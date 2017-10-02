Следы и звуки в музее

В Национальном музее Коми прошла презентация познавательной игры «Следы и звуки». Это новый мультимедийный музейный проект, который знакомит посетителей с природой республики.

Игра стала интерактивным дополнением к действующей экспозиции отдела природы музея. Чтобы сыграть в игру, нужно подключиться к Wi-Fi сети музея, загрузить приложение на свой мобильный телефон или планшет. Программа «оживит» выставку и наполнит ее следами и звуками обитателей тайги. Игрок должен по следу, звуку или названию на коми языке угадать животное или птицу, представленные на экспозиции.

Если ответ верный, игрок получает пояснительную справку: какое это животное или птица, где они обитают. По результатам игры игроки получают разные звания: юный следопыт, истинный ценитель природы, юный натуралист, знаток природы и настоящий эрудит.

Артур АРТЕЕВ