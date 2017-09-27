Двенадцатая книга о выборах
Презентация книги «Выборы в Республике Коми. Единый день голосования 18 сентября 2016 года» состоялась в минувший вторник в Национальной библиотеке РК. Информационно-аналитический сборник был подготовлен региональной избирательной комиссией.
18 сентября 2016 года оказался самым масштабным единым днем голосования за всю историю выборов в республике. В этот же день в Коми прошли досрочные выборы главы, по итогам которых регион возглавил Сергей Гапликов.
Серия книг «Выборы в Республике Коми» по инициативе избиркома Коми издается в республике уже на протяжении пятнадцати лет. Нынешняя книга уже двенадцатая из серии. Как отметил председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев, каждую книгу серии отличает своя специфика, и вся серия в целом станет хорошим практическим материалом по истории выборов на территории региона.
Материалы сборника расположены в тематическом порядке и сгруппированы по уровням выборов: федеральные, региональные, муниципальные. Отдельные разделы посвящены аналитическим сведениям об участии политических партий в выборах всех уровней на территории Республики Коми, деятельности Избирательной комиссии РК, в том числе по рассмотрению обращений о нарушениях избирательного законодательства.
Источниками справочника являются федеральное и региональное избирательное законодательство, официальные результаты выборов, отраженные в протоколах избирательных комиссий, программы политических партий, агитационные материалы кандидатов, информационно-разъяснительные и другие материалы, отражающие развитие избирательного процесса в республике.
Сборник сопровождается DVD-диском, где также можно посмотреть аудио-, визуальную продукцию о прошедшей избирательной кампании, а также агитационные материалы кандидатов и политических партий.
Артур АРТЕЕВ
Фото БНК
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