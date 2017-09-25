На минувшей неделе в Выставочном зале Национального музея Коми открылась выставка «АС & АРТЭ. Архаика и этнофутуризм». Она приурочена к VI съезду финно-угорских народов России, и свои работы на ней представили художники Коми и Удмуртии.

Этнофутуризм как форма современного искусства финно-угорских народов появился в конце прошлого века. Его зарождение связано с развитием национального самосознания и культурных контактов, а также с интересом к архаичным и этническим пластам народной культуры.

В рамках выставки объединили творчество художников Коми и Удмуртии. Из близкого языкового родства двух народов возникает и общность мировоззрения, и знаковой образности. Название выставки также можно перевести с двух языков. Это коми слово «ас» – «свой», и удмуртское «артэ» – «рядом». Получается, что этнофутуризм «свой» для обоих народов, которые находятся «рядом».

Удмуртия всегда считалась одной из самых «продвинутых» в сфере этнофутуризма финно-угорских республик страны. Одним из ярких проявлений этого направления в искусстве можно назвать популярный коллектив «Бурановские бабушки».

На открытие выставки приехали художники из Удмуртии: Александр Пушин (Жон-Жон Сандыр), Татьяна Зыкова (Тань Тзы), Сергей Орлов и Вячеслав Михайлов. Гости-этнофутуристы представили на выставке не только картины, но и видеоарты и «свитки» на мешковине. Нашу республику представляют известные сыктывкарские художники Юрий Лисовский и Павел Микушев.

Артур АРТЕЕВ