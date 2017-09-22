Сроки геологоразведки увеличены до семи лет

20 сентября Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон «О недрах», внесенные Госсоветом Коми. Отныне Республика Коми включена в число регионов, для которых максимальные сроки геологоразведочных работ увеличиваются с пяти до семи лет.

Из-за суровых климатических и географических условий Республики Коми геологоразведочные компании за пять лет не всегда успевали провести геологическое изучение территорий. Увеличение сроков разведки позволит геологам проводить более качественное обследование недр без оформления дополнительных разрешений. Это будет способствовать открытию новых месторождений полезных ископаемых, а значит и пополнению бюджетов различных уровней.

Как подчеркнула спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева, принятое решение – результат совместной работы Госсовета и правительства Коми:

– Над поправками в федеральный закон «О недрах» шла работа с 2015 года. Чтобы подготовить убедительную аргументацию и сопроводительные документы к нашему законопроекту, мы заручились поддержкой Совета законодателей РФ, получили одобрение структурных подразделений и профильных комитетов обеих палат российского парламента, учли позицию девяти регионов со схожими условиями.

Первоначальную версию документа Госдума прошлого созыва отклонила. Однако власти республики доработали законопроект, внесли его снова, и он получил поддержку.

Пресс-служба Госсовета Коми