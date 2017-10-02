Путь к профицитному бюджету

В 2018 году республиканский бюджет будет дефицитным, в 2019-2020 годах должен стать профицитным: по прогнозам, доходов будет больше, чем расходов, примерно на два миллиарда рублей. Об этом шла речь на состоявшемся 26 сентября заседании правительства Коми.

Министр финансов Коми Галина Рубцова (на фото) сообщила, что приоритетами при планировании расходов бюджета на 2018 год стали выполнение социальных обязательств перед населением, майских указов президента, индексация расходов на оплату труда бюджетников, которых не затрагивают данные указы, оптимизация неэффективных затрат.

Первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова подчеркнула, что добиться бездефицитного бюджета будет сложно, но он необходим как гарантия экономической безопасности региона на следующие годы. Серьезной проблемой является и накопленный республикой госдолг. По данным министерства финансов Коми, в этом году госдолг достигнет 45,7 миллиарда рублей (78 процентов к объему налоговых и неналоговых доходов). К 2020 году ожидается снижение госдолга до 42,8 миллиарда рублей (65 процентов к объему налоговых и неналоговых поступлений).

Как отметила Галина Рубцова, снижение госдолга важно в том числе и для восстановления позиций Коми в инвестиционных рейтингах, и для сохранения деловой привлекательности региона.

Глава Коми Сергей Гапликов назвал снижение уровня госдолга и поэтапный переход к профицитному бюджету приоритетной задачей региональной бюджетной политики. Об этом руководитель региона заявил по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел в Москве вице-премьер федерального правительства Дмитрий Козак. Одним из основных вопросов повестки стало обсуждение финансовой ситуации в регионах страны и реализация мер по ее стабилизации.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Коми, Сергей Гапликов отметил, что проблема чрезмерной закредитованности бюджетов сегодня характерна для многих регионов страны. Необходимость ее безотлагательного решения подчеркнул и президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Ульяновске.

– Нам нужно расчистить региональные финансы, с тем чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам, – четко обозначил задачу Владимир Путин.

По поручению Сергея Гапликова реализуется региональная программа оздоровления государственных финансов на 2017-2019 годы. Она направлена на сокращение государственного долга, увеличение доходной и оптимизацию расходной части бюджета и предусматривает достижение бездефицитного бюджета в 2018 и 2019 годах.

– Десятки миллиардов рублей, которые мы тратим ежегодно на обслуживание кредитов, взятых в предыдущие годы, ложатся тяжелейшим бременем на бюджет республики. Эти средства можно и нужно было бы направить на строительство дорог, школ, больниц, открытие новых производств и предприятий, повышение уровня жизни. Поэтому достижение бездефицитного бюджета, снижение госдолга – это приоритетная задача бюджетной политики региона на ближайшую перспективу. На это направлена системная работа правительства республики по консолидации бюджетных средств и повышению эффективности бюджетных расходов. Подчеркну, что при этом республика сохраняет и выполняет все взятые ранее расходные обязательства, – заявил глава Коми.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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