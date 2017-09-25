Новые герои прежней «Чайки»

Премьерой комедии Чехова «Чайка» открылся 88-й театральный сезон Академического театра драмы имени Виктора Савина. Новаторский спектакль поставила режиссер из Москвы Елена Оленина. Не отойдя ни на букву от самой пьесы, режиссер заставила зрителя несколько по-иному взглянуть на героев и события, развернувшиеся в имении Петра Сорина.

Одна из сторон чеховской пьесы – муки творчества, противоборство между старыми и новыми формами в искусстве в отражении между молодым писателем Треплевым и успешным беллетристом Тригориным, по ходу действия ставшим и опасным соперником в любви для своего менее задачливого «визави».

Неравные дуэлянты в творчестве на разных сторонах сцены «сражаются» на пишущих машинках – одна из форм постановочного решения. Вообще, фантазия режиссера и художника Анны Репиной дает возможность для более многогранного прочтения спектакля.

Безусловно, хороша идея обыгрывания занавеса в монологе Нины Заречной «Люди, львы, орлы, куропатки», который превращается то в путы, то в крылья чайки. Эта сцена поставлена как спектакль в спектакле, как отдельный, не лишенный иронии перформанс.

Идею для режиссера – сделать главной сценографической фишкой спектакля карты и бочонки для игры в лото – предложил сам Антон Павлович, герои которого по ходу действия играют в лото. Принцип лото – случайность выбора, когда все порой происходит не так, как хотелось бы. Это своего рода метафора, когда для кого-то карта ложится не так, как ожидалось, не так складывается судьба, не так складывается любовь. Так, убитая Треплевым Чайка (скомканная игральная карта), которую он приносит Нине Заречной и по которой потом «случайно» топчется Тригорин, – метафора разбитой жизни, скорого предательства и горечи опустошения. Но главное – неоправданных надежд. Во втором акте этот посыл прозвучит из уст Сорина: «Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так: «Человек, который хотел… В молодости когда-то я хотел сделаться литератором – и не сделался, хотел красиво говорить – и говорил отвратительно… И, бывало, резюме везешь, везешь, даже в пот ударит, хотел жениться – и не женился, хотел всегда жить в городе – и вот кончаю свою жизнь в деревне, и все…» – итожит свою жизнь Петр Сорин, по сути подводя общий знаменатель под судьбы большинства героев комедии.

С другой стороны сценография спектакля как бы подчеркивает еще и то, что все – игра, все играют в свои и чужие судьбы.

Старое или новое? Любопытно, что режиссер тоже ставит для себя эту задачу, не отступая от текста, открывая новые смыслы в истории комедии, используя, например, язык пантомимы. Влюбленная Нина Заречная откровенно (жестами) обольщает Тригорина. Не прочитывается ли тут аналогия, когда актриса, не имеющая шансов на большую сцену, напрашивается в объятия успешного, продвинутого продюсера?

Первое и второе действия поставлены на контрасте. Изысканные, стилизованные под XIX век почти декоративные костюмы героев, созданные с большой долей юмора, сменяет современная джинсовая одежда. Чудесным образом преображается и Треплев: из нервного, порывистого юноши, презирающего все рутинное, он превращается в пародию на Тригорина. Его печатают, но не признают. Он по-прежнему не чувствует себя успешным и талантливым в отличие от Тригорина, который, как и раньше, купается в успехе. Треплев понимает: дело не в формах. Счастье – когда все исходит из души.

Примечательно, что большая часть занятых в комедии артистов – вчерашние выпускники колледжа искусств. И не случайно режиссер Елена Оленина через журналистов пыталась донести до зрителя: два состава – два разных спектакля. Разная актерская природа создает разных героев, и это, пожалуй, один из самых чудесных моментов постановки. Две Маши: одна из которых – «уставшая» от жизни, разочаровавшаяся, заливающая свое горе (Маша Шучалина) и вторая – разбитая несчастной любовью, но еще с не угасшей до конца надеждой (Полина Лудыкова). Два Треплева: один – нервный, растерянный, слабый (Лев Власов), его можно пожалеть и полюбить. Второй – неврастеник, истерик, не вызывающий сочувствия (Владимир Калегаев).

Настоящим открытием стала дебютантка Елена Доронина, сыгравшая Нину Заречную, полную надежды на любовь и карьеру в первом акте и практически разбитую горем, преданную, не состоявшуюся ни в чем – во втором.

Двух совершенно разных Аркадиных могли увидеть зрители, пришедшие на оба состава. Неожиданную Аркадину создает Елена Аксеновская, которой свойственны все же более драматические роли. Ее Ирина Николаевна – утонченная, наивно-надменная. Аркадина Светланы Мальковой – эгоцентричная и живая, уверенная в себе и пафосно-смешная в сцене, где она пытается вернуть Тригорина.

Не может не вызывать симпатию зрительного зала, особенно женской половины, обольститель, предатель, но местами с бьющим наотмашь обаянием герой Дениса Рассыхаева – Тригорин. Сочувствие и улыбку вызывает герой Игоря Янкова – больной и беззащитный брат Аркадиной. Неожиданный образ – жесткого и грубого, не считающегося ни с кем управляющего, наделенного тягой к творчеству, создал Александр Кузнецов. Никто так не умеет следить за ситуацией, как герой Евгения Софронова, человек «себе на уме», вкрадчивый, любвеобильный Евгений Сергеевич Дорн. Замечательные образы создали Дмитрий Максименко, сыгравший роль маленького, забитого человека – бедного учителя, и Юлия Экрот, героиня которой – Полина Андреевна – сгорает от ревности и любви к Дорну.

Неожиданно обыграно в новой постановке самоубийство Треплева. Так и не добившись признания своей матери и ее окружения, он остается незамеченным и в попытке самоубийства.

В преддверии спектакля Елена Оленина отметила, что ставила спектакль про талантливых людей, и, похоже, ей удалось открыть зрителю новых героев, показав их с другой стороны, невидимой и скрытой на первый взгляд.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛОКОВА