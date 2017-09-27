Хаос на кладбищах

Участники совещания в Общественной палате Коми обсудили возможности наведения порядка на погостах республики

На федеральном уровне до сих пор не определен орган исполнительной власти, который отвечал бы за содержание мест захоронений. Кроме того, из-за нехватки нормативных документов очень сложно регламентировать эту деятельность. Речь об этом шла в ходе заседания рабочей группы по вопросам благоустройства кладбищ в регионе в Общественной палате Республики Коми.

Открывая совещание, зампред Общественной палаты Валентина Кулимова напомнила, что проблема содержания кладбищ рассматривалась 31 мая этого года на заседании регионального парламента. Тогда было рекомендовано Общественной палате заняться мониторингом кладбищ. Была создана рабочая группа, и 18 июля проведено первое ее заседание, по итогам которого направлены рекомендательные письма в соответствующие органы и администрации муниципалитетов. При минстрое Коми создали попечительский совет по вопросам похоронного дела, куда вошли представители всех муниципалитетов. Такие же советы создали в ряде МО. На местах разрабатываются мероприятия по решению проблем местных кладбищ. Как положительный отметили опыт Усть-Куломского района, где прописали мероприятия и представили подробный план на ближайшие два года в разрезе каждого поселения.

Цель нынешнего рабочего совещания – скоординировать дальнейшие действия, определить, что еще нужно делать, чтобы процесс наконец пошел по пути устранения проблем. Однако, как выяснилось в ходе разговора, все не так просто. Основной препоной на пути наведения порядка является отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. По словам заместителя руководителя администрации МР «Сыктывдинский» Натальи Долингер, «в этой сфере все так разрозненно, что иногда доходит до смешного. Например, такие большие поселения района, как Зеленец и Выльгорт, имеют «нормативку» по минимуму, а в Мандаче ее столько, будто они только кладбищами занимаются». В связи с этим в администрации района решили провести учебу для глав поселений с приглашением представителей прокуратуры.

– Прокуратура даст нам предложения, как правильно сделать, какие нормативные акты и каких субъектов взять за основу, – рассказала Наталья Долингер. – В этом году в Сыктывдине реализуется два народных проекта по благоустройству кладбищ. Я считаю, что порядок будет тогда, когда будет контроль и координатор, который покажет вектор движения. Все вопросы сразу нам, конечно, не решить: ни дороги на центральном кладбище Выльгорта не сделать, ни водоотводы. Главное – пока хотя бы прекратить стихийные захоронения. В Зеленце неплохо эти вопросы решают. Мы их тоже на учебу пригласили, чтобы они поделились опытом.

Заместитель министра строительства, тарифов, ЖКХ и дорожного хозяйства РК Ольга Микушева подтвердила слова Натальи Долингер о том, что пока не наведен порядок в законах, их ведомству работать тоже приходится вслепую.

– Работу эту мы начали недавно, никогда раньше этим не занимались, – рассказала замминистра. – У нас до сих пор и полномочий по проведению этой работы нет. На федеральном уровне не определен орган исполнительной власти, который отвечает за этот вопрос. Правительство РФ должно определить этот орган, тогда и в субъектах определятся. Но мы уже сейчас готовы оказывать содействие в данном вопросе, поэтому и создали попечительский совет. Проводим мониторинг, но пока работа хаотичная. Я уверена, что основная ответственность – на органах местного самоуправления. С их стороны нужен просто жесткий контроль.

Руководитель сыктывкарской компании «Жилкомсервис» Дмитрий Муллаянов признался, что порядка на городских кладбищах пока больше не стало, «потому что есть вопросы к компании, которая занимается уборкой территории». Компания «Созидатель», выигравшая конкурс на уборку мусора с кладбищ, не всегда выполняет указания администрации.

– Сегодня был на Затонском кладбище – мусор лежит. По остальным вопросам, которые поднимались на прошлой встрече: нам удалось водосточную трубу у дороги рядом с Затонским кладбищем сделать ниже, чтобы вода проходила. Но с остановки песок скатывается вниз и затрудняет движение воды. Я отправлял рабочих, они зачищали, но надо говорить с теми, кто обслуживает дорогу, – рассказал руководитель «Жилкомсервиса».

Дополняя ответ Дмитрия Муллаянова, начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства Сыктывкара Сергей Прощенко заметил, что такие недобросовестные компании, как «Созидатель», будут существовать до тех пор, пока не будут внесены изменения в закон №44-ФЗ. К примеру, объявляя конкурс на уборку кладбищ, администрация города оценила эти услуги в 7 миллионов рублей. В ходе аукциона выигравшая компания опустила цену до 3,5 миллиона, а теперь работает спустя рукава.

– И не факт, что что-то изменится к лучшему, если мы объявим новый конкурс. Завтра другая компания снизит цену на аукционе, выиграет его и потом может так же безответственно работать, – пояснил чиновник. – В этом мы убедились по управляющим компаниям, которые обслуживают дома. Одна компания что-то делает, вторая в это же время может ничего не делать, ее территория зарастает мусором. И мы никак не можем их заставить. Надо что-то с этим решать, и на очень высоком уровне. Бывает, такой наплыв мусора за день вывозят! А через неделю – опять полно мусора. Потому что захоронений много. Мы в год хороним в среднем по Сыктывкару 2,5 тысячи человек. Представьте, сколько посетителей на кладбище бывает.

Как рассказал далее Сергей Прощенко, в планах администрации города на следующий год разработать мероприятия по паспортизации кладбищ, чтобы был четкий учет. Кроме того, в 2018 году планируется обустройство водоотводных каналов на Човском кладбище, благоустройство заброшенных участков, проведение межевания Затонского кладбища и ограждение его забором по улице Трактовой. Ограда Центрального кладбища обошлась городскому бюджету в 5 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, огородить Затонское кладбище будет еще дороже. Еще одна проблема сыктывкарских погостов, требующая решения, – почти на всех кладбищенских дорогах начинает разрушаться асфальт.

– Может, пока зима не наступила, организовать жителей на субботник? В Сыктывкаре мы ни разу не использовали эту форму. Давайте выйдем с предложением к главе республики в рамках Года добрых дел организовать во всех муниципалитетах субботники по уборке погостов ко Дню народного единства, – предложила депутат сыктывкарского совета Галина Лапшина.

Дмитрий Муллаянов возразил, что лучше бы такой субботник проводить после Троицы, так как тогда больше всего мусора скапливается. Но, по мнению Галины Лапшиной и заместителя КРО «Всемирный русский собор» Галины Кравченко, этот год практически «прощелкали», поэтому надо хоть что-то успеть сделать.

– Нельзя считать информацию рабочей группы полной и объективной, потому что эта информация не дает оценить финансовый и человеческий ресурс, – подводя итог выступлениям коллег, высказалась Галина Кравченко, которая еще в прошлом году первой озвучила проблему содержания кладбищ. – Вот на примере Сыктывкара видно, что у семи нянек дитя без глазу: одни везут, вторые убирают, третьи еще что-то делают, а в результате – ничего. Из-за отсутствия официальных полномочий мы даже не знаем, с кого спросить. Надо создавать систему, чтобы все решалось. Я общалась с экспертом Общественной палаты РФ Владимиром Теребихиным, который говорил, что в отношении содержания кладбищ вообще нет государственной политики. Неслучайно сейчас этот вопрос поднимается в Контрольном управлении президента.

В подтверждение того, что к решению поднятых еще в мае на заседании Госсовета Коми проблем так никто пока и не приступал, Галина Кравченко продемонстрировала участникам совещания собственный фотоотчет о состоянии городских кладбищ. Фотографии подтверждали полное запустение, многие могилы, особенно на Центральном кладбище, заросли бурьяном. В числе таковых – места упокоений известных людей республики, которые оставили свой след в коми культуре и политической жизни региона, захоронения летчиков потерпевшего крушение самолета, воинов-интернационалистов. По мнению участников совещания, состояние могил известных людей – проблема нравственная. Необходимо обратиться в те ведомства и организации, где при жизни работали эти люди, с просьбой осуществлять контроль за состоянием захоронений их бывших коллег. Что касается содержания могил воинов-интернационалистов, то этот вопрос должны взять на контроль в Союзе ветеранов Афганистана.

Кроме того, на городских погостах полно мест, буквально заваленных мусором и поваленным лесом. Если их расчистить, то вполне можно освободить место для захоронений. Еще одна проблема – отсутствие дренажа вдоль дороги, проходящей мимо Затонского кладбища. Из-за этого вода стоит и размывает могилы и дорогу. По этому поводу был направлен запрос в прокуратуру на предмет проверки добросовестности работы дорожников. Как выяснилось в результате проверки, дорожники не провели там дренаж, так как прямо рядом с дорогой находится несколько могил. В связи с этим в адрес городской администрации выдали предписание решить вопрос с этими захоронениями.

В ходе круглого стола подняли также и вопрос оплаты за место захоронения.

– На каком основании служители кладбища, получающие зарплату, берут деньги за предоставление места? – обратилась Галина Лапшина с вопросом к Сергею Прощенко. – А ведь это немалые деньги. Если учесть, что в городе в год в среднем хоронят до 2,5 тысячи человек, то представляете, сколько это денег, которые могли бы пойти на благоустройство кладбищ, а идут в карман неизвестно кому. А не заплатишь – дадут место где-нибудь на болоте.

– Земля для захоронения должна предоставляться бесплатно, – заверил представитель мэрии. – А факты получения денег кто-то доказал, за руку поймал? Это же коррупция. Обвинять кого-то без доказательств мы не можем.

Некоторые из присутствующих и сама Галина Кравченко признались, что давали деньги за место на кладбище, но ни за что не выдадут тех, кому давали, потому что благодаря этим людям они смогли похоронить своих близких на хорошем месте. Однако этой повсеместной практике необходимо положить конец.

По итогам совещания приняли решение создать рабочую группу конкретно по проблемам сыктывкарских кладбищ, на основании обобщения данных проведенных мониторингов направить записку с предложениями в адрес главы Коми, а всем муниципалитетам рекомендовать создать у себя подобные рабочие группы и разработать планы мероприятий.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА