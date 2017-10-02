Знатоки на связи

25 сентября компания «Ростелеком» отпраздновала свой день рождения. Именно в этот день в 1881 году по приказу императора Александра III были утверждены «Основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений». Таким образом был сделан первый шаг к появлению телефонной связи в России.

В Сыктывкаре в день профессионального праздника «Ростелеком» провел интеллектуальную викторину квиз. Это состоящая из нескольких раундов игра для умников и умниц.

Всего в турнире участвовали десять команд знатоков. За столами сидели сотрудники «Ростелекома», республиканского учреждения «Центр информационных технологий», студенты Сыктывкарского госуниверситета и сборная команда из журналистов, в том числе и газеты «Республика».

В первом блоке необходимо было продолжить фразу киногероя, вспомнить окончание афоризма или интересный факт. Например, указать, в каком городе установлен памятник тачанке. Исходя из того, что тачанка – ростовчанка, то правильный ответ – Ростов. Затем нужно было ответить на интересные вопросы, так или иначе посвященные деятельности «Ростелекома». Например, в Удмуртии на одном из корпоративных мероприятий сотрудники компании придумали новый вид бадминтона – пельментон. В качестве воланчика игроки использовали обычный пельмень. В музыкальном туре нужно было вспомнить город, дерево или реку, которые упоминаются в популярной песне. С таким заданием все справились легко.

Между турами прошли три музыкальные паузы. Для игроков спели солистки республиканского театра оперы и балета Анастасия Марараш и Ксения Шабалина и сыграл скрипач Дмитрий Федореев.

За правильные ответы командам начислялось сорок секунд, а за неправильные – одна минута. По результатам трех туров первое место в игре заняла сборная СМИ, второе место – студенты СГУ. Каждого участника команды-победителя наградили новым электронным гаджетом – умными часами. Всем участникам были вручены спиннеры. Закончилась игра совместной фотосессией и дружеским чаепитием.

Артур АРТЕЕВ