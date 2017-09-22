Лесные поселки связали с большой землей

Новый понтонный мост через Сысолу открыли 20 сентября в поселке Заозерье Сысольского района.

К месту своей дислокации конструкция прибыла по большой воде еще в минувшем мае. В прошлом году мост был доставлен от завода-изготовителя до сыктывкарского поселка Выльтыдор, но из-за снижения уровня воды в Сысоле его дальнейшая транспортировка была отложена до 2017 года.

Стоимость понтонной переправы с доставкой составила порядка сорока миллионов рублей. Необходимые средства выделило ООО «СЛДК», подписавшее нынешним летом соглашение о социальном партнерстве с регионом. В рамках этого соглашения мост был передан в собственность республики. На оборудование подъездных путей к новой переправе потрачено около девяти миллионов рублей из республиканского и районного бюджетов.

На праздничное мероприятие в Заозерье приехали представители республиканских министерств и ведомств, руководство Сысольского района. Местные жители горячо благодарили всех, кто был причастен к доставке понтонного моста, связавшего поселки Исанево и Заозерье с большой землей. Проблеме транспортной связи с правобережьем Сысолы, где расположены эти два поселка, уже почти пятнадцать лет. Прежний мост, принадлежавший местному леспромхозу, требовал ежегодного ремонта, средств на который не было.

Артур АРТЕЕВ