Уважаемые воспитатели, сотрудники дошкольных образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!

От имени Государственного Совета Республики Коми примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.

На ваши плечи возложена очень важная и ответственная обязанность – обучение ребенка первым навыкам общения, дружбы, жизни в коллективе. От вашего профессионализма и любви к детям во многом зависит развитие способностей и талантов малышей.

Работа в детском саду – это призвание. Она требует душевной чуткости, ответственности, понимания, умения найти подход к каждому ребенку. Вместе с тем это тяжелый и кропотливый труд.

Уважаемые дошкольные работники! От всего сердца благодарю вас за профессиональное мастерство, преданность профессии, терпение, за тепло и заботу, которую вы дарите нашим детям. Желаю вам энергии и энтузиазма! Счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Государственного Совета Республики Коми

Н.Б. Дорофеева