Воркутинская опорная зона обеспечит выход к Северному морскому пути

Предложения главы Республики Коми Сергея Гапликова по развитию Воркутинской опорной зоны и Арктической зоны Российской Федерации включены в протокол заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Совещание прошло в Москве под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина.

Воркута может стать одним из основных транспортно-логистических узлов Арктики с развитой инфраструктурой. Для этого необходимо продлить железнодорожную ветку Северной железной дороги «Карскомур» от Воркуты до порта «Арктур» на берегу Карского моря в местечке Усть-Кара, одновременно развивая Северный широтный ход.

– Именно транспортный каркас должен стать основой развития Воркутинской опорной зоны и Арктической зоны в целом. Это обеспечит соединение транспортных коридоров, в зоне влияния которых могут возникнуть новые минерально-сырьевые центры, центры промышленной переработки, обеспечивающие расширение грузовой базы Арктики и Северного морского пути и выходы на перспективные мировые рынки, – отметил Сергей Гапликов.

Отсутствие железнодорожного сообщения с портовой инфраструктурой на побережье Карского моря и автомобильного сообщения с другими городами России существенно ограничивает возможности развития территории и реализации крупных проектов. А высокий уровень физического и морального износа железнодорожной и авиационной транспортной инфраструктуры усугубляет эту проблему.

Глава республики предложил федеральным органам исполнительной власти дополнительно проработать вопрос включения в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы» и в Инвестиционную программу ПАО «РЖД» проектов «Белкомур» (Соликамск – Сыктывкар – Архангельск), «Строительство участка железнодорожной ветки Воркута – поселок Усть-Кара» («Карскомур»), «Строительство железнодорожной ветки Сосногорск – Индига» («Баренцкомур»), а также строительство автомобильной дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард.

Одно из преимуществ Воркуты – наличие гражданского аэропорта со взлетно-посадочной полосой двойного назначения. Однако комплекс сегодня нуждается в незамедлительной реконструкции. Сергей Гапликов обратился с предложением сохранить в ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы» мероприятия по реконструкции аэропортовых комплексов городов Воркуты, Ухты и Усинска или решить вопрос по их передаче в федеральную собственность для последующей реконструкции.

Воркута обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом. Запасов угля в Воркутинском геолого-промышленном районе – порядка 340 миллиардов тонн. Однако без принципиального изменения отношения к развитию Воркутинского угольного бассейна в части строительства новых шахт и обустройства новых месторождений высока вероятность уменьшения добычи угля с 9,6 миллиона тонн в 2017 году до 2 миллионов тонн в 2035 году.

Глава Республики Коми обратился к Минэнерго России с предложением разработать и представить в правительство Российской Федерации комплекс мер по поддержанию добычи угля в Печорском угольном бассейне на уровне 15 миллионов тонн в год в соответствии с параметрами Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Кроме того, на базе Института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН предлагается сформировать центр для выполнения научно-исследовательских работ в области углехимии в Северо-Европейской части Российской Федерации.

– Учитывая транспортные возможности Воркутинской опорной зоны, ее сырьевая база позволит эффективно развивать коксохимию, энергетику, металлургию, целлюлозно-бумажную промышленность, промышленность строительных и резинотехнических материалов в других регионах страны, – отметил Сергей Гапликов.

Перспективным арктическим проектом является строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вдоль побережья Северного Ледовитого океана, а также создание на территории Воркутинской опорной зоны дата-центра по сбору, хранению и передаче данных. Данные проекты позволят обеспечить создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры в Арктике.

Реализация проектов по развитию опорных зон в Арктике требует значительных финансовых вложений. Поэтому одним из финансовых источников мог бы стать возврат 5 процентов норматива зачисления НДПИ в региональный бюджет, что для Республики Коми дополнительно ежегодно составит более 3 миллиардов рублей, или один годовой бюджет города Воркуты. (За 2006-2016 годы поступления от налога на добычу полезных ископаемых с территории Республики Коми в федеральный бюджет составили более 511 миллиардов рублей.) Сергей Гапликов предложил рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в статьи №50 и №56 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава Коми коснулся также темы экологической безопасности арктических территорий. В частности, Сергей Гапликов рассказал о развитии брикетного производства на базе шламовых шахтных полей. Реализация проекта позволит обеспечить рынок энергоресурсами с низкой себестоимостью, а также сократить расходы промышленных предприятий и предприятий системы ЖКХ на энергетическое сырье.

Руководитель региона предложил создать на федеральном уровне механизм финансовой поддержки мероприятий по ликвидации экологического ущерба, нанесенного окружающей среде в результате производственной деятельности в Арктике в предыдущие годы, учитывая ограниченные возможности государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы».

Реализация этих мер, выразил уверенность Сергей Гапликов, позволит обеспечить комплексное и перспективное развитие как Воркутинской опорной зоны, так и всей российской Арктики.

Пресс-служба главы Республики Коми