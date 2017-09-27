Родительское собрание в режиме онлайн

Какие изменения произойдут в преподавании коми языка на территории нашей республики, будет известно к концу этого года. Об этом сообщила министр образования, науки, молодежной политики РК Наталья Михальченкова на прошедшем в минувший вторник, 26 сентября, республиканском родительском собрании.

Подобное собрание, в ходе которого родители школьников со всей республики могли задать министру наболевшие вопросы, проходило в Коми впервые. Напомним, изначально, когда коми язык еще только вводился в школах, более всего протестовали против его изучения родители воркутинских детей. Они объясняли это тем, что Воркута – город с очень небольшим количеством коми населения, подавляющее большинство здешних жителей коми языка не знает и помочь своим детям в его изучении взрослые не могут. Еще одним аргументом было то, что коми язык совершенно ни к чему воркутинским детям, так как они не имеют условий для языковой практики. Но поскольку изучение национальных языков предусмотрено федеральным законом, на какое-то время родители перестали поднимать этот вопрос, однако актуальности он не утратил.

– Президент страны заявлял, что изучение языков – дело добровольное. А у нас коми язык изучают принудительно. Будут ли предприняты меры по исправлению этой ситуации? – задали вопрос из Воркуты.

Как ответила Наталья Михальченкова, согласно закону коми язык в школах входит в обязательные образовательные программы. От родителей, особенно из северных городов Коми, было много жалоб, и есть даже решение Конституционного суда о законности изучения коми языка в школах. Министерство не вправе самовольно решать этот вопрос. Но, прислушиваясь к мнению родителей, в региональном министерстве образования изучали опыт других регионов в преподавании национальных языков, довели эту информацию до руководства республики, и сейчас готовится ряд решений, направленных на развитие государственного языка. Министр попросила родителей дождаться конкретных решений, которые предположительно станут известны к концу года. При этом она отметила, что добровольность согласия на изучение коми языка будет учтена, но и закон будет исполняться тоже.

Еще один наболевший вопрос, озвученный в ходе собрания родителями из Печоры: «Возможно ли для начальной школы сделать учебную неделю пятидневной, чтобы снизить нагрузку на детей?»

По словам Натальи Михальченковой, решение о переводе учеников на особую форму обучения принимает руководство школы, если есть возможность составить расписание так, чтобы не нарушить нормы СанПиНа, согласно которым нагрузка на ученика начальных классов должна быть не более 23 часов в неделю. К тому же для этого в школе должна быть только первая смена. В Печоре всего в двух школах ведется обучение в две смены, и в этих школах переход на пятидневную систему даже не рассматривается. В школах других городов проблема еще сложнее. К примеру, в некоторых образовательных организациях Сыктывкара впору открывать третью смену из-за большого числа детей при нехватке учебных площадей.

Помимо ответов на вопросы, министр рассказала родителям о новшествах в системе образования, определенных на федеральном уровне. Одним из основных моментов является то, что с этого года во всех школах должно быть единое содержание образования, а углубленное изучение предметов – это уже творчество, которое школа может себе позволить, если имеет для этого необходимый педагогический ресурс.

Галина ГАЕВА