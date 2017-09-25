Гранты в сфере образования

В рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы Коми получит 2,3 миллиона рублей на создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов.

Как отметили в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, предусмотрено создание ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ) по соответствующим направлениям подготовки.

В деятельность таких центров входит модернизация региональной системы инклюзивного профобразования.

Напомним, главой Республики Коми Сергеем Гапликовым перед органами исполнительной власти была поставлена задача по привлечению в регион федеральных средств. В мае в ходе рабочего совещания с министром образования и науки России Ольгой Васильевой достигнута договоренность об активизации участия республики в реализации федеральных грантов.

Помимо гранта на 2,3 миллиона, Коми выиграла еще четыре субсидии Министерства образования и науки РФ: в регион привлечено более 30 миллионов рублей в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

В частности, на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в республиканский бюджет поступит 12,2 миллиона рублей. На повышение качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, Коми получит более 1,1 миллиона рублей. На создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов из федерального бюджета поступит более 2,1 миллиона рублей.

Для разработки и распространения в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса выделят 14,9 миллиона рублей.

Пресс-служба главы и правительства Коми