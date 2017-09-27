Планы по развитию Воркутинской арктической зоны нуждаются в детальной проработке

Как уже сообщала «Республика», предложения главы Коми Сергея Гапликова по развитию Воркутинской опорной зоны и Арктической зоны РФ получили поддержку на федеральном уровне. Свои соображения по этой важной для региона теме руководитель республики представил на заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики под руководством зампреда российского правительства Дмитрия Рогозина.

Ключевой тезис выступления главы Республики Коми: нужен транспортный коридор к Северному Ледовитому океану, чтобы превратить Воркуту в один из основных транспортно-логистических узлов Арктики. Для этого необходимо продлить ветку Северной железной дороги «Карскомур» от Воркуты до порта «Арктур» на берегу Карского моря в местечке Усть-Кара. Это свяжет нашу заполярную столицу с Северным морским путем и будет способствовать созданию новых минерально-сырьевых центров и центров промышленной переработки, расширит грузовую базу Арктики, позволит многим российским предприятиям выйти со своей продукцией на перспективные рынки Запада и Востока.

Комментируя высказанные главой республики предложения, сенатор от Коми Валерий Марков напомнил, что они родились не сегодня. Первые наметки проекта появились еще лет 70 назад.

– То, что сейчас происходит в зоне Арктики у наших соседей, я имею в виду Ямал, – это очень масштабное развитие территории и очень большие объемы продукции, которые там будут производиться. Северный морской путь может не справиться с такими объемами, поэтому упор делается и на нашу Северную железную дорогу, с учетом реконструкции части пути, что уже включено в план работ СЖД.

Все это делается, чтобы помочь развитию северного региона, это помощь и поддержка для развития Воркутинской опорной Арктической зоны. И, конечно, этот проект интересен возможностью строительства новых портов. Есть порты, работающие только со «своей» продукцией до конкретной точки. Если же этот проект будет реализован, то поможет перевозить продукцию с Ямала. Думаю, что при хорошем технико-экономическом обосновании, которое, наверное, будет сделано в ближайшее время, появится не просто заинтересованность, а начнется поиск возможности реализации проекта.

Безусловно, реализация таких планов потребует немалых финансовых ресурсов. Но поскольку наш Арктический шельф рассматривается как один из самых богатых ресурсных территорий, транспортные коридоры наподобие предлагаемых нашим регионом будут необходимы для будущего нашей России. Но важно понимать: поддержка будет только тогда, когда предложения будут убедительными и детально проработанными. Но это уже следующий шаг. Для этого нужны усилия и Республики Коми, и России.

Заведующий лабораторией проблем территориального развития Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения РАН Тамара Дмитриева считает, что сейчас очень важно определить приоритеты, чтобы начать двигаться дальше:

– Госкомиссия по Арктике – орган рекомендательный, и если посыл из доклада Сергея Гапликова попадет в рекомендации аппарата президента РФ, тогда можно надеяться, что дело сдвинется с мертвой точки. А для этого нужно уже сейчас определить приоритеты, что, когда и на какие средства будем строить. У регионов Арктической зоны разные предложения, и эти предложения разбросаны по разным программам. Например, строительство порта Индига есть в Транспортной стратегии, Усть-Кара значится в перечне проектов Арктической зоны, но как порта в Стратегии развития портовой инфрастуктуры Усть-Кары нет. Во всем этом надо разбираться, вводить в стратегические документы. А для этого необходимы предпроектные исследования: что даст нам строительство дороги Сосногорск – Индига, какая здесь будет нагрузка, что даст ветка до Усть-Кары. Нельзя в том числе забывать, что в районе Усть-Кары – мелководье, поэтому строительство порта потребует дополнительных усилий, надо искать глубоководные полости. Но зато это кратчайший путь до Воркуты – всего 200 километров.

В свою очередь врио директора Института биологии Коми научного центра УрО РАН Светлана Дегтева обращает внимание на экологический фактор:

– Развитие Воркутинской опорной зоны предполагает диверсификацию промышленного производства, модернизацию и развитие транспортно-логистической инфрастуктуры, что неизбежно окажет воздействие на окружающую среду. Экосистемы Крайнего Севера весьма чувствительны к техногенным воздействиям и легко разрушаются, поэтому, формируя Воркутинскую арктическую зону, необходимо разрабатывать и внедрять мероприятия по минимизации ущерба среде обитания, вести мониторинг ее состояния. Республика должна сделать все, чтобы максимально сохранить хрупкую природу Заполярья, – подчеркивает ученый.

Подготовила Галина ВЛАДИС