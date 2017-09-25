Аллея в честь героев Севера

27-29 сентября в Сыктывкаре пройдет IV съезд финно-угорских народов России. Известный путешественник, руководитель Коми республиканской общественной организации «Центр биосферного воспитания «Биармиа» Владимир Королев подготовил предложение в исполнительный комитет финно-угорских народов.

Речь идет о том, чтобы участники съезда включили в насыщенную повестку дня и обсудили вопрос оформления набережной и Кировского парка столицы республики.

«Пора нам начать возвращать долги, отдав дань памяти выдающимся деятелям, послужившим на благо коми народа. Предлагаю в средней части Кировского парка параллельно реке спроектировать скульптурную аллею, которая будет посвящена Стефану Пермскому, руководителям отрядов сибирских землепроходцев XVII века Дмитрию Зыряну, Федору Чукичеву, исследователям Севера и Сибири Василию Латкину (1809/10-1867), поэту и философу Ивану Куратову, русскому писателю и путешественнику, последнему правителю колонии Форт Росс (1806-1873) Александру Ротчеву, писателю и философу Каллистрату Жакову, этнографу, социологу, просветителю Питириму Сорокину, геологу, дважды лауреату государственной премии СССР Василию Сенькову (1906-1975)», – написал в своем обращении Владимир Королев.

Марина ЩЕРБИНИНА