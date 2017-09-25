Наши люди в Санкт-Петербурге

Переехавшие в культурную столицу уроженцы Коми никогда не теряли связи с родиной

Культурная столица России – Санкт-Петербург – издавна привлекает художников, певцов, музыкантов, писателей и ученых со всех уголков страны. Живет и работает в Питере немало и наших земляков. Отрадно, что все они никогда не теряли связи с малой родиной, работали на благо Коми края. Немало уроженцев Республики Коми и сегодня прославляют свою северную родину в городе на Неве.

По петровскому указу

Первые коми на берегах Невы появились тогда, когда по указам царя-реформатора Петра Великого началось строительство Санкт-Петербурга. Как установил историк Игорь Жеребцов, уже в 1703 году, когда только закладывался город, сюда была направлена первая группа коми крестьян для его строительства. Подобные наборы проводили в 1705 и в последующих годах. При наборе в петровскую армию коми как хорошие стрелки-охотники направлялись в полки гвардии. Позднее представители коми народа потянулись в столицу империи в поисках заработка, трудились на заводах, были в услужении у богатых людей, призывались в армию, учились и заводили свое дело. Согласно переписи 1897 года в Санкт-Петербурге официально проживало 214 коми-зырян.

Поддерживая связи с родиной, помогая родственникам и землякам, сохраняя традиции национальной культуры, они начали формирование коми землячества на берегах Невы. Будучи столицей, экономическим и культурным центром страны, Санкт-Петербург тогда, да и сегодня тоже, играл важную роль в научном изучении и экономическом освоении Коми края, в подготовке специалистов, ставших основой коми национальной интеллигенции.

Коми интеллигенция в городе на Неве

Коми национальная интеллигенция начинает формироваться в середине XIX века именно в Санкт-Петербурге. В этом городе поселяется сын усть-сысольского купца, разбогатевший в Сибири на золотых приисках Василий Латкин. Он со своим зятем Михаилом Сидоровым основал Печорскую компанию для вывоза северного леса в Европу по Северному Ледовитому океану. Одним из первых наш земляк поставил вопрос о необходимости освоения бассейна рек Печоры и Оби и вложил в это дело большую часть своего капитала. После смерти Василия Латкина дело продолжил Михаил Сидоров, который в 1868-1873 годах пробурил первые скважины на реке Ухте и начал промышленную добычу нефти. Внук Василия Латкина, также Василий Латкин, стал профессором права Санкт-Петербургского университета, депутатом первой Государственной Думы.

Автор первой коми грамматики на родном языке, уроженец Усть-Сысольска Георгий Лыткин в 1859 году окончил восточный факультет Санкт-Петербургского университета с золотой медалью за диссертацию по калмыцкому языку, эпосу и литературе. Кстати, калмыки очень благодарны ему за это. Но связь с организацией «Земля и воля» не позволила ему занять высоких должностей, и он всю жизнь работал преподавателем географии в питерской гимназии. Но именно Лыткин написал учебник по общей географии, ставший основным пособием для всех гимназий в дореволюционной России. Еще будучи студентом, в 1855 году он одним из первых издал в Санкт-Петербурге свои стихотворения на коми языке.

Главной научной работой Лыткина стало изучение коми-зырянского языка и перевод на него религиозных книг. В 1889 году в Петербурге вышел в свет его труд «Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык». Эта монография не являлась этнографическим исследованием как таковым, но содержащийся в ней материал – сказки, пословицы, песни, загадки – представляет интерес для этнографов и ныне.

Его младшим современником и земляком был Каллистрат Жаков, родившийся в деревне Давпон под Усть-Сысольском. Уже во время учебы на историко-филологическом факультете Петербургского университета он погрузился в столичную научную и общественную деятельность. Жаков стал признанным специалистом в области финно-угорской этнографии и лингвистики. Особое его внимание, помимо философии и литературной деятельности, привлекала этнография народа коми. В 1901 году Русское географическое общество наградило его малой серебряной медалью именно за сообщение «О зырянах». Он создал собственную философскую систему – лимитизм. В 1898 году знаменитый психиатр Владимир Бехтерев пригласил его преподавать в только что открытый психоневрологический институт. Здесь он читал лекции по логике, этике, философии. Одновременно он продолжал свою преподавательскую деятельность на Черняевских курсах, в Окружной гимназии. Его квартира на Гатчинской улице всегда была открыта для студентов и учеников. Ученик Жакова по Окружной гимназии известный писатель Виктор Шкловский позднее вспоминал о вечерах, проведенных на Гатчинской. По его словам, там он встретил ставшего позднее известным писателем Александра Грина, который скрывался от полиции. Свои дни Жаков окончил в Риге, куда перебрался после революции в России.

Еще в 1907 году во время путешествия по Коми краю Каллистрат Жаков встретил «смышленого молодого человека» Питирима Сорокина и пригласил его в Петербург, обещая оказать помощь. Так в столице Российской империи оказался человек, который позднее стал крупнейшим ученым XX века, основоположником американской школы социологии. Уже в студенческие годы Питирим Сорокин публиковал работы по коми этнографии. Основу его этнографических интересов представляли ранние формы религии коми и духовная культура в целом. В начале XX века он опубликовал ряд статей на эту тематику: «Пережитки анимизма у зырян», «Современные зыряне», «К вопросу об эволюции брака у зырян», «К вопросу о первобытных религиозных верованиях зырян». Фактический материал, использованный ученым, в том числе его собственные наблюдения и записи, представляет интерес и для современных исследований. В 1922 году Сорокин в числе многих крупных российских ученых был выслан за границу.

Ленинградская школа

В 1920-е годы в Петрограде – Ленинграде обучались многие наши земляки, ставшие во главе формирующейся коми советской интеллигенции. Образовательные связи не прерывались и в дальнейшем, а когда в 1966 году в Сыктывкаре был учрежден университет, большая группа преподавателей из различных вузов Ленинграда приехала к нам, чтобы стать учителями современного поколения коми ученых.

Из прошедших ленинградскую высшую школу и много сделавших для развития науки в Коми крае следует упомянуть выдающихся ученых Алексея Сидорова и Георгия Старцева.

Алексей Сидоров – разносторонне одаренный исследователь, с именем которого была связана целая эпоха в развитии коми языкознания, этнографии, литературоведения и археологии. В 1926-1932 годах он жил и работал в Ленинграде. В 1926 году его взяли стажером в Государственную академию истории материальной культуры. Тогда и происходит становление Сидорова как ученого широкого гуманитарного профиля – археолога, этнографа и лингвиста. С 1929 года он учился в аспирантуре при Институте языка и мышления АН СССР и полностью переквалифицировался в лингвиста, стал лидером коми языковедения. С 1929 года он становится доцентом отделения национальных меньшинств коми секции педвуза имени Герцена. Возвращение Алексея Сидорова из Ленинграда на родину было связано с открытием Коми педагогического института.

Значительный вклад в изучение традиционной культуры коми внес Георгий Старцев – лингвист, этнограф, историк, фольклорист, музейный работник. С 1921 по 1924 год он – студент педагогического отделения факультета общественных наук Петроградского государственного университета. С 1925 года работает младшим ассистентом восточной подсекции Научно-исследовательского института сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока имени академика Веселовского при ЛГУ. В 1928 году начинается его педагогическая работа в пединституте имени Герцена, сначала по совместительству, а с 1929 года в качестве штатного доцента и заведующего кафедрой. Здесь он читал на коми секции курсы по коми истории и литературе. Старцев оставался на этой должности до своего отъезда в Сыктывкар, где пять лет, с 1931 года, ученый проработал в открывшемся Коми педагогическом институте. В 1936 году Старцев возвращается в Ленинград. Через год он был арестован. После освобождения был призван в армию и погиб в 1943 году в боях за Сталинград.

Землячество «Неватас»

В советскую эпоху тысячи молодых людей из Коми получали образование в Ленинграде и возвращались затем на родину. Этот процесс происходит и сегодня. Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает порядка пяти тысяч человек коми национальности. Людей же, чья жизнь и работа связаны с Республикой Коми, в Санкт-Петербурге значительно больше. Около трехсот выходцев из Республики Коми сегодня являются членами землячества «Неватас», созданного в начале девяностых годов прошлого века. Несколько человек задались целью чаще встречаться в кругу земляков, говорить на родном языке, обсуждать волнующие вопросы развития страны и республики.

Инициаторами создания землячества стали известный кинорежиссер-документалист и общественный деятель Михаил Игнатов (ныне живущий в Сыктывкаре), художник-дизайнер Клара Тренькина (ушедшая из жизни) и ученый, научный сотрудник Кунсткамеры Александр Терюков. Первые встречи проходили в квартире Михаила Игнатова на Мойке, которая, по словам Александра Терюкова, скорее, была похожа на музей коми культуры, чем на обычную питерскую коммуналку. Повсюду стояли предметы старинного коми быта: прялки, сундуки, изделия из капа и бересты, народные инструменты, самотканые полотенца, традиционная одежда. Создатели землячества (их было около тридцати человек) хотели, чтобы в Северной столице люди больше узнали о Коми крае, его людях, традициях и культуре, стремились укрепить связь с родной землей всех живущих в Петербурге выходцев из Коми.

Сегодня коми землячество «Неватас» – не только старейшее коми землячество, но и одно из наиболее активных национально-культурных обществ Санкт-Петербурга. Среди членов «Неватас» – люди разных возрастов, национальностей и профессий: студенты и ветераны, коми и русские, деятели науки и культуры, профессора и предприниматели, врачи и рабочие. Председатель землячества – известный ученый, заведующий отделом Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, кандидат исторических наук Александр Терюков.

Среди тех, кто много сделал для формирования землячества, следует отметить ушедшего из жизни народного художника России и Республики Коми Энгельса Козлова. Он всегда живо интересовался жизнью землячества, встречался с земляками, молодежью, студентами, рассказывал о своей жизни и о творчестве ленинградских художников.

Автором текста официального гимна Санкт-Петербурга стал наш земляк, член Союза писателей России, член правления Санкт-Петербургской писательской организации поэт Олег Чупров. Родился он в Объячево, а вырос и окончил школу в Усть-Цильме. В 1959 году поступил в Ленинградский университет, где проучился три года, после чего пошел работать на радио журналистом. В 1965 году поступил в Литературный институт имени Горького, окончил его в 1974 году. Профессионально писать начал в 1960-е годы. Песни на слова Олега Чупрова вошли в репертуар Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Андрея Миронова и Михаила Боярского.

Солистами Мариинского театра стали наши земляки оперные певцы Владимир Ванеев и Николай Путилин, там же работал недавно ушедший из жизни Эдуард Цанга. Заслуженный артист Республики Коми Александр Байрон с 1998 года пел в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, а с 2002 года солист оперы работает и на сцене Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье».

Минувшим летом в Санкт-Петербург переехал музыкант и композитор, народный артист Коми Михаил Бурдин. Его фолк-группа «Зарни ань» хорошо известна ценителям народной музыки в Коми. Она из причин смены его места жительства – это то, что в Северной столице уже много лет живет и работает в Михайловском театре его сын. Кстати, сам Михаил Бурдин в свое время получил диплом Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, окончил аспирантуру при консерватории и прошел стажировку в Северном русском хоре. У Михаила Бурдина много творческих проектов и планов, которые он намерен осуществить на новом месте. Но при этом талантливый популяризатор песенного коми искусства пообещал, что не будет забывать родную республику, приезжать сюда в концертами.

Среди известных людей – выходцев из Республики Коми можно назвать и третьего губернатора Ленинградской области, пять лет назад ушедшего с этого поста Валерия Сердюкова. Хотя он родился в Белоруссии, но в 1960-х годах работал на шахтах предприятия «Воркутауголь». С 1970 года занимался комсомольской и партийной работой, дослужился до должности первого секретаря Воркутинского горкома КПСС, избирался депутатом Воркутинского городского совета народных депутатов и Госсовета Республики Коми. В начале 1990-х работал заместителем генерального директора объединения «Воркутауголь».

Сопрано и волынка

Не забывает родной Сыктывкар оперная певица, лауреат международных конкурсов Ольга Георгиева. Она часто выступает на сцене республиканского театра оперы и балета. Обладательница чудесного сопрано начинала свой музыкальный путь в Сыктывкаре. На сцене театра она с четырехлетнего возраста. В столь юном возрасте она сыграла роль маленького сына мадам Баттерфляй. В 2004 году певица окончила обучение в Республиканском училище искусств. Пока занималась в училище, пела в хоре и исполняла маленькие партии в сказках на сцене республиканского театра оперы и балета. Затем Ольга завершила учебу в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова и осталась в оперной труппе театра музыкального вуза. Сейчас этот театр перестал существовать, поэтому певица – свободный художник, активно гастролирует по странам Европы, участвует в международных проектах и фестивалях.

– Можно сказать, что театр оперы и балета Республики Коми активно пользуется моими услугами, и этот факт мне безмерно приятен, – рассказала «Республике» оперная певица. – Спектакли труппы республиканского театра с моим участием после гастролей в Великобритании были очень высоко оценены английскими критиками. Особенные похвалы я получила за создание образа Чио-Чио-сан в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Помимо гастрольного тура спела несколько спектаклей в Сыктывкаре. Выступила в одном из премьерных спектаклей «Тоска» Пуччини, это была новая для меня партия, и первый выход в ней состоялся на моей родной земле, чем я очень горда. Также я ввелась в роль Микаэлы в опере Бизе «Кармен». К сожалению, сыктывкарский зритель не увидел этот образ, так как моя премьера состоялась на английской сцене. В прошлом году на фестивале «Сыктывкарса тулыс» я выступила в партии Чио-Чио-сан. Наградой за эту роль были не только овации благодарных зрителей, но и благодарственное письмо Министерства культуры Республики Коми.

Как подсчитала певица, за последние два года в сотрудничестве с театром оперы и балета Коми она выступила в десяти спектаклях «Травиата» в роли Виолетты и в двадцати четырех спектаклях «Мадам Баттерфляй» в роли Чио-Чио-сан, в пятнадцати спектаклях «Кармен» в партии Микаэлы. Также Ольга Георгиева приняла участие в заключительном концерте фестиваля «Сыктывкарса тулыс» и спела один из премьерных спектаклей «Тоска» в партии Тоски.

– Это очень хороший итог двух сезонов нашего сотрудничества, – отметила Ольга. – Все выше упомянутые достижения невозможны были бы без чуткого участия музыкального руководителя Азата Максутова и общей творчески приподнятой атмосферы во всей труппе театра оперы и балета под руководством Дмитрия Степанова. Хочется отметить, что наши отношения с театром оперы и балета Коми продолжаются много лет, и прежний руководитель театра Валентина Судакова поддерживала мои проекты, приглашала к участию в работе театра. Сейчас готовлюсь к поездке в Италию на мастер-класс и на несколько конкурсов и прослушиваний. В планах и несколько сольных проектов в Санкт-Петербурге.

Другой наш земляк, известный музыкант-волынщик, знаток средневековой музыки, автор учебников, педагог Владимир Молодцов уже много лет живет и работает в Санкт-Петербурге, но каждое лето приезжает на родину и дает сольные концерты на полях под Сыктывкаром.

– Сейчас преподаю в основном старинную музыку в школах Павловска и Петродворца, – рассказал музыкант «Республике». – Все виды флейт и основные виды волынок: галисийскую, шотландскую, ирландскую, средневековую немецкую. Для блокфлейт написал и издал два года назад четыре учебника. Для волынок также написал несколько пособий. Это «Техника чтения нот «с листа» для галисийской гайты», «Самоучитель игры на средневековой немецкой волынке». Самоучитель – вещь уникальная: для этого типа волынок существует всего два учебных пособия. Первое вышло в Германии, второе – мое.

Стоит отметить тот факт, что книга Владимира Молодцова – это первый официально изданный учебник для волынки в нашей стране и первый в мире написанный на английском языке. Английскую версию переводил и редактировал композитор Питер Дайсон. Сейчас первая часть книги активно расходится по стране и миру: в США, Англии, Германии, Чехии, Венгрии, Франции.

Владимир основал оркестр «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга». Это один из двух профессиональных коллективов волынщиков в России. Сейчас в оркестре тринадцать человек. Они активно гастролируют по всей стране, совместно выступают с известными исполнителями: Терем-квартетом, Максимом Леонидовым, Piano Gays. Записали песню с Александром Розенбаумом, выпустили два официальных клипа.

– Вместе с оркестром записывал музыку к фильму Алексея Германа «Трудно быть богом», – рассказал музыкант. – Ну и с разными коллективами записал уже свыше двадцати дисков. Со счету сбился. Вот завтра опять на студию. Сейчас готовлю к изданию книгу «Русские народные песни в переложении для шотландской волынки». Популяризирую в России волынку, во всем остальном мире – русскую музыку.

Уже двадцать лет Владимир Молодцов ежегодно дает бесплатные концерты-лекции в Сыктывкаре. Раньше он рассказывал про старинную музыку, последние десять лет – про шотландскую и галисийскую музыку. На его концерты «в полях» приходит до четырехсот человек.

Артур АРТЕЕВ

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