный Алексею Ракитянскому, при том, что обычно оплачиваются уже выполненные работы. Также общественники поинтересовались, кто подписывал акты приемки выполненных работ в домах с недоделками и почему эти люди не привлечены к уголовной ответственности.

Присутствовавший на заседании представитель прокуратуры Коми Сергей Белов пояснил, что по всем сомнительным фактам проводятся проверки, и если в действиях сотрудников администрации усматриваются признаки состава преступления, чиновники, в том числе высокопоставленные, привлекаются к уголовной ответственности – такие случаи в Коми есть.

Людмила ВЛАСОВА

Фото rkomi.ru

Троицко-Печорский районный суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении главного инженера ООО «Альянс-Строй». Он признан виновным в крупном мошенничестве. Государственное обвинение поддержано заместителем прокурора Троицко-Печорского района.

По информации прокуратуры региона, летом 2014 года в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2015 годы администрация Троицко-Печорского района заключила три муниципальных контракта с ООО «Альянс-Строй». В ходе выполнения контрактов предполагалось построить девять малоэтажных жилых домов в поселках Нижняя Омра и Митрофан-Дикост.

Принятые обязательства по строительству жилья подрядчик выполнил ненадлежащим образом. На стройплощадках пяти домов сделаны лишь фундаменты, четыре дома возведены с серьезными нарушениями. Главный инженер изготовил поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно затрат, понесенных при строительстве домов. В частности, они содержали сведения о фактически невыполненных работах. В результате его преступных действий из бюджета похищено более миллиона рублей. Суд назначил главному инженеру ООО «Альянс-Строй» наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее Троицко-Печорским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский», подписавшего заведомо недостоверные акты выполненных работ по строительным объектам. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.