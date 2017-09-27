Погружение в электронную экономику

Что помогает и мешает внедрению цифровых технологий, обсудили участники дискуссионного клуба «Единой России»

Внедрение цифровых технологий в жизнь общества происходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Всевозможных электронных сервисов много, но знают ли об этих услугах граждане и могут ли ими воспользоваться? Такими вопросами задались участники очередного заседания партийного дискуссионного клуба Коми регионального отделения партии «Единая Россия».

Модератором встречи на тему «Электронная экономика: перспективы развития и проблемы» выступил директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А.Куратова Дмитрий Беляев, а экспертами – представители республиканского Центра информационных технологий (ЦИТ), МФЦ, минпрома и минэка.

Первое, что обсудили участники дискуссии, – это развитие информационной инфраструктуры в республике, ведь чтобы люди могли пользоваться цифровыми технологиями, они должны иметь к ним доступ. До недавнего времени это было большой проблемой для жителей отдаленных труднодоступных населенных пунктов. В глубинку операторы самостоятельно не придут, поскольку там для них, в отличие от больших городов, нет экономического стимула. Поэтому миссию по обеспечению связью таких поселений взяло на себя государство. Как напомнила заместитель начальника управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации главы Республики Коми Кристина Майнина, в прошлом году в Коми к спутниковому каналу связи были подключены 38 отдаленных деревень и поселков с численностью населения менее 250 человек.

– Такой канал раздает голосовую связь в радиусе 250 метров, что позволяет осуществлять четыре одновременных соединения. Но сейчас жителям, прежде не имевшим никакой сотовой связи, а только один таксофон на всю деревню, и этого радиуса мало, они хотят общаться по мобильному телефону в любом конце деревни, смотреть фильмы онлайн и получать другие информационные услуги, – подчеркнула эксперт. – А мероприятие это весьма дорогостоящее – республика потратила на подключение 38 объектов 28 миллионов рублей. Причем львиная доля затрат – логистика, ведь добираться до отдаленных населенных пунктов приходилось и вертолетом, и на лодке, и гужевым транспортом.

– А оправданны ли столь высокие затраты? Разве не дешевле купить спутниковую тарелку и организовать связь через нее? – усомнился в эффективности выбранного пути начальник управления транспорта минпрома Коми Владимир Котов.

Кристина Майнина возразила ему, что спутниковая тарелка как раз таки очень дорогое удовольствие для жителей отдаленных деревень. Там живут в основном пенсионеры, которым не по карману купить тарелку за 35 тысяч рублей. Они оторваны от мира, и функция государства – ликвидировать это неравенство, обеспечить граждан страны сотовой связью и интернетом.

– Цена вопроса очень дорогая, но социальный эффект в данном случае вполне оправдан, – согласился с этим мнением Дмитрий Беляев.

А вот расхожее мнение, что об электронной экономике хорошо осведомлена молодежь, опроверг один из присутствовавших на встрече студентов СГУ имени Питирима Сорокина. По его словам, молодые люди даже и не подозревают о существовании портала госуслуг. По мнению представителя ЦИТ Николая Кокорина, это говорит об отсутствии у населения культуры потребления электронных сервисов. Поэтому надо для каждой группы найти свою «точку входа».

Другие участники встречи подтвердили, что, как только люди регистрируются на портале госуслуг, получают массу важной информации о себе и убеждаются, как много дополнительных возможностей у них появляется. Например, заменить загранпаспорт через МФЦ можно с 30-процентной скидкой. Педагогам, которые обязаны представить по месту работы справку об отсутствии у них судимости, не надо обращаться в МВД, они могут заказать этот документ на портале госуслуг. По словам директора республиканского МФЦ Натальи Жигуновой, только за сентябрь в Коми появилось 13 тысяч новых учетных записей. Центры представляют 195 государственных, муниципальных и иных услуг. Самыми популярными из этого обширного списка являются регистрация документов и услуги миграционной службы.

Автор проведения дискуссионных встреч Владислав Дониченко поинтересовался опытом введения культуры потребления цифровых услуг среди старшего поколения. Кристина Майнина перечислила три способа, благодаря которым пожилые люди приобщаются к электронной экономике. Во-первых, через детей, которые могут рассказать и показать родителям, бабушкам и дедушкам, как всем этим пользоваться. Во-вторых, через учреждения социальной сферы и, в-третьих, через партийный проект «Единой России» «Третий возраст», где в том числе есть курсы компьютерной грамотности.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы КРО «Единой России»