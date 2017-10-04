Школам прописали детальный анализ

На коллегии минобраза обсудили результаты оценочных процедур в общем образовании

Несмотря на то что Коми вошла в десятку регионов со стабильно высокими результатами в сфере общего образования, результаты оценки качества образования выявили и проблемные зоны. Это случаи, когда результаты не отражают реальных знаний предмета. Об этом шла речь на расширенной коллегии Министерства образования и науки РК, прошедшей 3 октября в рамках республиканского образовательного форума.

Проверка показала

Открывая совещание, министр образования и науки региона Наталья Михальченкова напомнила, что тема оценки качества образования звучит практически на всех последних совещаниях, так как есть еще в Коми примеры учебных заведений, когда при полноценности образовательной среды результаты обучения школьников недостаточно высоки. В этой связи в августе была завершена серьезная диагностика по предметной, территориальной и организационной работе.

– Мы много раз говорили, что сначала надо правильно установить диагноз, чтобы правильно подобрать лечение, – сказала министр. – Сегодня активно идет переход к высокому уровню образования. Но наличие определенных полномочий муниципальных органов дало возможность сегодня для слишком серьезного разброса в содержании преподавания и результатах, которые сегодня диагностируются на федеральном уровне. Качество образования должно быть везде, независимо от того, сельская или городская это школа. А управление качеством образования возможно лишь на основе объективных оценочных процедур.

По результатам всероссийских проверочных работ в этом году результат по Коми составил более 95 процентов. Свыше 95 процентов выпускников девятых классов успешно справились с работами на ГИА. Сто процентов обучающихся по результатам итогового сочинения и изложения получили допуск к ЕГЭ. Более 99 процентов одиннадцатиклассников успешно освоили образовательные программы. 458 выпускников в 2017 году награждены медалями за успехи в обучении, хотя, заметила Наталья Михальченкова, «к этому вопросу есть претензии, так как медалисты не всегда доказывают высокий уровень своих знаний».

Какие конкретные проблемы выявил анализ, рассказала начальник управления по надзору и контролю в сфере образования регионального минобраза Елена Попова. В 2017 году национальные исследования качества образования проводились по иностранным языкам и основам безопасности жизнедеятельности. Федеральную выборку по Республике Коми прошли девять образовательных организаций – по иностранным языкам и восемь – по основам жизнедеятельности. Более 22 тысяч обучающихся 4, 5, 10, 11 классов приняли участие во всероссийских проверочных работах. Оценку знаний дополняли исследования уровня профессионализма учителей, которые проводились в Коми в 2016 году. В ходе проведения этих оценочных процедур был получен большой массив данных, позволяющих иметь полное представление о качестве образования как по отдельным муниципалитетам, так и по республике.

Результат всероссийских проверочных работ (ВПР), проводимых по трем предметам, показал, что большая часть – более 70 процентов четвероклассников Коми успешно осваивает предмет. ВПР для пятиклассников в 2017 году проводились впервые. Все сто процентов пятиклассников участвовали во всероссийских проверочных работах. Результат: 85 процентов освоили образовательную программу по русскому языку, математике и истории.

Однако по результатам статистического анализа всероссийских проверочных работ среди обучающихся 4 и 5 классов по учебным предметам русский язык и математика Федеральной службой по надзору и контролю определены образовательные организации, по которым выявлены признаки необъективности оценки. В федеральную выборку попали 28 школ из Коми, в которых результаты ВПР не соответствуют текущей успеваемости учащихся. Все эти образовательные организации включены в план проверок управления по надзору и контролю в сфере образования на 2018 год.

Рассогласованность в результатах

Кроме того, сравнительный анализ результатов выпускников 4 и 5 классов показал, что, к сожалению, нет приращения результата, а наоборот – идет ухудшение. Увеличивается количество двоек и троек и уменьшается количество четверок и пятерок.

Еще один отрицательный момент: поскольку на протяжении нескольких лет при прохождении ГИА в девятых классах предусматривалось только два обязательных предмета – русский язык и математика, это привело к невостребованности других предметов и как результат – к снижению качества обучения по ним. Поэтому в 2016 году была возвращена практика сдачи предметов по выбору. Однако в 2016 году результаты этих предметов еще не влияли на получение аттестата. В текущем году для получения аттестата выпускники девятых классов должны были сдать четыре предмета и получить по всем четырем положительные оценки. Наибольшее количество неудовлетворительных оценок отмечено по таким предметам, как немецкий язык, история, информатика, обществознание, география, математика.

– Это при том, что решением государственной экзаменационной комиссии республики была снижена нижняя граница баллов по ряду учебных предметов. А если бы ГЭК не приняла такое решение и мы бы остались на прежней шкале, мы бы имели не 4,5 процента не получивших аттестат, а порядка пятидесяти, – констатировала Елена Попова.

По ее словам, как только было принято решение о том, что на получение аттестата будут влиять результаты четырех предметов, количество выпускников, не получивших аттестат, увеличилось на 0,64 процента по сравнению с прошлым годом.

– У нас 22 сентября завершился дополнительный период сдачи ЕГЭ, – рассказала Елена Попова. – И что мы обнаружили? Если у нас по результатам основного периода количество не получивших аттестат было 4,5 процента, то по результатам сентябрьского периода – 2,28. Значит, за все время обучения научить русскому языку и математике не можем, а за полтора месяца так учим, что дети сдают на 4 и 5?

Что касается ЕГЭ, то итоги этого года в целом сопоставимы с прошлым годом. Есть положительная динамика по ряду показателей. Увеличилась доля стобалльников, уменьшается количество не получивших аттестат. Число выпускников, не набравших необходимое число баллов по обязательным предметам, незначительно сократилось по сравнению с прошлым годом. 17 человек не преодолели минимальный пороговый балл по базовой математике.

Больше всего не набрали минимальное количество баллов по биологии, химии, базовой математике. Доля не набравших минимум по русскому языку и математике превышает показатель тех, кто не допущен к экзаменам. Это свидетельствует о недостаточной работе педсоветов в части контроля над освоением программ и принятия решений о допуске к итоговой аттестации, а также о необъективности оценивания.

В этом году впервые всероссийские проверочные работы прошли в 11 классах. Сравнительный анализ показал, что доля участников ЕГЭ, не набравших минимум по химии, физике, биологии, истории, географии, значительно выше у участников ЕГЭ, чем у тех, кто сдавал ВПР. Такого быть не должно. Ведь дети сдают осознанно, они готовятся к сдаче этих предметов и готовятся поступать в вуз. Это говорит о том, что ВПР проходит недостаточно качественно.

Заслуженны ли медали?

Чтобы не писать всероссийскую проверочную работу, выпускники 11 классов нередко прибегают к хитрости. Те предметы, которые предусмотрены ВПР, они выбирают для сдачи ЕГЭ, а потом просто на ЕГЭ по этим предметам не являются. По словам Елены Поповой, таких много. А это свидетельствует о том, что предметы эти дети знают плохо.

В этом году в Коми 324 золотых медалиста и 134 обладателя серебряных медалей. Количество награжденных растет. Но ежегодно увеличивается количество медалистов, не набравших минимум по отдельным предметам. В этом году таких медалистов целых девять. Каждый год среди медалистов есть такие, кто на ЕГЭ по математике базового уровня набирает всего столько баллов, сколько соответствует отметке «удовлетворительно». В 2017 году более восьми процентов золотых и порядка 15 процентов серебряных медалистов получили по отдельным предметам менее 50 баллов, то есть только-только перешагнули порог. И только 38 процентов золотых медалистов набрали 225 баллов по всем предметам. Более 61 процента золотых медалистов не подтверждают уровень образования.

– Мы сравнили результаты золотых медалистов с их же результатами в девятых классах. И увидели, что только 54 процента из них имели в девятом классе аттестат с отличием. Получается, не были отличниками, а за два года изучили все на отлично. Кого мы обманываем? – обратилась Елена Попова к участникам коллегии. – Мы только по одной школе провели анализ результатов ЕГЭ, ВПР и ОГЭ. Так там 14 выпускников, из них 12 медалистов. Из этих 12 – десять золотых и две серебряные медали. Опыт этой школы нужно, наверное, транслировать на уровне России. Но когда мы проанализировали результаты, то там оказались медалисты, которые имеют по базовой математике 3 и 4, а по результатам ВПР только-только преодолели минимум, то есть имеют тройку. В девятом классе эти золотые медалисты, кроме русского и математики, ничего не сдавали. И то имели по математике тройку и по русскому – четверку.

Ответственность – на учителе

С учетом представленного анализа Елена Попова отметила, что каждой школе нужно проанализировать результаты золотых медалистов, соотнести их с текущей успеваемостью и результатами оценочных процедур. Необходимо обязательно повышать уровень педагогов, так как не все педагоги сами в достаточной степени владеют предметом. Причины такой рассогласованности только в этом. На уровне муниципалитетов необходимо проводить детальный анализ результатов оценочных процедур.

Комментируя выступление Елены Поповой, Наталья Михальченкова отметила, что, разумеется, обозначенные недостатки характерны не для каждого муниципалитета или школы. К примеру, налаженная система оценочных процедур четко прослеживается в Ухте и Воркуте. И в общем большая часть учителей работают на совесть. Есть и объективные причины, порождающие такую рассогласованность в результатах. В частности, это старение педагогических кадров. «Корифеи» педагогики сегодня далеко не все стремятся соответствовать современным требованиям к учебному процессу. Чего не скажешь о молодых, которые осознанно подходят к исправлению своих профессиональных ошибок и стараются повышать свой уровень. В числе причин также большой процент учителей, работающих с повышенной нагрузкой, что содействует снижению эффективности преподавания.

– Эти результаты рассматриваем не только мы, их невозможно прикрыть в Рос-обрнадзоре, мы за них отвечаем. Когда видим такие результаты, возникает вопрос: где профессионализм и ответственность учителя? Если кто-то хочет переложить ответственность на репетиторов и на семью, то я напомню вам, что за это зарплату не повышают. А мы сегодня даже за счет ущемления каких-то других отраслей повышаем зарплату учителям, лишь бы поднять их статус и повысить уровень образования, – отметила Наталья Михальченкова.

По словам министра образования, коллегия должна создать мотивацию к повышению уровня профессионализма педагогов, а не к сокрытию результатов, чтобы мэр или министр образования не узнали. А участие в федеральных оценочных процедурах необходимо не для увольнения директоров или учителей, а для работы над ошибками.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА