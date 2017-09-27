Высокая оценка президента

Владимир Путин отметил значимость проходящего в Коми съезда финно-угорских народов России

Президент Владимир Путин высоко оценивает значимость VI съезда финно-угорских народов Российской Федерации, который в эти дни проходит в Республике Коми. Об этом на торжественном открытии съезда заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Он поблагодарил главу Коми Сергея Гапликова и устроителей мероприятия за достойный уровень его организации.

Магомедсалам Магомедов в своем выступлении подчеркнул, что вопросы национальной политики находятся в центре внимания президента Российской Федерации Владимира Путина и что глава государства высоко оценивает значимость мероприятия, которое проходит в эти дни в Коми. В адрес участников съезда Владимир Путин направил приветственный адрес.

«Вопросам межнационального согласия, самобытности и идентичности народов нашей страны традиционно уделяется приоритетное внимание государства. И отрадно, что в этой важной и востребованной работе активно участвуют авторитетные общественные организации, такие как Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации, которой в нынешнем году исполнилось 25 лет. За прошедшее время усилиями ассоциации реализовались серьезные социально значимые инициативы в сфере образования и просвещения. Воплотились в жизнь разноплановые и всегда содержательные проекты, направленные на сбережение уникальной культуры, языков и обычаев финно-угорских народов. Столь насыщенная многогранная деятельность заслуживает высокой оценки и признания», – говорится в тексте приветственного адреса.

Съезд начал свою работу 27 сентября, его тема – «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие». В первый день съезда состоялись выборы председателя Ассоциации финно-угорских народов (АФУН) России. Делегаты единогласно переизбрали председателем ассоциации главу Саранска Петра Тултаева. Его обязанности продлены на четыре года. Также на съезде выбрали совет АФУН в составе 47 человек. От Коми в состав совета предложен председатель МОД «Коми войтыр» Алексей Габов.

Приветствуя участников и делегатов съезда, глава Коми Сергей Гапликов отметил, что финно-угорские народы – это уникальная часть мировой и российской цивилизации.

– Языковая общность, которая насчитывает более двадцати миллионов человек, связана родственными, культурными узами, историей, основными историческими и географическими вехами и, безусловно, неразрывно связана с жизнью России, – заявил Сергей Гапликов.

После официальной церемонии открытия съезда на брифинге с журналистами Сергей Гапликов напомнил, что в конце 1992 года в Сыктывкаре прошел первый Всемирный конгресс финно-угорских народов, на котором присутствовали 14 делегаций народов России, Венгрии, Финляндии, Эстонии. Тогда была принята Декларация об основных принципах, целях и задачах сотрудничества финно-угорских народов мира. Проведение VI съезда финно-угорских народов России в Сыктывкаре спустя 25 лет с того исторического события – это дань уважения республике и уверенность в наших силах. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения съезда именно в Коми, что свидетельствует о высоком доверии.

Всего в работе форума принимают участие более трехсот пятидесяти человек, в том числе более двухсот официальных делегатов из 42 регионов страны. Это представители общественных организаций, органов власти и бизнеса, журналисты.

Участники форума обсудят вопросы развития финно-угорских языков, культуры и этнотуризма, сбережения экологии и здоровья. Состоится круглый стол по вопросам социального партнерства и бизнеса. Отдельные секции будут посвящены молодежной тематике, информационным технологиям и СМИ.

Панорама культурных мероприятий форума

Родники.рф

С 27 по 29 сентября в Доме дружбы народов Коми проходит выставка народных художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов «РОДНИКИ.РФ» с участием профессиональных мастеров из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей, Коми, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, Пермского края, НАО, ЯНАО и ХМАО.

Конкурс финно-угорских красавиц

С 25 по 29 сентября в Сыктывкарском госуниверситете имени Питирима Сорокина проходит VI Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии».

Из Карелии на конкурс приехала студентка Петрозаводского госуниверситета Анастасия Юнтунен, из Удмуртии – студентка Глазовского государственного пединститута имени Короленко Лия Стрелкова, из Марий Эл – студентка Марийского госуниверситета Светлана Давыдова, из Мордовии – студентка Мордовского госуниверситета имени Огарева Елена Воронина, из Ханты-Мансийского автономного округа – студентка Югорского госуниверситета Виктория Костылева. Наш регион представляют две участницы – Александра Ногиева из Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина и Диана Сенькина из академии госслужбы и управления.

На перекрестке визуальных искусств

С 26 по 29 сентября в Сыктывкаре проходит V Международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» («Перекресток»). В конкурсную программу вошли 52 видеоработы. Это документальные, этнографические, телевизионные, игровые и анимационные фильмы и социальные ролики и 39 фоторабот от авторов из России, Эстонии и Финляндии. Просмотры фильмов конкурсной программы в Центре культурных инициатив «Юг\р» завершатся 28 сентября. Там же проводятся мастер-классы членов жюри. Торжественное закрытие и награждение победителей состоится 29 сентября в Финно-угорском этнокультурном парке.

Архаика и этнофутуризм

Для любителей современного искусства в Выставочном зале Национального музея Коми открылась выставка «АС & АРТЭ. Архаика и этнофутуризм». В рамках одной экспозиции объединили творчество художников Коми и Удмуртии: Юрия Лисовского и Павла Микушева, Александра Пушина (Жон-Жон Сандыр), Татьяны Зыковой (Тань Тзы), Сергея Орлова и Вячеслава Михайлова. Из близкого языкового родства двух народов возникает и общность мировоззрения, и знаковой образности. Название выставки также можно перевести с двух языков. Это коми слово «ас» – «свой» и удмуртское «артэ» – «рядом». Получается, что этнофутуризм «свой» для обоих народов, которые находятся «рядом».

Сказка на льду

28 сентября в 12.30 и в 18.30 на ледовой площадке детско-юношеской спортивной школы «Северная Олимпия» можно увидеть ледовое представление «Волшебная сказка Пармы». В спектакле участвуют более семидесяти юных фигуристов и их тренеров в возрасте от пяти до 28 лет. Сюжет поставленного по мотивам коми мифов и легенд спектакля рассказывает об извечной борьбе сил добра и зла. Фигуристы покажут сцены народных гуляний и свадебных обрядов. Постановку украсили музыка и «шаманское пение» композитора и исполнителя Михаила Бурдина в современной аранжировке Владимира Морозова.

Рок «Биармии»

28 сентября XXVI творческий сезон Национального музыкально-драматического театра Республики Коми откроет арт-рок мюзикл на коми языке «Биармия». «Биармия» – это дипломная работа выпускников Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном театре имени Евгения Вахтангова. В основе часового спектакля рассказ о любви длиной в жизнь. Часть стихов проговаривается, часть исполняется в виде песен.

Музыка нас связала

27 сентября в республиканском Доме дружбы народов Коми прошел концерт «Истоки творчества», который представил все грани финно-угорской музыкальной культуры от этнических мотивов до хип-хопа. Прозвучали выступления Веры Кондратьевой и Марины Кашпиревой из Ханты-Мансийского автономного округа, Розы Исаковой и Станислава Утюгова из Марий Эл, Богдана Анфиногенова из Удмуртии, мордовского фолк-коллектива «Морденс», солистов Мордовской государственной филармонии Андрея Бочканова и Инны Учватовой.

Организатор форума – Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Республики Коми.