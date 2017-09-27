Четверть века с «братушками»

Пятьдесят лет назад в Коми готовились принять болгарский десант

21-23 сентября в Коми побывала делегация из Болгарии. Официальный повод для визита – приближающееся 50-летие со дня подписания советско-болгарского соглашения о совместных лесозаготовках в Удорском районе Коми АССР. «Болгарское нашествие» продлилось почти четверть века, и столько же времени минуло с момента отбытия «братушек» на свою родину. Как это начиналось, чем закончилось и что принес Коми уникальный проект по внедрению иностранцев в удорскую парму, разбиралась «Республика».

43 миллиона кубов

Официальный договор между двумя странами был подписан 3 декабря 1967 года. Но «примеривались» к нему стороны достаточно долго. После войны в Болгарии случился строительный и промышленный бум, страна развивалась, а своей древесины остро не хватало. Вырубать свои леса подчистую во имя прогресса болгары, конечно, не хотели, поэтому рассматривали разные пути получения древесины из-за рубежа. Самым приемлемым вариантом оказалась организация совместного предприятия с братьями по соцлагерю. В СССР «братушкам» помочь согласились, сначала предложили было осваивать леса на Дальнем Востоке, но так далеко они ехать не захотели – уж больно дорого бы обходилась транспортировка древесины. Остановились на Удорском районе Коми АССР, тем более что как раз закончилось строительство железной дороги от Микуня до Кослана, так что с транспортировкой заготовленного леса проблем не было.

Сразу после подписания документа начали срочно устраивать жилищную и производственную базу, готовясь к приезду лесозаготовителей из-за рубежа. Пригнали технику для лесозаготовок, выделили стройматериалы для возведения первых болгарских домов. Было создано советско-болгарское предприятие «Мезеньлес», появился первый из четырех совместных леспромхозов. В феврале 1968 года в Усогорск приехала первая партия болгарских рабочих – 45 человек, а в начале сентября в Болгарию отправился эшелон с двумя тысячами кубометров древесины.

– Молниеносно создали четыре леспромхоза. По первому соглашению с болгарской стороной заготовка должна была составлять один миллион кубов в год, потом были дополнительные соглашения, увеличение рубок шло серьезными темпами, планировалось достичь 3,6 миллиона кубов в год, – говорит министр промышленности Коми Николай Герасимов. – По модели управления это совместное предприятие напоминает современные рыночные соглашения: заготавливаемая продукция делилась примерно в пропорции 60 и 40 процентов, большая часть оставалась в Коми, остальное вывозилось в Болгарию. За 25 лет работы болгар на территории республики добыли 43 миллиона кубометров древесины, из них порядка 26 миллионов осталось в стране.

Болгары отправляли к себе на родину заготовленный кругляк, но на месте «Мезеньлес» занимался и переработкой древесины, производилась и технологическая щепа для целлюлозно-бумажной промышленности, которую отправляли на комбинаты в Сыктывкар и Котлас.

Ветеран лесной отрасли Коми Василий Обухов, бывший руководитель Комитета лесов Коми, в самом начале «болгарского нашествия» только-только вернулся из армии и устроился на работу лесничим в Вожское лесничество на Удоре, где как раз начали отводить участки для болгарских лесозаготовителей.

– Все лето мы были на отводах, планировали участки. Сначала было распоряжение отводить делянки аж по 500 гектаров, а это же ужас, как лес восстанавливаться будет, если тайгу сплошь вырубать? Мы были противниками такого. Добились, чтобы через каждые 250 метров начали оставлять по 50 метров леса, но этого было мало, ветровалы случались. Потом стали по 100 метров оставлять. Как население к этому относилось? Нормально, потому что сразу определили, где охотничьи угодья местных, сразу эти места выделили, чтобы рубок там не было, – вспоминает Василий Обухов. – У меня с этим временем одно воспоминание связано. Из Архангельской области как раз на нас лесной пожар пошел, до Вожской лесобиржи всего километра четыре оставалось, лесок молодой, сосновый. Дали мне 50 человек заключенных и один бульдозер, понял, что так мы не справимся, решил впервые для себя пустить встречный пал. Прорубили просеку, надо поджигать, и ветер в нужную сторону, а заключенные отказываются. Все же подожгли, как это все ветром потянуло, ухнуло – и нет пожара!

Почти коммунизм

Василию Обухову, который вместе с зэками не дал огню прорваться к делянкам совместного предприятия, сначала выговор влепили за то, что своими руками сжег полтора гектара леса, а потом разобрались и чуть ли не на руках носили, и встречный пал потом начали активно применять при лесных пожарах в Коми.

Кстати, из-за того, что в середине прошлого века лесная промышленность в Коми активно развивалась в немалой степени благодаря труду заключенных и ссыльных, пошли слухи, что болгары на Удоре тоже не из вольных.

– В Усогорске я ловил «Голос Америки», и там говорили, что в Коми прислали болгарских узников, чтобы они работали в лагерях, – вспоминает Ангел Димов, первый представитель Центрального комитета комсомола Болгарии в Коми, ныне профессор, доктор экономических наук, председатель Болгарского агропромышленного союза. – Вот ведь мошенники! А на самом деле молодежь сюда ехала с радостью, в основном ребята после армии, которым хотелось заработать на машину, жилье. Я их ограничить не мог, чтобы работали только по 8 часов, хотели по 10-12, чтобы заработки были больше. Получали тогда наши ребята здесь до 800 рублей в месяц, это были большие деньги. А жили мы здесь по-коммунистически: новые дома строили, клубы, сорок наших первичных комсомольских организаций дружили с комсомольцами из разных городов Коми, на встречи к ним ездили, спортом занимались, танцевали, знакомились. Со мной в делегации два брата приехали, их мать была сыктывкарской студенткой.

Удорский район в Коми на тот момент действительно стал островком если не коммунизма, то очень развитого социализма. Во-первых, сами болгары приложили немалые усилия, чтобы построить в глухой тайге асфальтовые дороги и современные поселки со всей инфраструктурой, которые, скорее, выглядели как небольшие современные города. Во-вторых, и СССР не мог ударить в грязь лицом перед «братушками», поэтому в совместное производство вкладывались немалые деньги. Только на создание леспромхозов на Удоре, по данным, опубликованным в книге «Северный лес на все времена», с 1968 по 1980 год было направлено порядка 180 миллионов рублей – сумма по советским меркам колоссальная. А «Мезеньлес» считался одним из самых современных, технически оснащенных и образцово-показательных предприятий СССР.

В магазинах Коми АССР появились болгарские товары, которые моментально стали дефицитными. За болгарскими шампунями, парфюмерией, рахат-лукумом, бренди, консервированными овощами и фруктами гонялись, в Удорский район, где всего этого было предостаточно, начали ездить за покупками. Удорским друзьям и родственникам делали заказы. По воспоминаниям ветеранов лесной отрасли, в какой-то момент этот «покупательский туризм» даже пытались ограничить, вводили талоны на покупку болгарских товаров. Кстати, в республике и сейчас немало ностальгирующих по «удорскому импорту». Как рассказала одна из сыктывкарских предпринимательниц, она специально начала торговать в городе болгарской парфюмерией и косметическими средствами с добавлением розового масла, потому что многие такие товары до сих пор добрым словом вспоминают. Да что там – запах розы многие жительницы Коми, юность которых пришлась на 70-80-е годы, узнали только благодаря болгарской парфюмерии. И рецепты острого болгарского соуса – лютеницы и сладкой пахлавы до сих пор в чести у местных хозяек.

Не обошлось и без культурного обмена. В Коми довольно часто приезжали артисты из Болгарии, а туда ездили наши таланты. Проводились молодежные фестивали советско-болгарской дружбы, спартакиады, конкурсы профмастерства. Ученые-физиологи из Коми занялись исследованиями: как происходит адаптация людей с юга к условиям севера. Адаптировались болгары, по всей видимости, неплохо, рвались выходить на работу даже в мороз ниже 50 градусов, их убеждали отдохнуть, мол, заработки не убегут, а вот технику стоит пожалеть.

Лисья шкура и Ленин

В книжных магазинах Коми АССР ощутимо прибавилось книг болгарских авторов, как взрослых, так и детских. Появились издания уже «по свежим следам». Журналист и писатель Виктор Демидов сочинил книгу «Росица едет на Север» о болгарской девочке, которая со своими родными приехала в Коми. Кстати, по сюжету книги один из родственников Росицы обзавелся в наших краях женой. В реальности эта ситуация тоже была весьма распространенной – местные барышни выходили замуж за болгар одна за другой, кто по большой любви к черноглазым красавцам, а чьи-то чувства явно подогрела возможность уехать потом за границу. Случались свадьбы и между представителями младшего поколения: болгарские дети ходили в школу вместе с удорскими, вместе росли, влюблялись. Многие браки потом распались, но и по сию пору в Болгарии живет немало семей, образовавшихся в Коми, а некоторые пары так и остались в республике. Наверное, в том, что в бывшее здание болгарского консульства в Сыктывкаре 15 лет назад вселился ЗАГС, есть определенная символичность.

Вернувшиеся на родину болгары часто вспоминают, как гостеприимно их встретили в Коми, в интернете есть сообщества тех, кто работал или учился в наших краях. Немало болгарской молодежи прошло через Сыктывкарский госуниверситет, а Ангел Димов рассказал, что учился в аспирантуре при республиканском филиале Академии наук СССР.

– Когда мне предложили поехать в Коми АССР, я сразу поставил условие: хочу продолжить обучение в аспирантуре. Если нет – отправляйте меня в другое место, – вспоминает Ангел Димов. – Приехал я в Сыктывкар в 1970 году, в начале мая, думал, тут холодно, оделся как следует. Приезжаю – тепло, солнце светит, встретили душевно. Узнали, что хочу учиться в аспирантуре, и в тот же день познакомили меня с Валентиной Витязевой, которая тогда заведовала экономическим отделением в филиале Академии наук. Прекрасная женщина с большим сердцем. Она мне сказала: «Проблем не будет, будешь учиться, познакомлю тебя с лучшими учеными мира!» Так и получилось. А мы в Удорском районе создали мощную болгарскую комсомольскую организацию, успели много сделать. Например, я добился, чтобы в Усогорске открыли автошколу. Ребята ведь здесь машины покупали, а прав у многих не было, нужно было где-то учиться. Потом, когда я уехал в Москву на три месяца защищать диссертацию, на мое место в Удорском районе временно направили другого комсомольца, со средним образованием. И мне от этого стало как-то дипломатически обидно – какое у меня образование, а какое у него… Решил уехать из Коми, весной 1973 года вернулся только, чтобы попрощаться. В Кослане Эдуард Политов из удорского райкома комсомола позвал меня к себе в гости, усадил обедать. Потом вышел куда-то и возвращается со шкурой лисы, красивой, красной! Я эту шкуру до сих пор храню.

Кроме лисьей шкуры воспоминанием о тех временах болгарину служат 55 томов полного собрания сочинений Ленина, которого он считает гением.

На вопрос, что ему дали три года жизни в Коми, Ангел Димов отвечает: «Все, что я имею, мне дала Коми. Если бы не мой приезд сюда, не стал бы я доктором наук, профессором. Опыт, который я получил здесь, позволил мне потом стать депутатом двух созывов, создать свою политическую социалистическую партию. Самое главное, что я встретил здесь хороших людей. Коми – мое второе отечество, и отсюда я увез только самое хорошее».

Конец эпопеи

Болгарские лесозаготовки успешно продолжались и наращивались практически до начала 1990-х годов. Рекордные результаты по лесозаготовкам на Удоре болгары показали в 1987-88 годах. Но к тому времени и в нашей, и в их стране уже шли серьезные политические и экономические перемены. Корректность и экономическая обоснованность соглашения были поставлены под сомнение, к тому же в народе начали звучать мнения, что болгары уж слишком подчистую рубят лес и пора бы это прекратить. Болгары тоже были недовольны, бастовали, требуя повышения зарплаты и сокращения рабочей недели. В 1991 году соглашение все же продлили, но уже было ясно, что золотой век болгарской эпопеи миновал. В 1993 году лесозаготовительное предприятие начало сворачивать свою работу, произошел массовый исход болгар из Коми. Последние лесозаготовители из южного государства уехали с севера осенью 1994-го. Отметим, что одномоментно в Коми в годы соглашения находилось до 17,5 тысячи болгар, а всего через нашу республику с 1968 по 1993 год прошло, по разным данным, от 100 до 150 тысяч «братушек». За эти годы в Удорском районе построили порядка двух тысяч километров автодорог, введено 252 тысячи квадратных метров жилой площади, пять школ, три дома культуры, четыре детсада. А в Болгарии, по некоторым данным, сейчас живет до 40 тысяч выходцев из Коми.

В 1997 году из республики уехал последний консул Болгарии, генконсульство закрылось.

– Когда болгарская команда на Удоре закончила свою работу, многие восприняли это как трагедию, считали, что было загублено дело, которое могло бы работать до сих пор, – вспоминает Николай Герасимов. – Ну что ж, времена изменились. Но в Коми остались жить болгары, которые нашли здесь вторую родину. Сейчас их, по данным переписи, порядка пятисот. Остались дружеские связи, болгарские диаспоры, остались прекрасные лесные поселки.

В прошлом году во время общественных слушаний программы развития Удорского района из зала звучали то шутливые, то вполне серьезные требования вернуть болгар, которые «враз тут все поднимут».

Наследство и последствия

Что осталось Коми от времен «болгарского нашествия»? В населенных пунктах Удоры, где базировались лесозаготовители из братского государства, – Усогорске, Междуреченске, Благоево до сих пор чувствуется некий иноземный акцент, они неуловимо отличаются от поселков и маленьких городов в других районах республики. Остался «город-призрак» Верхнемезенск, который по задумке должен был стать образцово-показательным социалистическим оазисом, «Городом солнца», но так им и не стал. Опустевший, но благоустроенный поселок пытались возродить в конце 90-х, была идея создать там что-то вроде курортного городка, но средств это требовало больших, а идея явно была рискованной. В 2012 году на заседании президиума удорского райсовета приняли решение о признании Верхнемезенска бесперспективным, в правительство ушло предложение исключить его из списка населенных пунктов.

В Удорском районе сохранились дороги, построенные болгарами, хотя состояние их, конечно, уже далеко не отличное. Но, учитывая аховую ситуацию с автотрассами в муниципалитете, без этих дорог было бы совсем туго.

Людей, в чьих жилах течет болгарская кровь, на Удоре осталось довольно много. И местные жители еще помнят болгарскую речь, обычаи. Народный хоровой коллектив «Удоряночка» исполняет народные болгарские песни, да еще как исполняет! Во время фестиваля «Алеша», прошедшего 21 сентября в Доме дружбы в Сыктывкаре, болгарская делегация от выступления удорских артисток пришла в полнейший восторг, подпевали хором, а потом не выдержали и присоединились к ним в импровизированном танце.

Сыктывкарцам о болгарах напоминает улица Димитрова с памятником ему же, тот самый ЗАГС – бывшее консульство и международный терминал в аэропорту, на тесноту которого сетуют и хотят строить новый. Кстати, столица Коми является побратимом болгарского города Ловеч. Болгарские фамилии у жителей республики давно никого не удивляют, как и отчества вроде Петкович или Веселиновна. Местному управлению миграционной службы в «наследство» от болгарской эпопеи достались запутанные дела с гражданством детей из российско-болгарских семей.

С точки зрения экологии все, конечно, неоднозначно. Специалисты в лесном деле отмечают, что в 80-х болгарские заготовки вышли за границы расчетной лесосеки, а восстановительные работы велись в недостаточном объеме, так что удорским лесам был причинен серьезный урон.

– 50 лет назад был подписан уникальный по своей сути договор, в это время в Болгарии кипело строительство, возводились разные объекты. Благодаря этому сотрудничеству и вашей помощи Болгария смогла сохранить большую часть своих лесов, – заявил советник президента Болгарии Николай Копринков, выступая на конференции в Коми НЦ УрО РАН.

Часть присутствующих, услышав такое, улыбнулась, но довольно грустно.

– После того как болгары ушли, позже, уже когда главой Коми стал Юрий Спиридонов, они нам через Европейский суд предъявили иск на 150 миллионов долларов в качестве штрафа за то, что они недобрали древесины, а затраты понесли. Как Спиридонов тогда шумел! Сказал: «Вы у меня из кабинета не выйдете, пока все не пересчитаете». Мы сутки считали, цифры сверяли, откуда они такую сумму взяли, и какой реальный ущерб уже мы понесли. Посчитали и объемы заготовок, и заболачивание, которое от тех вырубок произошло, насчитали ущерба для нас, насколько помню, на 300 миллионов долларов. Отправили данные в Европейский суд, и все, вопрос сразу же был закрыт, – вспоминает экс-руководитель Комитета лесов. – А если бы сейчас нам такое соглашение предложили, был бы я за это? Не знаю, времена изменились, условия должны быть другими. Так-то болгары ведь на Удору много хорошего принесли. То же самое Благоево построили – люди живут и радуются. Дороги появились. Они ведь и на Архангельскую область дорогу начинали делать через Благоево, но вот не успели. А потом я в тех лесах бывал, убедился, что правильно, что мы семенные полосы оставляли, лес ведь за счет этого восстановился.

Отметим, что Василий Обухов разговаривал с журналистом «Республики» в присутствии Юрия Паутова, директора некоммерческого фонда «Серебряная тайга», а эта организация уже несколько лет занимается проектом «Лесная река Мезень» и изучает последствия лесозаготовок в Удорском районе.

– Юрий со мной не согласен, что там все восстановилось, – вздохнул Василий Обухов. – У него другое мнение.

У сотрудников «Серебряной тайги», ратующих за крайне бережное обращение с лесами, отношение к экологическим последствиям болгарской эпопеи действительно не радужное. В частности, они несколько лет назад проводили исследование с опросом местных жителей, которые отметили, что после масштабных болгарских рубок произошло обмеление ручьев, пересыхание малых водотоков и понижение уровня грунтовых вод.

«Вы бы видели, что там творилось в 80-е, с вертолета глянешь – пустыня», «Лес там сейчас появился, но он еще слишком молодой, разве что лет через 20-30 заготовки начинать», «Нет, лес-то там есть и нормальный, но уж больно в труднодоступных местах, все хорошие делянки болгары «выкосили», – отвечали на вопросы журналиста «Республики» разные специалисты в лесной отрасли, высказывая свое мнение о перспективах заготовок древесины в районе.

– То, что могут рассказать те, кто сейчас на Удоре лес заготавливает, и то, что скажут местные жители старшего возраста, – все это будет правда. Но это будут две разные правды. Одни видят язвы, которые остались. Вторые помнят, как тут все развивалось, строилось, как хорошо жили, – резюмировал один из бизнесменов.

– А я полвека спустя приехал сюда и вижу, что все возможно возобновить, – считает Ангел Димов. – Мы можем возродить сотрудничество, обмениваться знаниями, опытом. Коми может импортировать к нам древесину, а мы поможем с аграрной отраслью, посодействуем в строительстве теплиц, ферм.

Гендиректор Союза лесопромышленников Коми Анатолий Байбородов в свою очередь считает, что советско-болгарский проект был весьма неплох, но если пытаться повторить что-то в нынешнее время, то только на определенных условиях. Во-первых, не должно быть вывозки кругляка – все перерабатывается на месте, во-вторых, контроль за соблюдением лесного законодательства должен быть очень жестким.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА, amikeco.ru, komi-bg.com, koslan-musej.ucoz.ru