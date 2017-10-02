«Туйвеж» – перекресток разных судеб

29 сентября в Финно-угорском этнопарке села Ыб Сыктывдинского района прошла церемония награждения дипломантов и лауреатов V Международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» («Перекресток»).

Напомним, фестиваль «Туйвеж» – проект АУ РК «Комикиновидеопрокат», в частности директора Виталия Лифляндского. Фестиваль, поддерживаемый министерством культуры, туризма и архивного дела и министерством национальной политики республики, проходит раз в два года и стремительно набирает обороты. Так, если на первый фестиваль пришло 12 заявок, то на сей раз отборочная комиссия отсмотрела более 150 работ. В большинстве это короткометражные фильмы, как любительские, так и профессиональные разных жанров. Это телевизионное кино, анимационные и игровые фильмы, ролики социального характера. В рамках фестиваля также проходит конкурс на лучшего фотографа.

Большим плюсом «Туйвежа», что неоднократно подчеркивал председатель жюри фестиваля – известный российский кинооператор Николай Волков, является то, что в течение нескольких дней на одной творческой площадке оцениваются работы и любителей, и профессионалов, здесь же проводятся мастер-классы.

Это уникальная возможность обмена опытом, знакомства с иной и в то же время родственной культурой.

Просмотры фильмов в течение двух дней проходили в Центре культурных инициатив «Юг\р», который также выступает соорганизатором фестиваля. Накануне первого дня просмотра, после церемонии открытия, вне конкурса был показан фильм удмуртского режиссера Вениамина Тронина «Тетка», в котором главная героиня – собака Тетка отстаивает свою любовь и постигает мир людей. Фильм стал дипломантом нескольких российских фестивалей, в том числе и IV фестиваля «Туйвеж». Кинорежиссер живет и работает в Глазове, в свое время окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров. Любой его фильм, как отмечают рецензенты, это всегда глубокое философское размышление о месте человека в суетном мире. Режиссер организовал в Глазове единственную в республике профессиональную киностудию и киноклуб «КиноГлазов». Фильм «Тетка» был полностью снят, смонтирован и озвучен силами этой киностудии.

На V фестивале «Туйвеж» Вениамин Тронин стал победителем в конкурсе короткометражных игровых фильмов. Победу ему принес фильм «Электричество (Хочу умереть)». У фильма весьма интересная судьба. Работу в пух и в прах разнесли метры московского кинофестиваля, обвинив режиссера во всех смертных грехах. А вот жюри Всероссийского Шукшинского кинофестиваля присудило картине Гран-при. Мировой премьерный показ «Электричества» состоялся в апреле в США на кинофестивале, показы прошли в Санкт-Петербурге, Москве и в Калининграде. По меркам сегодняшнего времени фильм необычный, без диалогов. Действие происходит в наше время. Обычная удмуртская семья, умирает старик, вернее, хочет умереть. Иссякла вера, все, что он ценил, рухнуло. Жена пытается вернуть его к жизни, но тщетно. И старуха проделывает что-то такое, после чего старик хоть и умирает, но с улыбкой на лице. Фильм назван «Электричество», потому что, по мнению режиссера, «электричество любви согревает нас в этом холодном мире».

Вообще фильмов с сильными человеческими историями на «Туйвеже» было немало. Картина Александра Малолетова и Марины Петровой «Как стать родными», выигравшая в конкурсе короткометражных документальных любительских фильмов, рассказывает о необычной истории судьбы. Женщина, мечтающая построить карьеру, теряет третьего ребенка: что-то не так пошло перед родами. В результате героиня истории впадает в кому, а когда выходит из этого состояния, понимает, что счастье вовсе не в карьере. В результате она берет из детского дома семерых детей, а на момент съемок фильма еще двое малышей находятся в стадии оформления. И все это – без мужа, который попросту сбежал. Реальная история и подача фильма не могли не вызвать резонанс у членов жюри.

В числе участников были и «киношники» из Республики Коми. Трогательную картину о своем друге – художнике-иконописце Германе Тонкове представил известный телевизионщик и журналист Николай Аникин. Фильм автор снимал в последние годы жизни художника – с их первого знакомства, положившего начало большой человеческой дружбе.

В конкурсе короткометражных документальных профессиональных фильмов диплом победителя был вручен Дарье Блохиной из Санкт-Петербурга. Это фильм о пути человека к человеку. О том, как природа, труд и творчество спасают от духовной гибели, дают силы жить дальше и не дают сломиться.

В конкурсе короткометражных анимационных фильмов лучшим стал Martinus Klement из Таллина. Победу ему принес фильм «A bear judges the brides» («Как медведь невесту выбирал»). Диплом победителя в конкурсе короткометражного телевизионного кино за фильм «Лади Мари. Напевы» был присужден Татьяне Денисовой из Ижевска Удмуртской Республики. Еще один житель Ижевска – Богдан Анфиногенов стал победителем в конкурсе короткометражного этнографического кино. За лучший социальный ролик «Висимский заповедник» высшую награду получил Григорий Малышев, также представляющий Ижевск.

Воркутинец Влад Плотницкий (на фото) был отмечен дипломом победителя в конкурсе фоторабот – за фото «Хозяева тундры». С этого года у «Туйвежа» появился свой «Оскар» – статуэтка с эмблемой фестиваля, которая вручалась каждому, кто был отмечен дипломом победителя или специальным призом жюри.

Еще одно знаковое событие прошло в рамках фестиваля – встреча сыктывкарцев с председателем жюри, кинооператором Николаем Волковым в Центре досуга и кино «Октябрь». В рамках встречи был показан его фильм, где он первый и единственный раз выступил не только как оператор, но и как режиссер. Герои фильма – полярник, начальник дрейфующей станции СП-33 Томан Петровский и его мать Ромуальда Флёровна. Места действия – арктическая дрейфующая станция СП-33 и белорусская деревня Петровские. Это вечная история о сыне, который уходит из дома неизвестно зачем в непостижимый и опасный холод, и о матери, которая не понимает его, любит и молится за него. А здесь, дома, – рай: гудящие пчелы, цветущий сад, чистая река, теплая земля.

По традиции все награжденные участники «Туйвежа» оставили свои памятные таблички на фестивальном чудо-дереве. В этом году «плодов» на дереве прибавилось значительно.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено АУ «Комикиновидеопрокат»