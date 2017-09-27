Распределены гранты на развитие туризма

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми распределило гранты субъектам туристской индустрии для поддержки проектов в области въездного и внутреннего туризма Республики Коми в 2017 году.

В этом году гранты предусмотрены на поддержку таких направлений, как реконструкция существующей или строительство новой туристской инфраструктуры, приобретение туристского инвентаря и снаряжения, развитие социального предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма, а также продвижение туристского потенциала Республики Коми. Объем средств, заложенный в республиканском бюджете в этом году на данные цели, составляет 2,5 миллиона рублей.

Всего на грантовый конкурс поступило 20 заявок. По итогам заседания комиссии по конкурсному отбору грантовая поддержка будет оказана восьми проектам на сумму 1,9 миллиона рублей. Проекты реализуют на территории шести муниципальных образований.

– Следует учесть, что при проведении этого конкурса одним из требований к инициаторам проектов было софинансирование. Соискателям предстоит вложить в реализацию проектов, помимо грантовых средств, еще около двух миллионов рублей. Общая сумма вложения в развитие отрасли составит более четырех миллионов рублей, – отметил министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

Победителями грантового конкурса стали следующие проекты: строительство хостела на 20 мест в селе Усть-Цильма, создание «Городского центра активного туризма» в Ухте, строительство базы отдыха «У озера» в местечке Лесозавод Сыктывкара, строительство бани для расширения спектра услуг гостевого дома в Койгородском районе, два проекта, направленных на приобретение туристского инвентаря и снаряжения, а также проект по изданию и распространению справочника-путеводителя по Республике Коми.

В 2017 году ввели новое направление грантовой поддержки по развитию социального предпринимательства в сфере въездного и внутреннего туризма. По этому направлению победил проект по проведению бесплатных мастер-классов по вязанию в ремесленной мастерской «Югыд-арт».

Пресс-служба правительства Коми