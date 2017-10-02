Студентка, красавица, активистка

Мисс студенчества Финно-Угрии – 2017 стала Светлана Давыдова из Марий Эл

VI Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии» прошел в Сыктывкаре на минувшей неделе. В нем участвовали представительницы шести регионов страны – студентки вузов, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов. Первое место завоевала красавица из Марий Эл Светлана Давыдова.

Коми стала местом проведения конкурса потому, что в 2016 году студентка Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина Анастасия Васильева получила звание «Мисс студенчества Финно-Угрии». Республику представляли сразу две участницы – Александра Ногиева из СГУ и Диана Сенькина из академии госслужбы и управления. Карелию представила студентка Петрозаводского госуниверситета Анастасия Юнтунен, Удмуртию – студентка Глазовского государственного пединститута имени Короленко Лия Стрелкова, Мордовию – студентка Мордовского госуниверситета имени Огарева Елена Воронина, Ханты-Мансийский автономный округ – студентка Югорского госуниверситета Виктория Костылева, Марий Эл – студентка Марийского госуниверситета Светлана Давыдова.

На открытии финала конкурса и.о. министра национальной политики республики Галина Габушева зачитала поздравительный адрес от главы Коми Сергея Гапликова: «В культуре финно-угорских народов женщине всегда отводилась особая роль. Финно-угорская женщина была и остается сильной, решительной, смелой. В этом году конкурс проходит в рамках VI съезда финно-угорских народов России. Жюри придется сделать нелегкий выбор, ведь каждая конкурсантка яркая, талантливая и достойна носить титул самой красивой девушки. Желаю, чтобы все мечты и стремления конкурсанток обязательно осуществились».

В программу конкурса вошли представление видеовизиток «Мир, в котором я живу», конкурс этнодефиле (демонстрация народных костюмов), представление «Народные игры финно-угорских народов», конкурс талантов и интеллектуальный конкурс «Герой легенд и преданий». Имя обладательницы титула «Мисс Финно-Угрия – 2017» назвали 29 сентября в финале конкурса, который прошел в КСЦ «Ренова».

Звания «Мисс элегантность» удостоена Александра Ногиева, «Мисс обаяние» – Анастасия Юнтунен, «Мисс дружба» – Лия Стрелкова, «Мисс артистичность» – Диана Сенькина, «Мисс интеллект» и «Вице-мисс студенчества Финно-Угрии – 2017» – Елена Воронина. «Мисс творчество» и приз зрительских симпатий получила Виктория Костылева. В интернете одновременно с конкурсом шло голосование на приз зрительских симпатий, в котором, по подсчетам организаторов, приняло участие более четырнадцати тысяч человек.

Победительницей жюри признало Светлану Давыдову. Благодаря ее победе право проведения конкурса в следующем году получил Марийский государственный университет.

Организатором конкурса выступил Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина при поддержке правительства Республики Коми и Финно-угорского культурного центра Российской Федерации.

Артур АРТЕЕВ

Фото творческого объединения «IN TIME»