В лучших традициях агитбригад

Социальная экспедиция Союза женщин республики привезла в Прилузье праздник

Настоящим праздником для жителей Прилузского района стала социальная экспедиция Союза женщин Коми, прошедшая 29 сентября в селе Объячево. В этот день в ходе личных приемов на вопросы, волнующие сельчан, отвечали депутаты Госсовета республики, врачи, юристы, психологи и педагоги. А в Доме культуры почти целый день работали бесплатный парикмахер и закройщик и проходили мастер-классы, где желающие могли обучиться завязыванию шарфов и платков, рисованию по ткани в технике «батик», валянию из шерсти, вырезанию декоративных элементов из овощей, изготовлению изделий из лент и т.д.

С комсомольским задором

Инициатором социальной экспедиции в район выступила новый председатель Союза женщин Галина Лапшина, известная сыктывкарцам как депутат городского совета и лидер общественной организации «Женщины города Сыктывкара». Ее поддержала председатель Национальной родительской ассоциации Людмила Афанасьева. За плечами нового лидера Союза женщин Коми 15 лет работы в женском движении и огромное количество социально значимых проектов, реализованных в городе. Социальные экспедиции для женщин Сыктывкара стали уже наработанной практикой. Столичные общественницы неоднократно выезжали в пригородные поселки Седкыркещ, Краснозатонский, Заречье и даже в Усть-Вымский район. Цель таких выездов не только активизировать женские организации на местах, но и пообщаться с людьми, выяснить, какие проблемы их волнуют, оказать необходимую поддержку многодетным и мало-обеспеченным.

– Еще во времена моей комсомольской молодости были агитбригады, которые выезжали в районы с концертами и делали людям праздник, – рассказала Галина Лапшина «Республике». – Все это проходило под девизом «Город – селу». Я сама принимала участие в этих экспедициях. Чтобы выехать к сельчанам, нужно было готовиться. И готовили мы не только концерты. В эпоху повсеместного дефицита мы накапливали дефицитные товары, чтобы привезти что-то людям, и устраивали ярмарки на селе. Безусловно, наши приезды всегда были для сельчан праздником.

И потом, когда социальные экспедиции начали практиковать «Женщины Сыктывкара», каждый член организации всегда отвечал за свое направление: кто-то занимался организацией тематического круглого стола, кто-то отвечал за консультацию врача, психолога, кто-то – за подарки многодетным, за организацию бесплатной парикмахерской и т.д. Предварительно население поселков оповещали о планируемом мероприятии. Конечно, приезд бесплатных специалистов всегда был огромной радостью для жителей.

Именно поэтому, возглавив Союз женщин, Галина Лапшина первым делом решила организовать выезд в какой-нибудь из сельских районов. Выбор пал на Прилузский район неслучайно. Там и руководитель района женщина, и все основные посты занимают представительницы прекрасного пола. А женщина женщину всегда услышит быстрее. В Прилузском районе сегодня работает 18 женсоветов, им тоже есть чем поделиться.

– Мы провели заседание союза, идею экспедиции поддержали все, – рассказала Галина Лапшина. – Что тут началось! Каждый вносил свои предложения, выбирал, за какое направление будет отвечать. Всем хотелось, чтобы мероприятие получилось резонансным. Поскольку оно было организовано в преддверии столетия женского движения в Коми, было решено высадить в Объячево саженцы дубков и установить там памятную табличку.

В центре внимания – семья

Программа выезда была настолько насыщенной, что проходила сразу на нескольких площадках. В ходе круглого стола «Женщины – стратегический ресурс Республики Коми» его участницы делились опытом социального служения. Иначе как служением деятельность женских организаций не назовешь, поскольку в сфере их внимания проблемы семьи, детей, сирот, женского здоровья. Открывая круглый стол, Галина Лапшина заострила внимание на том, что участники экспедиции приехали не учить, не контролировать или ругать кого-то, а исключительно с целью поделиться своим опытом, послушать, как работают их сельские подруги, и устроить праздник для души не только сельчанам, но и самим себе. Ведь умение делиться радостью – самая чистая радость.

О том, какие проекты реализуют женщины Сыктывкара, рассказала член правления организации Галина Цуман. По инициативе сыктывкарской женской общественной организации на базе столичного Центра помощи семье и детям создана сеть игротек. Увлекательные настольные игры привлекают большое число семей, и самое главное – позволяют отвлечь детей от компьютеров и гаджетов и заставляют поломать голову в поисках нужного хода, развивают эрудицию и смекалку. Эти игры участники экспедиции привезли и в Объячево, чтобы и родители, и дети могли убедиться, насколько это увлекательно. В спортивном зале местной школы к столам с играми буквально выстроилась очередь. Пока одна группа играла, вторая с интересом наблюдала за происходящим, давала подсказки и с нетерпением ждала своей очереди сесть за стол. Ребят можно было даже не спрашивать, интересны ли им эти игры, так как в азарте игры они не могли позволить себе даже отвлечься на разговор с журналистом.

Всевозможные конкурсы и выставки, ежегодно организуемые «Женщинами Сыктывкара», в основном направлены на укрепление основ семьи. Ставший популярным во всей республике конкурс «Суперпапа» родился в Сыктывкаре. Конкурсы винтажных открыток «Женщинам посвящается», «Бижутерия и аксессуары для женщин», «Моя родословная» привлекают к участию не только женщин-мастериц, но и детей. Традиционными стали акции «Живая георгиевская ленточка», проводимая ко Дню Победы, и «Посылка солдату» – ко Дню защитника Отечества. В ходе акции «Живая георгиевская ленточка» жителям Сыктывкара раздают семена бархатцев. Ко Дню защитника Отечества женщины Сыктывкара собирают посылки для солдат-сирот, которым никто не шлет посылок, так как дома их никто не ждет. Начиналась эта акция с подарков для солдат местной воинской части, а теперь уже вышла за пределы региона, в те воинские подразделения, где служат юноши из Коми.

Еще один проект, которому Союз женщин РК придает очень большое значение, называется «История семьи – история Оте-чества». Суть его – в составлении семейных родословных. Когда конкурс родословных был объявлен впервые, он вызвал большой интерес. Люди с воодушевлением начинали собирать материалы о своих предках, некоторым удалось восстановить родословное древо даже до XIV века. В этом году Союз женщин подал заявку на президентский грант для реализации этого проекта. Грант в сумме 1 900 000 рублей, из которых 400 тысяч – деньги союза, а остальные – федеральные, будет направлен на привлечение молодежи к изучению своей родословной. Планируется задействовать четыре района, где специалисты будут проводить факультативы для школьников по изучению своей родословной.

Своими наработками поделились и женские организации Прилузья. Как рассказала руководитель Прилузского территориального отделения Союза женщин Коми Галина Цуканова, в целом направления их деятельности те же самые, что и у сыктывкарских женщин. Также у них реализуются проекты «Подарок воину-защитнику», «Вместе против войны на Украине», конкурсы «Родники семейного счастья», «Стань звездой», семинары для председателей женсоветов, выезды в поселения с антиалкогольной пропагандой.

Член правления районной общественной организации Елена Фоминых представила подробную картину того, что сегодня происходит на рынке труда района. Прилузский район – один из наиболее проблемных в плане занятости. Из-за отсутствия крупных работодателей уровень безработицы там составляет 3,2 процента. Если в райцентре ситуация еще не так критична, то в глубинке все намного сложнее. Там уже выросло поколение профессиональных безработных, у которых совсем отсутствует мотивация к работе, и они довольствуются пособием для безработных. Еще одна проблема – скрытое сокращение работников, когда человека увольняют не по сокращению, а по другим причинам, чтобы не платить пособие.

Уроки мастерства

В ходе экспедиции также состоялась встреча родительской и педагогической общественности с активом Союза женщин и Национальной родительской ассоциации на тему «Взаимодействие школы, семьи и общественности по возрождению, сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей». Для школьников и родителей прошли индивидуальные консультации психолога по проблемам коррекции детско-родительских отношений. Представители Сыктывкарского лесного института провели профориентационную встречу со старшеклассниками, а учащиеся музыкальной школы смогли поучаствовать в мастер-классе с заслуженной артисткой России Ольгой Сосновской.

На все женские вопросы девушкам-старшеклассницам ответил врач-гинеколог в ходе тематического урока «Девочка. Девушка. Женщина». По словам Галины Лапшиной, во время подготовки к экспедиции активисты союза долго обсуждали, как лучше выстроить эту встречу. Ведь вопросы, поднимаемые на ней, могут быть весьма интимными, и не каждая девушка решится их задать в присутствии посторонних. Посовещавшись, решили заранее собрать анонимные вопросы в специальный ящик и тем самым решить проблему. Вопросов оказалось столько, что встреча вышла за рамки отведенного лимита времени.

Пожалуй, самой многолюдной площадкой стал зал районного Дома культуры, где проходили мастер-классы, работала бесплатная парикмахерская и закройщик. К четырем парикмахерам выстроилась очередь из людей всех возрастов. Девушки работали целый день не покладая рук. По словам Галины Лапшиной, приглашая с собой в экспедицию закройщика, они сомневались, будут ли его услуги востребованы: сегодня многие предпочитают покупать готовую одежду. Однако сомнения оказались напрасными: закройщик тоже не простаивал, люди подходили и за консультацией, и с просьбой раскроить вещь.

Настоящий ажиотаж был у столика, где оформляли шарфы в технике батик. Женщины заранее приобрели в магазине отрез белого шифона и с удовольствием творили красочное чудо – каждая в своей излюбленной цветовой гамме. Было и немало желающих научиться новым способам завязывания шарфов. Шарфы замечательных ярких расцветок, которые можно было не только примерить, но и приобрести, привезли из магазина «Панда». Здесь же, в Доме культуры, обучали делать фигурки из сена, цветы и украшения из лент, игрушки из валяной шерсти, украшения для праздничного стола из овощей.

Практически весь спектр возможных проблем прилузцы могли озвучить в ходе личных приемов, которые вели помощник депутата Госдумы Ольги Савастьяновой Елена Струтинская, депутаты Госсовета Степан Чураков и Наталья Паншина, управляющий Пенсионным фондом Коми Ольга Колесник, заместитель председателя Общественной палаты Галина Лапшина. На вопросы, касающиеся ЖКХ, отвечала исполнительный директор Общественной палаты Коми Александра Афонина.

После деловой части экспедиции активисты Союза женщин посетили пять многодетных семей села Объячево и вручили им подарки – продуктовые наборы и одеяла. В память о встрече на Прилузской земле участники экспедиции высадили три саженца дуба возле недавно построенного детского сада. Формой листьев дубки немного отличаются от обычных, потому что эта порода называется дуб черешчатый. Вырастили саженцы студенты Сыктывкарского лесного института из желудей, привезенных из ботанического сада Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Желуди предварительно прошли закалку, чтобы легче воспринимали местный климат. Саженцы разновозрастные: пятилетний, четырехлетний и двухлетний. Это позволит наблюдать, какой из саженцев будет расти быстрее.

Под занавес мероприятия в концертном зале Дома культуры состоялся концерт, в котором приняли участие и сыктывкарские, и объячевские артисты. Отвечая на вопрос журналистов, станут ли подобные экспедиции в районы традицией, Галина Лапшина ответила:

– Несмотря на то что подготовка такого мероприятия требует немалых усилий, эту форму работы с населением мы будем продолжать. Я благодарна своим подругам по союзу за поддержку и участие в социальной экспедиции. Ведь в десанте в Объячево приняли участие 72 человека. Работало шесть площадок одновременно, прошло 14 мастер-классов, три круглых стола, шесть личных приемов, прошли две встречи со школьниками, концерт. Это же огромный человеческий ресурс. По нашим подсчетам, во всех этих мероприятиях приняло участие 800 жителей района. Самый важный результат этого – то, что сейчас в Прилузье знают, что Союз женщин Республики Коми по-прежнему активен и готов достойно встретить столетие женского движения в республике.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА