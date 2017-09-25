Урожай холодного лета

В Сыктывкаре прошла традиционная осенняя ярмарка

С картофельным аншлагом, «кусачими» груздями, хризантемами из лука и вкусной лотереей прошла в Сыктывкаре осенняя ярмарка «Урожай-2017». По традиции в столицу Коми со своей продукцией съехались аграрии из всех городов и районов республики.

Нынешняя республиканская ярмарка «Урожай» уже 20-я по счету. Однако особого размаха в честь юбилея этого торжища на площади не наблюдалось, возможно, потому, что прошедшее лето аграриев огорчило и суперурожаев не подарило. И мяса, и молока, и овощей на прилавках хватало, но впечатляющих конструкций вроде коров из капустных кочанов или деревьев с «растущей» на них выпечкой, которые выставляли сельхозпроизводители возле палаток в прошлые годы, на сей раз не было. Прилавки украсили с фантазией, но предпочли в основном мини-композиции. Предприятие из Маджи Корткеросского района, к примеру, использовало самые маленькие овощи, уродившиеся у них, для создания макета сказочного огорода, умельцы из Сыктывкарского торгово-технологического колледжа выставили букеты из роз, хризантем и лилий, которые при ближайшем рассмотрении оказались вырезанными из лука, морковки и свеклы. Сыктывкарский молочный завод в порядке исключения, наоборот, «увеличил» пачку фирменного молока жирностью в 3,2 процента до размера витрины, где были выставлены образцы молочной продукции.

Изюминкой нынешней ярмарки стала лотерея: каждому, кто купил в торговых рядах что-либо на сумму от 500 рублей, выдавался билетик, половину которого нужно было оставить себе, а другую – отдать девушке в костюме скомороха. Кроме того, впервые для артистов, развлекавших публику, соорудили и ярко украсили сцену, размещенную перед памятником Ленину. В предыдущие годы пели и плясали на противоположной стороне площади, используя вместо сцены крыльцо Госсовета. Артисты нововведение оценили, как и покупатели, которые в случае нехватки наличности беспрепятственно ходили к банкомату в здании Госсовета.

Крупные чиновники на этот раз предпочли не гулять по ярмарке целой делегацией, дегустируя продукцию, а появлялись в торговых рядах в разное время как рядовые покупатели.

На официальном открытии «Урожая-2017» выступили первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Наталия Колбасюк и вице-спикер Госсовета Валентина Жиделева, поблагодарившие аграриев за то, что они работают, невзирая на кризис и погодные условия.

Министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев приехал на ярмарку к полудню. Пройдя по рядам с мясом, молочкой и овощами, похвалив оформление палаток и широту ассортимента, Анатолий Князев надолго задержался у продавцов меда. Их, как обычно, было много – и местных, и приезжих из разных регионов. Министр вдумчиво пробовал мед, расспрашивал фермеров о разных проблемах, связанных с разведением пчел, допытывался, сами ли они занимаются пасекой или же просто продают чью-то продукцию.

– Сахара много кладете? – мимоходом поинтересовался он у одной местной пчеловодши, попутно дегустируя ее продукт.

Та сначала растерялась, потом стала клятвенно заверять, что подкармливает пчел сахаром только на зиму глядя.

– А я ведь сам медом раньше занимался, – признался Анатолий Князев и рассказал о своем опыте пчеловодства.

Прибыло на «Урожай-2017» более ста сельхозпредприятий, фермеров, индивидуальных предпринимателей как из Коми, так и из других регионов. Но лица большей частью были знакомые, к радости покупателей, которые уже привыкли из года в год покупать особо понравившиеся продукты у одних и тех же фермеров. Славящегося отличной капустой предпринимателя Павла Кубика по обычаю высматривали по его «фирменной» окладистой бороде. Александра Клокова с Удоры, известного производством напитков из березового сока, за версту было видать благодаря его берестяной шляпе, в которой он появляется на всех ярмарках.

С самого утра аншлаг был у фур, припаркованных в нижней части площади. Там торговали картофелем. Второй хлеб в этом году уродился неважно, так что закупиться на зиму пришли даже те, кто по весне рассчитывали, что обойдутся урожаем с собственной дачи. Такие покупатели, стоя в очереди, рассуждали, что часть клубней, пожалуй, стоит оставить на семена, раз уж этим сортам мокрое и холодное лето оказалось нипочем. Наблюдая за стремительно тающей горой сеток с картошкой, одна семейная пара даже ударилась было в панику, что сейчас им нужного количества корнеплодов не достанется. Боялись зря: через короткие промежутки времени на площади появлялись груженные очередной партией мешков тележки – предприниматели, ожидая повышенного спроса, привезли картошки вдоволь.

Ягод и грибов на прилавках было меньше, чем обычно, сроки появления этих даров природы в нынешнем году сдвинулись, а где-то лесного урожая так толком и не дождались.

– Да это у меня для красоты стоит, не продаю нынче. Торговать-то и нечем, брусника мелкая, морошка тоже смех один, – огорченно рассказывала участница ярмарки, торгующая овощами, но украсившая прилавок и плошками с ягодами. – А калину всю птицы съели – в первый раз такое вижу, чтобы до морозов уже всю склевали.

В одной из палаток торговали груздями, собранными в Корткеросском районе. По уверению продавцов, из-за неурожая этого деликатесного гриба засолить удалось «считанные банки», так что лучше брать сейчас. Кстати, цена на трехлитровую банку груздей на нынешней ярмарке достигала трех тысяч рублей.

Похоже, больше всего повезло на ягоды и грибы из всех участников ярмарки тем, кто приехал из Лоймы Прилузского района. В их палатке и цены были не такие кусачие, как везде, и товар – загляденье. Толчея возле их прилавка как образовалась с раннего утра, так практически и не уменьшилась до самого закрытия ярмарки.

А вот что явно в этом году уродилось у многих, так это петрушка. Эта пряная трава в изобилии зеленела на большинстве прилавков, где пучками, где чуть ли не охапками. В прошлые теплые годы на осенней ярмарке можно было встретить и прилузские яблоки. В нынешнем – увы. Возле одной из палаток стояли ящики с зелеными помидорами, которые многие покупатели издалека принимали за яблоки. Один мужчина, обрадовавшийся было «фруктам», поразмыслив, взял пакет томатов, мол, дома дойдут до красноты. Впрочем, яблоками на краю площади, по соседству с картофельными рядами, бойко торговал кировчанин.

Выльгортский фермер Павел Кубик устроил небольшую благотворительную акцию, отдавал бесплатно мелкую картошку. Две старушки, пошептавшись, рискнули уточнить, не ослышались ли они: «А это за деньги или без?»

Фермер решил пошутить над созвучием слов и ответил в том духе, что бес здесь ни при чем, а картошка без оплаты.

– Так бесплатно или нет? – опять не поняла покупательница.

– Да во славу Божию! – грянул во весь голос аграрий. – Забирайте!

Дабы горожане не только закупились, но и повеселились, в сквере за памятником Ленину для них организовали разнообразные развлечения. Можно было поваляться на копне сена или же спросить о будущем у «пса-предсказателя» – тоже изготовленного из сена. На шее у зверя, размерам которого позавидовала бы собака Баскервилей, висела сумочка, из нее можно было доставать предсказания. Если верить псу, журналисту «Республики» предстоит улететь куда-то на воздушном шаре. Кроме того, проводились мастер-классы по изготовлению игрушек из того же сена и других поделок в экологическом духе. На скамейке неподалеку стояла внушительная бадья с чищеной картошкой, которой предлагалось кидаться, как снежками. Картошка, к счастью, оказалась бутафорской – из поролона, иначе бы без синяков не обошлось.

К двум часам подвели итоги традиционного конкурса на лучшее оформление торгового места. Победили кондитерская фабрика «Лаконди», потребкооператив «Региональная торговая сеть», ООО «Сыктывкархлеб», ООО «Сыктывкарский молочный завод», Объячевское сельское потребительское общество, ООО «Усть-Куломская МТС», ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», фермер Людмила Изъюрова, личное подсобное хозяйство Марии Шипановой и личное подсобное хозяйство Виталия Дмитриева.

Наконец, пришло время розыгрыша призов по лотерейным билетам. Несколько покупательниц, чтобы не прослушать ненароком свой номер, подошли вплотную к сцене и, облокотясь на нее, так и простояли все время. Лотерейные билетики достались примерно четырем тысячам покупателей. Но изрядная часть, не веря в удачу, розыгрыша не дождалась и ушла домой. Так что почти половину «счастливых» билетиков приходилось доставать заново. Десяти участникам лотереи достались пакеты с разными вкусностями от участников ярмарки.

– Я же еще картошки большую сумку купила. Как же я это потащу домой?! – охала одна из выигравших, унося со сцены увесистый пакет с продуктами.

В финале был разыгран суперприз – сертификат на покупку на 5 тысяч рублей в торговой сети «Мат\».

Анна ПОТЕХИНА

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