Двенадцатая книга о выборах

Презентация книги «Выборы в Республике Коми. Единый день голосования 18 сентября 2016 года» состоялась в минувший вторник в Национальной библиотеке РК. Информационно-аналитический сборник был подготовлен региональной избирательной комиссией.

18 сентября 2016 года оказался самым масштабным единым днем голосования за всю историю выборов в республике. В этот же день в Коми прошли досрочные выборы главы, по итогам которых регион возглавил Сергей Гапликов.

Серия книг «Выборы в Республике Коми» по инициативе избиркома Коми издается в республике уже на протяжении пятнадцати лет. Нынешняя книга уже двенадцатая из серии. Как отметил председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев, каждую книгу серии отличает своя специфика, и вся серия в целом станет хорошим практическим материалом по истории выборов на территории региона.

Материалы сборника расположены в тематическом порядке и сгруппированы по уровням выборов: федеральные, региональные, муниципальные. Отдельные разделы посвящены аналитическим сведениям об участии политических партий в выборах всех уровней на территории Республики Коми, деятельности Избирательной комиссии РК, в том числе по рассмотрению обращений о нарушениях избирательного законодательства.

Источниками справочника являются федеральное и региональное избирательное законодательство, официальные результаты выборов, отраженные в протоколах избирательных комиссий, программы политических партий, агитационные материалы кандидатов, информационно-разъяснительные и другие материалы, отражающие развитие избирательного процесса в республике.

Сборник сопровождается DVD-диском, где также можно посмотреть аудио-, визуальную продукцию о прошедшей избирательной кампании, а также агитационные материалы кандидатов и политических партий.

Артур АРТЕЕВ

Фото БНК