Игра по правилам дорожного движения

На базе Республиканского центра дополнительного образования (РЦДО) планируется создать Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Благодаря мобильному автогородку занятия в центре будут проходить в условиях, приближенных к реальным.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки, этот вопрос обсуждался на совещании, в котором приняли участие председатель правительства – министр образования Наталья Михальченкова, генеральный директор общественной организации «Движение без опасности» Вадим Мельников и представители регионального управления ГИБДД.

Как рассказала Наталья Михальченкова, для координации деятельности центра и мобильных детских автогородков между правительством Коми и Российским союзом автостраховщиков заключено соглашение о сотрудничестве в области обеспечения безопасности дорожного движения. Вопрос профилактики детского дорожно-транспортного травматизма находится на личном контроле главы республики Сергея Гапликова.

Участники совещания обсудили деятельность центра по направлению «Безопасность дорожного движения», его методологическую, кадровую и материальную базу, сроки, порядок взаимодействия между сторонами, перечень оборудования и иных материальных средств, необходимых для деятельности центра. Также была заключена договоренность о том, что в рамках реализации соглашения на базу РЦДО для организации работы по обучению детей правилам дорожного движения безвозмездно поступит новейшее высокотехнологическое оборудование, в состав которого входит автомобиль «Ford», укомплектованный мобильным городком и иным оборудованием.

Галина ГАЕВА