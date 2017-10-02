В Сыктывкаре выступили против точечной застройки

В воскресенье в столичном микрорайоне Орбита неравнодушные горожане собрались на митинг против точечной застройки. Акцию организовала инициативная группа, ведущая целенаправленную борьбу против строительства на пересечении улиц Тентюковской и Петрозаводской многоэтажного комплекса с автостоянкой.

Напомним, жители Орбиты активно выступают против планов компании «Ассорти плюс» застроить арендуемую ею территорию в этом микрорайоне. Местные обитатели считают, что нужно оставить этот участок зеленым, разбить здесь сквер, переведя земли из зоны Ж1 в зону Р5. Эту инициативу поддержал глава Коми Сергей Гапликов, поручив мэру Сыктывкара Валерию Козлову проработать с арендаторами участка варианты по предоставлению им другой площадки под парковку. Однако «Ассорти плюс» от такого предложения отказалась. Мэрии пришлось подавать в суд, который все еще продолжается. Вердикта суда дожидается и депутатский корпус столицы, отложивший по этой причине рассмотрение вопроса о переводе спорной земли из зоны под жилую застройку в зону земель под рекреационные зоны.

Тем временем инициативная группа решила провести митинг против точечной застройки как таковой. Как заявил лидер активных горожан Станислав Штралер, предыдущие составы администрации Сыктывкара согласовывали строительство на разных участках столицы без учета мнений жителей и соблюдения градостроительных норм. Что касается конкретно спорного участка на пересечении Тентюковской и Петрозаводской, люди готовы согласиться, что на этой земле появится парковка, но при условии, что рядом будет сквер. Горожане даже готовы разбить его своими силами.

Итогом акции стала резолюция, в которой жители Орбиты вновь попросили вынести вопрос перевода спорного участка из статуса Ж1 в Р5 на ближайшее заседание совета Сыктывкара. Кроме того, активисты предлагают провести в городе аудит зеленых и спортивных зон, нормативно закрепить запрет на уплотнительную и точечную застройку, прекратить застраивать город торговыми центрами, выдавать разрешение на строительство только при условии наличия в проекте благоустроенной территории, а парковки обустраивать по принципу: одна квартира – одно машино-место.

Лина ПЕРОВА

Фото Игоря БОБРАКОВА