Ижемскую молодежь призвали к самозанятости

В минувший четверг в Ижме прошло заседание общественного совета района с участием представителей МОД «Коми войтыр». Участники собрания решили, что оградить молодых людей от вредного влияния интернетовских субкультур поможет популяризация народных промыслов и самозанятость.

Интерес к народным ремеслам в районе растет, с каждым годом все больше участников собирает конкурс мастеров района «Тэрыб кияс». Ремесленники принимают активное участие в традиционном празднике «Луд»: проводят мастер-классы и занимаются продажей сувенирной продукции. Председатель общественного совета района Елена Хозяинова предложила объединить ижемских ремесленников, чтобы те делились опытом с подрастающим поколением.

В районе ведется активная работа по развитию самозанятости. С начала этого года уже шесть безработных в районе решили открыть свое дело в сфере сельского хозяйства и прикладного творчества. В отдаленных поселениях нужны плотники, печники, сапожники, портные, парикмахеры и гармонисты. Развитие самозанятости в Ижемском районе станет одной из тем повестки конференции «Коми войтыр», которая состоится в районе 5 декабря.

Артур АРТЕЕВ