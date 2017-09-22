РЖД продолжит инвестиции в  железнодорожную инфраструктуру на территории Коми

Вопросы реализации важных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к столетию региона обсудили в ходе рабочей встречи глава Республики Коми Сергей Гапликов и начальник Северной железной дороги Валерий Танаев.

Валерий Танаев (он возглавил Северную железную дорогу 29 мая 2017 года) рассказал, что уже объехал станции железной дороги на территории Республики Коми, ознакомился с состоянием инфраструктуры, встретился с сотрудниками. Начальник СЖД также заверил, что компания готова выполнять все взятые на себя обязательства. В частности, к столетию республики планируется построить новое здание железнодорожного вокзала на станции Сосногорск.

– Старое здание пойдет под снос. В этом году мы заканчиваем проектирование, в следующем начинаем строительство. Все будет зависеть от того, когда получим разрешительные документы. В настоящее время нами рассматривается два варианта строительства вокзала, – отметил Валерий Танаев.

Всего ОАО «РЖД» в 2017 году планирует инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Республики Коми более 690 миллионов рублей (в 2016 году инвестировано более 636 миллионов рублей). Прорабатывается вопрос реконструкции посадочной платформы и павильона в Эжвинском районе города Сыктывкара. В 2018 году запланировано начать капитальный ремонт вокзала и платформы в Сыктывкаре. По предложению Валерия Танаева обновленное к столетию республики здание должно вписаться в концепцию архитектурного облика города, а сама станция в перспективе стать современным транспортно-пересадочным узлом республики. Для выработки предложений по реализации данного проекта предлагается организовать специальную рабочую группу, куда войдут представители правительства региона и Северной железной дороги.

Сергей Гапликов инициативу поддержал и предложил расширить повестку заседаний совместной рабочей группы:

– Недавно мы встречались с председателем комитета Госдумы России по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, обсудили с ним ряд вопросов, в том числе связанных с безопасностью железнодорожных переездов. Прошу ОАО «РЖД» и Северную железную дорогу при выделении средств на обустройство железнодорожных переездов поддержать наш регион и сформировать в рамках нашей совместной рабочей группы ряд заявок для участия в этой программе.

– Это очень важный вопрос. В Республике Коми из 93 железнодорожных переездов всего три оборудованы средствами видеофиксации, 11 – с дежурным работником, 67 переездов имеют световую сигнализацию. Поэтому, безусловно, мы готовы поддержать, – ответил Валерий Танаев.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили приоритетные направления развития железнодорожного транспорта, перспективы реализации проекта «Северный широтный ход», планы обновления подвижного состава, курсирующего в поездах пригородного сообщения, отдельные аспекты проекта соглашения между правительством Республики Коми и ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2018-2022 годы.

Пресс-служба главы Республики Коми

Фото rkomi.ru