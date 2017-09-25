Анастасия Лукина отправилась на финал «Учителя года»

Главное профессиональное состязание педагогов России стартовало в Краснодарском крае 24 сентября. Торжественная церемония открытия XXVIII Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017» состоялась в Зимнем театре Сочи. Здесь собрались лучшие педагоги из 85 регионов страны. Республику Коми на конкурсе представляет учитель музыки из школы №6 Воркуты Анастасия Лукина.

В минувшем апреле она признана сильнейшим педагогом в региональном этапе конкурса. В этом конкурсе участвовали 17 педагогов из 14 муниципалитетов республики. В финал прошли восемь учителей, преподающих разные предметы и работающих с детьми разного возраста.

– Уроки музыки в школе преподаю уже двадцать второй год, – рассказала «Республике» Анастасия Лукина. – Последние пять лет работаю в воркутинской гимназии №6. Музыка позволяет моим ученикам не только открывать для себя удивительный мир искусства, но и свой собственный внутренний мир. Участие в конкурсе дало мне возможность проявить свои лучшие профессиональные качества, повысить методическую грамотность, испытать себя в новых условиях. Конкурсный открытый урок я проводила в сыктывкарской школе №16. Темой урока стало произведение композитора Георгия Свиридова: «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель».

Зампред правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова возглавляет делегацию от нашего региона.

Конкурсные испытания на федеральном уровне педагоги будут проходить на базе самой современной сочинской школы №100, построенной в рамках подготовки к Олимпиаде. 3 октября подведут итоги конкурса. Пять финалистов затем отправятся в Москву для участия в заключительном этапе. Абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» будет назван в Государственном Кремлевском дворце накануне празднования Дня учителя, который будет отмечаться 5 октября. Ему вручат главный приз конкурса – большого хрустального пеликана.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА