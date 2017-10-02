От Яреги до Ламбейшора

У «ЛУКОЙЛ-Коми» прибавилось новых производственных объектов

Символический запуск «обновок» произвели президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и глава Коми Сергей Гапликов. Благодаря пуску нового энергоцентра и ПГУ «Центр» на Яреге компания обеспечит электроэнергией свои производственные объекты на территории Ухты и увеличит объемы закачки пара, чтобы поднять добычу нефти. А на Восточно-Ламбейшорском месторождении под Усинском запущена установка по подготовке нефти, которая очищает ее от сероводорода и позволяет производить гранулированную серу.

27 сентября Вагит Алекперов и Сергей Гапликов побывали на ярегских объектах, сначала заглянули в цеха парогенераторной установки «Центр», потом прибыли к энергоцентру «Ярега». Здесь они совместно замкнули символический рубильник, дав официальный старт работе объекта, после чего осмотрели цеха.

Строительство энергоцентра и парогенераторной установки – очередные этапы масштабной модернизации добычи нефти на Ярегском месторождении. Как рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Сергей Борисенко, установленная электрическая мощность энергоцентра составляет 75 мегаватт, это в полтора раза больше, чем потребление электричества во всей Ухте. Тепловая мощность – 91 гигакалория в час. Для выдачи тепловой мощности установлены три котла-утилизатора.

– Сейчас мы планируем вырабатывать порядка 40-45 мегаватт, это для нужд всего Ярегского месторождения. Следующий этап работы электростанции – выход на оптовый рынок электроэнергии, чтобы использовать все 75 мегаватт, – пояснил Сергей Борисенко. – Первая задача нового энергоцентра – обеспечение паром центральной части Ярегского месторождения и обеспечение электричеством всего месторождения. Вторая задача – повышение надежности электроснабжения, ведь у нас появляется дополнительный источник энергии, кроме сетей.

Энергоцентр на Яреге уже одиннадцатый по счету в компании ЛУКОЙЛ. Первый появился в 2006 году в Западной Сибири, в прошлом году открылся энергоцентр под Усинском. В дальнейшем планируется построить подобный объект в Пермском крае. А в Коми пока энергии будет хватать с запасом, а если потребуется еще – мощность энергоцентра на Яреге можно поднять до 100 МВт, сейчас здесь установлены три турбины, но оставлено место под четвертую. Есть возможность и для расширения электростанции под Усинском.

– У нас идет целенаправленный курс на импортозамещение, турбины здесь стоят отечественные, производства АО «Авиадвигатель» из Перми, котлы из Подольска, с завода ЗИЛ, – сообщил Сергей Борисенко. – С этими заводами мы работаем уже давно, и честно вам скажу, их оборудование ни в чем не уступает импортному, а в чем-то его даже превосходит. Следующий шаг импортозамещения – это парогенераторы. До прошлого года на Усинском месторождении использовались американские парогенераторы, но с коллегами с подольского завода мы разработали концепт-проект и техническую документацию новых парогенераторов. Через год установки уже были готовы. А если бы мы заказали парогенераторы нужных нам параметров у зарубежных партнеров, это заняло бы года три.

Позже, общаясь с журналистами, Вагит Алекперов пояснил, что, взяв курс на импортозамещение, компания тем не менее подходит к этому вопросу конструктивно, не делая из этого панацею, потому что ряд позиций все же довольно трудно заместить отечественными аналогами. На первом месте должны быть технические показатели, и все должно быть экономически сбалансировано.

Строительство ныне введенного в эксплуатацию энергоцентра началось в 2015 году, как и ПГУ «Центр». В 2016 году введена первая очередь парогенераторной установки, в этом – вторая. Всего в комплекс входит четыре установки, общая мощность которых составляет 200 тонн пара в час. Далее планируется строительство третьей очереди, после чего мощность комплекса достигнет 300 тонн пара в час.

И энергоцентр, и парогенераторная установка – объекты внушительных размеров, но персонала не так много, поскольку все максимально автоматизировано. На первом объекте – 70 человек, на втором – 20.

Оба объекта безопасны с экологической точки зрения для жителей Яреги и ближайших дачных поселков. Турбины оборудованы системой подавления эмиссии, соответственно, вредные выбросы сведены к нулю. Соблюдены нормы по уровню шума.

Отвечая на вопросы журналистов о сложности добычи нефти, которая сейчас становится все более трудноизвлекаемым ресурсом, Вагит Алекперов ответил, что самые «трудные» месторождения у ЛУКОЙЛа как раз на территории Коми.

– Мы сегодня находимся на одном из самых сложных месторождений сверхвязкой нефти. И в районе Усинска у нас есть сложное месторождение сернистой нефти, которая требует специальной очистки. Все это требует дополнительных инвестиций. Технологии у нас уже разработаны. Но при столь низкой цене на нефть, которая сейчас демонстрируется на рынках, необходимо менять закон. Налог на добавочный доход – НДД – не дает сегодня возможности учитывать затраты конечной экономики проекта, – заявил президент компании. – Должны быть законы, которые стимулируют нас, как инвестора, развивать месторождения, вести поиск новых. Потому что, вопреки заявлениям аналитиков, век углеродов еще не скоро закончится. Мы должны думать, что будет с нашей отраслью через 20, 30, 50 лет.

По словам Вагита Алекперова, в этом году инвестиции в производственные объекты на территории Коми составили порядка 70 миллиардов рублей, подобную сумму планируется вложить и в следующем году.

Также Вагит Алекперов и Сергей Гапликов заверили, что нефтяники и правительство республики и дальше будут партнерами по реализации общественно значимых, социальных и инфраструктурных проектов. Это касается и развития поселка Ярега, где активно приводится в порядок дорожная сеть, строятся новые дома. Один из таких – уже готовый к заселению – тоже был осмотрен в рамках рабочей поездки в поселок. Активно строится жилье для специалистов компании и в Усинске.

Сергей Гапликов заявил, что социально-экономическая поддержка компанией республики за последние годы возросла даже не в разы, а на порядок.

– Появляются новые парки, скверы, улицы, целые жилые микрорайоны, новые детские площадки, мини-комплексы. Жители Яреги видят реальные изменения, – отметил глава Коми. – Это для нас показатель серьезного движения вперед. Компания имеет фантастические перспективы развития, огромную инвестиционную программу. На отдельных участках добычи создается инфраструктура, достойная больших городов.

Следующий день, 28 сентября, Сергей Гапликов и Вагит Алекперов провели в Усинске, где торжественно запустили в эксплуатацию установку подготовки нефти на Восточно-Ламбейшорском месторождении.

Газовая часть установки включает мощности по очистке нефтесодержащей жидкости от сероводорода и производству гранулированной серы. Очищенный газ будет использоваться для собственных нужд промысла и поставляться по трубопроводу на Усинский газоперерабатывающий завод, а потом – потребителям.

– Ввод каждого нового объекта, особенно такого, как УПН «Восточный Ламбейшор», – достижение всей компании, потому что здесь применены передовые технологии и соблюдены самые высокие стандарты экологической безопасности, – отметил на церемонии запуска объекта президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. – Я поздравляю коллектив «ЛУКОЙЛ-Коми» с этим достижением и желаю вам дальнейших успехов. У нас есть огромный фронт для геологоразведки, и мы уверены, что откроем новые перспективные месторождения, подобные Восточному Ламбейшору.

Строительство установки подготовки нефти на Восточно-Ламбейшорском месторождении «ЛУКОЙЛ-Коми» началось в 2013 году. Уже через два года была сдана в эксплуатацию нефтяная часть УПН, позволившая вести подготовку товарной нефти первой категории качества.

УПН «Восточный Ламбейшор» позволяет осуществлять подготовку 1,53 миллиона тонн товарной нефти в год, а также 309 миллионов кубометров газа. Кроме того, в рамках проекта на установке ежегодно планируется производить 28,5 тысячи тонн гранулированной серы, которая в дальнейшем будет использоваться в качестве сырья для химической промышленности. Это уже вторая подобная установка в «ЛУКОЙЛ-Коми»: аналогичная УПН была введена в эксплуатацию на Баяндыском месторождении в 2015 году.

В Усинске глава Коми и президент компании также осмотрели социальные объекты, построенные в этом году в рамках соглашения между ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством республики. Благодаря поддержке нефтяников в городе благоустроена вторая очередь улицы Молодежной, на которой появилась Аллея семьи, установлены дворовые комбинированные площадки с твердым покрытием как в городе, так и в сельской местности. Молодежь рада появлению скейтодрома. Появились новые архитектурные формы на полюбившейся всем горожанам «Тропе здоровья».

Анна ПОТЕХИНА

Фото Ивана ПЕТРОВА и Виктора БОБЫРЯ