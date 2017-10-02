Единство взглядов и общие проблемы

На минувшей неделе в Сыктывкаре прошел VI съезд финно-угорских народов России. В работе трехдневного форума приняли участие 204 делегата и 32 гостя из 43 регионов страны, а также представители федеральных и региональных органов власти.

Делегаты съезда констатировали, что финно-угорское движение вносит значительный вклад в укрепление и поддержку межнационального согласия, несет ответственность за сохранение единства многонациональной России, ее языкового и культурного наследия.

Участники съезда обсудили приоритетные направления жизни финно-угорского сообщества: развитие языков, телевизионных, радио- и интернет-проектов на национальных языках, охрану экологии и здоровья, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, сотрудничество в области социального партнерства и бизнеса, поддержку этнокультурных проектов и этнотуризма.

Как отметила и.о. министра национальной политики Республики Коми Галина Габушева, съезд финно-угорских народов в очередной раз показал единство взглядов и взаимопонимание делегатов в решении общих для родственных народов проблем.

В первый же день работы съезда состоялись выборы председателя Ассоциации финно-угорских народов (АФУН). Делегаты единогласно переизбрали на этом посту мэра Саранска Петра Тултаева. Также на съезде выбрали совет АФУН в составе 47 человек. От Коми в состав совета вошел председатель МОД «Коми войтыр» Алексей Габов (на фото).

Съезд отметил положительные результаты работы АФУН и решил необходимым продолжить ее по всем приоритетным направлениям с включением новых предложений, выработанных в ходе съезда.

В итоговый документ форума вошли такие пункты, как содействие разработке и принятию целевой программы подготовки национальных кадров для сфер образования, культуры и СМИ, содействие решению проблемы включения учебников по родным языкам и литературе в федеральный перечень, оказание поддержки развитию этноспорта, содействие сохранению природных систем.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА