Рисуем нефтью

В Финно-угорском этнопарке села Ыб Сыктывдинского района открылась школа живописи нефтью «Чутское масло». Школу ведет потомственный художник из Санкт-Петербурга Виталий Касаткин – первый российский живописец, который создает свои картины с помощью нефти.

Отец, дед и прадед Виталия Касаткина, как и он, писали в технике импасто, или рельефной живописи, которая заключается в нанесении краски очень плотными и густыми мазками, в силу чего создается очевидный фактурный эффект. Любовь к фактурности и привела художника к нетрадиционному материалу, хотя идея писать именно нефтью пришла случайно: знакомые, работающие на железной дороге, принесли ему нефтяной битум – для строительных нужд. Оказалось, нефть – уникальный художественный материал, дающий отличную фактурность. До этого в рельефной живописи художник использовал смолу, но, попробовав нефть, уже не смог работать ни с чем другим. Вот уже десять лет живописец не признает традиционных красок.

Сначала художник не раскрывал секрета своих новых полотен. Но потом случилось так, что в Германии его попросили перед выставкой дать мастер-класс. А так как нефть имеет свой особый запах, пришлось рассказать о материале. Неожиданно для него самого российское «жидкое золото» вызвало ажиотаж, сотни людей посетили его выставки и мастер-классы, картины осели в Литве, Латвии.

Если в первое время работы с нефтью у художника были проблемы с материалом, то сегодня у Касаткина в наличии нефть из всех нефтедобывающих регионов России. А первый солидный довесок – трехлитровую банку ему подарили в Якутии. Нефть расходуется очень экономно, хватает ее надолго. Теперь художник может сравнивать нефть, которая в каждом регионе особая и, имея различную консистенцию, по-разному ложится на «холст». Традиционный холст в работе с нефтью не используется, как правило, им служит заранее провощенная бумага или прогрунтованное специальным образом древесно-волокнистое полотно. Разительно отличается нефть и по цвету. В Якутии она черная, ложится на бумагу не хуже акварели. На Сахалине – темно-коричневая. В Оренбурге – красноватая. В Республике Коми – от светлых до темных тонов. А зеленоватый газовый конденсат из Ухты позволяет вносить новые благородные оттенки в тепло-коричневые картины художника. По мнению живописца, еще одно достоинство нефти – натуральный материал.

Десятки полотен Виталия Касаткина сегодня находятся в постоянной экспозиции музея искусства нефти Финно-угорского этнопарка. Это удивительные работы, на которых – города и пейзажи, моря и горы, нефтяные вышки и северное сияние.

В музее держится устойчивый технический запах, это сохнут работы учеников художника, который по приглашению этнопарка приезжает в Коми вот уже второй раз. Необычного художника открыла для этнопарка его нынешний директор Елена Иванова, которая познакомилась с ним, когда работала в представительстве республики в Санкт-Петербурге. Это знакомство и подсказало Елене Ивановой идею создания в этнопарке первого в России и пока единственного музея искусства нефти, благо что Виталий Касаткин согласился предоставить работы для постоянной экспозиции.

Музей открылся 1 мая во время проведения фестиваля «Шаньга-фест». Четырехметровая в диаметре шаньга, испеченная в этнопарке в этот день, и картины, написанные нефтью, надолго запомнились участникам и гостям фестиваля. Многие из них еще неоднократно приезжали сюда, чтобы поближе познакомиться с необычными «нефтяными» полотнами.

Примечательно, что тема нефти и ее экологического использования легла в основу нескольких разработанных в этнопарке маршрутов для туристов. Как рассказала заместитель директора этнопарка Ольга Насонова, группа может быть сформирована в Кирове или Великом Устюге, затем туристы посещают музей камней в Институте геологии в Сыктывкаре, далее знакомятся с этнопарком, где посещают музей искусства нефти. Здесь уже обученные «писать» нефтью сотрудники этнопарка проводят с гостями мастер-классы. Затем туристы переезжают в Ухту, где им проводят экскурсию по музею истории УГТУ, после – в поселок Ярега, где была построена первая в СССР шахта для подземной добычи тяжелой нефти. Таким образом российские путешественники знакомятся с историей промышленного освоения севера, параллельно получая сведения профориентационного порядка.

Виталий Касаткин не без гордости представляет работы детей и взрослых, изготовленные на своих мастер-классах. В их числе картины, выполненные слабовидящими людьми и воспитанниками детского дома. Именно выполненные – на мастер-классах они создаются не совсем в традиционной манере. Разные виды нефти заливаются на бумагу, сверху накладывается еще один лист, который можно повернуть под любым углом. Когда листочки разделяются, получается какое-нибудь диковинное изображение, которое уже можно довести до задуманного с помощью кистей и специального «нефтяного» рейсфедера. Надо было видеть, с каким восторгом дети «разделяли» листочки на мастер-классе в школе села Ыб, где художник провел уже два урока нефтяной живописи.

– Да вы все гении, у меня так здорово никогда не получится, – подбадривал своих учеников художник.

Нефтяной живописец уже успел полюбить всей душой и этнопарк, и прекрасные ландшафты села Ыб. По его признанию, он счастлив, что в его творческой судьбе появился этот замечательный проект – музей и школа живописи нефтью, который, уверен он, ждет большое будущее.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА